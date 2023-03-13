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ວີດີໂອພາສາລາວ
ຍານອະວະກາດແດຣເກີນ ນຳເອົານັກບິນອະວະກາດ ຈາກສະຖານີອະວະກາດນາໆຊາດ ກັບຄືນສູ່ໂລກ
ຝົນຕົກໜັກ ເຮັດໃຫ້ເກີດໄພນ້ຳຖ້ວມຮ້າຍແຮງ ຢູ່ລັດຄວີນສແລນ ຂອງອອສເຕຣເລຍ
ນ້ຳຖ້ວມ ຢູ່ລັດຄາລີຟໍເນຍ ຂອງສະຫະລັດ
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ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
ວີໂອເອຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ -ວັນທີ 8 ມີນາ, ການສົ່ງສິນຄ້າຈາກໂຮງງານກັ່ນນໍ້າມັນ ຂອງຝຣັ່ງຖືກໂຈະໄວ້ ຍ້ອນການສືບຕໍ່ປະທ້ວງ ຄັດຄ້ານການປະຕິຮູບເງິນບໍານານ
ວີໂອເອ ຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ-ວັນທີ 7 ມີນາ, ຄົນງານ ແລະຄົນຂັບລົດໄຟ ເຂົ້າຮ່ວມປະທ້ວງ ຄັດຄ້ານຮ່າງກົດໝາຍເພີ້ມອາຍຸບໍານານ ຂຶ້ນເປັນ 64 ປີ ຢູ່ຝຣັ່ງ
ວີໂອເອ ຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ - ວັນທີ 6 ມີນາ ທ່ານອອສຕິນກ່າວວ່າ ການສະໜັບສະໜູນທາງທະຫານຂອງອີຣ່ານແກ່ຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນແມ່ນເປັນເລື້ອງທີ່ “ຄິດບໍ່ອອກເລີຍ”
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ວິທະຍາສາດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ເຊີນຟັງນາງສາວຄຣິສໂຕລ ບຸນໄຊຍະວົງ
ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
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ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
ທ່ານນາງແຮຣິສ ກ່າວວ່າ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງໂລກ ຈະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ
ອະດີດປະທານາທິບໍດີບຸສ ສະຫຼອງວັນຄົບຮອບ 20 ປີ ໃນການເຊັນນະໂຍບາຍ HIV/AIDS
ທ່ານນາງຈິລ ໄບເດັນ ໄດ້ກະຈາຍຄວາມອົບອຸ່ນ ແລະ ຄວາມຫວັງ ໂດຍວິທີການຂອງທ່ານນາງ ໄປທົ່ວອາຟຣິກາ
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