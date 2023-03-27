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ວີໂອເອຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ -ວັນທີ 22 ມີນາ ປະທານາທິບໍດີວລາປູຕິນ ແລະທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງເຊັນຂໍ້ຕົກລົງ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຣັດເຊຍ-ຈີນ
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