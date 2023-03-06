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ຂ່າວປະເພດຕ່າງໆ
ວີດີໂອພາສາລາວ
ວີດີໂອ ແຜງພະລັງງານແສງຕາເວັນ ລອຍຢູ່ເທິງໜ້ານ້ຳ ເປັນສິ່ງໃໝ່ ທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນແຜ່ຫລາຍ
ວີດີໂອ ຕົວເມືອງຕ່າງໆໃນ ສຫລ ໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີ ແລະການບັນທຶກຂໍ້ມູນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ຄົນຂາດທີ່ຢູ່ອາໄສ
ວີດີໂອ ມີການປະດິດແອັບພລີເຄຊັນ ສຳລັບ ຊ່ວຍພວກປ່ຽນເພດຊອກຫາຊື່ໃໝ່ ມາລອງໃຊ້ກັນເບິ່ງແລ້ວ
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ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
ວີໂອເອ ຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ - ວັນທີ 3 ມີນາ ໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຂອງອີຕາລີ ໃນມື້ນີ້ ຊ່ວຍກູ້ຊີວິດຊາວ ອົບພະຍົບ 211 ຄົນ ຢູ່ນອກຝັ່ງທະເລລຳເປດູຊາ
ວີໂອເອ ຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ - ວັນທີ 2 ມີນາ ລົດໄຟໂດຍສານແລ່ນຕຳກັບລົດໄຟຂົນສົ່ງ ໃນຕອນກາງຄືນ ວັນອັງຄານຜ່ານມາ ໃນກຣິສ ເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍ 40 ຄົນເສຍຊີວິດ
ວີໂອເອ ຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ - ວັນທີ 1 ມີນາ ເກີດອຸບັດເຫດລົດໄຟຕຳກັນຢ່າງຮ້າຍແຮງ ໃນກຣິສ ເຮັດໃຫ້ມີຄົນເສຍຊີວິດ ຢ່າງໜ້ອຍ 36 ຄົນ ແລະ ບາດເຈັບອີກ 85
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ວິທະຍາສາດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ເຊີນຟັງນາງສາວຄຣິສໂຕລ ບຸນໄຊຍະວົງ
ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
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ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
ອະດີດປະທານາທິບໍດີບຸສ ສະຫຼອງວັນຄົບຮອບ 20 ປີ ໃນການເຊັນນະໂຍບາຍ HIV/AIDS
ທ່ານນາງຈິລ ໄບເດັນ ໄດ້ກະຈາຍຄວາມອົບອຸ່ນ ແລະ ຄວາມຫວັງ ໂດຍວິທີການຂອງທ່ານນາງ ໄປທົ່ວອາຟຣິກາ
ລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນ ຈະບໍ່ສົ່ງເຮືອບິນລົບ F-16 ໄປໃຫ້ຢູເຄຣນ ໃນເວລານີ້ເທື່ອ
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