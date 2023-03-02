ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວ ຂອງວີໂອເອ ປະຈຳວັນແລງພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະພາທ່ານໄປການໂອ້ລົມກັບນາງອາມິຕາ ພຣະສະຫວັດ ອາຍຸ 16 ປີ ເປັນນັກຮຽນທີ່ດີເດັ່ນ ຊຶ່ງນາງໄດ້ຖືກຄັດເລືອກຈາກໂຮງຮຽນເພື່ອຮຽນເປັນຜູ້ນຳຢູ່ໃນໂຄງການ North Carolina Asian Americans Together ເພື່ອຢູ່ໃນບົດບາດການເປັນນັກການທູດຜູ້ຕາງໜ້າໝູ່ນັກຮຽນ ແລະ ສັງຄົມ ພ້ອມກັບໝູ່ເພື່ອນອີກສອງຄົນ ຊຶ່ງ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ນາງອາມິຕາ ພຣະສະຫວັດ ອາຍຸ 16 ປີ ກຳລັງຮຽນ ຢູ່ຊັ້ນ 11 ຕຽມຂຶ້ນຊັ້ນ 12 ຊື່ງເປັນປີສຸດທ້າຍ ຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມປາຍ. ອາມິຕາ ເປັນນັກຮຽນເກັ່ງ ສະຫລຽວສະຫລາດ ມັກເປັນຜູ້ນຳໃນໝູ່ນັກຮຽນ ແລະສັງຄົມ. ນາງອາມິຕາ ເກີດຢູ່ໃນສະຫະລັດ ພໍ່ແມ່ເປັນຄົນລາວ ຮູ້ຈັກວັດທະນາທຳລາວເປັນຢ່າງດີ ເຂົ້າໃຈພາສາລາວ ແຕ່ປາກເວົ້າໄດ້ໜ້ອຍນຶ່ງ. ອາມິຕາ ແມ່ນຜູ້ນຶ່ງໃນຈຳນວນຫລາຍສິບຄົນ ທີ່ໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກເຂົ້າເປັນຜູ້ຕາງໜ້ານັກຮຽນ ຢູ່ໃນໂຄງການ North Carolina Asian Americans ຫລືໂຄງການນັກການທູດຂອງພວກຊາວໜຸ່ມ. ອາມິຕາ ໄດ້ຖືກຄະນະກຳມະການຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນນັກການທູດ ຜູ້ຕາງໜ້ານັກຮຽນ ຊຶ່ງນາງອະມິຕາ ພຣະສະວັດ ໄດ້ກ່າວສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
“ສະບາຍດີ ຂະນ້ອຍຊື່ ອາມິຕາ ພຣະສະວັດ ຂະນ້ອຍເຂົ້າໃຈພາສາລາວແລະ ປາກໄດ້ໜ້ອຍນຶ່ງ ແມ່ຂະນ້ອຍໄດ້ຖືກແນະນຳໃຫ້ສະໝັກເຂົ້າຮັບໃຊ້ ຢູ່ໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້. ຢູ່ໃນລັດຄາໄລນາເໜືອມີຫລາຍຊົນຊາດ ໂດຍສະເພາະຢູ່ເມືອງຣາເລ ເຂົ້າເຈົ້າມີຫລາຍໂຄງການສຳລັບຫລາຍໆຄົນ ຂະນ້ອຍໄດ້ເຫັນໂຄງການນີ້ ແລະຢາກຍື່ນມືໄປຫາປະຊົມຄົມລາວ ແລະເອເຊຍອື່ນໆ ຢູ່ໃນລັດນີ້. ໂຄງການນີ້ຮ້ອງວ່າ NCAAT (North Carolina Asian Americans Together) ຫລື ຄົນເອເຊຍ ອາເມຣິກັນ ໃນລັດຄາໂຣໄລນາເໜືອ ຮ່ວມມືກັນ. ນອກນັ້ນເຂົາເຈົ້າຍັງມີໂຄງການເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຊຶ່ງເປັນໂຄງການນຶ່ງອີກສຳລັບນັກຮຽນໂດຍທົ່ວໄປ. ໂຄງການທີ່ຂະນ້ອຍສະໝັກຮັບໃຊ້ນີ້ ເຂົາເຈົ້າຊອກຫານັກຮຽນອາຍຸ 16 ຫາ 22 ປີ ຜູ້ທີ່ຢາກເປັນປາກສຽງໃຫ້ແກ່ຊາວເອເຊຍອາເມຣີກັນ ແລະເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າຫາພວກຊາວໜຸ່ມ ຢູ່ໃນລັດຄາໂຣໄລນາເໜືອ. ນີ້ແມ່ນວຽກອາສາສະໝັກ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ຈັກກັບປະຊາຄົມ ແລະປະຕິບັດວຽກງານໂຕຈິງຢູ່ໃນປະຊາຄົມ. ວຽກດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນວຽກປະຈຳລະດູການ ຖ້າຫາກຢາກເຮັດວຽກນີ້ອີກຕ້ອງໄດ້ຍຶ່ນໄບສະໝັກຂໍຮ້ອງຕໍ່ອີກ. ໂຄງການນີ້ມີພວກນັກຮຽນເອເຊຍພາກັນສະໝັກຫລາຍຄົນ ແຕ່ວ່າຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຄັດເລືອກ ແລະຍາກທີ່ຈະຖືກຮັບເຂົ້າມາໄດ້. ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບຄຳຮ້ອງ ແລະຂຽນບົດເລື້ອງບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີຄວາມສົນໃຈໃນເລື້ອງນີ້. ເຂົາເຈົ້າຈະຖາມວ່າ ເຈົ້າແມ່ນໃຜ ແລະເຄີຍໄດ້ອາສາສະໝັກຊ່ວຍສັງຄົມມາກ່ອນບໍ່. ຂະນ້ອຍຢາກຍື່ນມືອອກໄປຫາພວກຊາວໜຸ່ມລາວອາເມຣິກັນ ແລະເອເຊຍອື່ນໆເພື່ອຫຍັບເຂົາໃກ້ກັບປະຊາຄົມເຂົາເຈົ້າ ຢາກຮູ້ວ່າເຂົາເຈົ້າແມ່ນໃຜ ມີຄວາມສົນກັບປະເພນີ ແລະວັດທະນາທຳຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ່.”
ນາງເອວາ ແຄລບເນີ ແມ່ເປັນຄົນເຊື້ອສາຍລາວ ແລະພໍ່ເປັນຄົນເຊື້ອສາຍຢີວ. ນາງເອວາ ເກີດຢູ່ໃນລັດຄາໂຣໄລນາເໜືອ ແລະເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ໃນສາມປະເພນີ ຄື ລາວ ຢີວ ແລະອາເມຣີກາ. ນາງເອວາ ເປັນໝູ່ໃກ້ຊິດກັບ ນາງອາມິຕາ ພຣະສະຫວັດ ແລະເຂົ້າຢູ່ມັດທະຍົມດຽວກັນ. ນາງເອວາ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດ ຍ້ອງຍໍກ່ຽວກັບນາງອາມິຕາ ວ່າເປັນເພື່ອນທີ່ດີ ແລະຈະເປັນຜູ້ນຳພາສັງຄົມທີ່ດີໃນອະນາຄົດ ຊຶ່ງນາງເອວາ ໄດ້ກ່າວສູ່ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
“ອາມິຕາ ເປັນຄົນສະຫລຽວສະຫລາດຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ຂະນ້ອຍເຄີຍໄດ້ພົບເຫັນມາ ລາວເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສະບາຍໃຈເວລາລົມກັບລາວ. ໃນນາມເປັນສະມາຊິກຢູ່ໃນປະຊາຄົມເອເຊຍ ໃນນາມຊາວໜຸ່ມຂະນ້ອຍຄິດວ່າລາວເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີເລີດ ແລະສຳຄັນສຸດ ທີ່ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພວກເຮົາ. ຂະນ້ອຍແມ່ນລາວຢິວ ອາເມຣິກັນ ແມ່ເປັນຄົນເຊື້ອສາຍລາວ ພໍ່ເປັນຄົນເຊື້ອສາຍຢິວ ແລະຂະນ້ອຍເກີດຢູ່ໃນສະຫະລັດ. ຂະນ້ອຍເຂົ້າໃຈພາສາລາວໜ້ອຍນຶ່ງເຊັ່ນວ່າ ສະບາຍດີ ບໍ່ ແລະໂດຍ. ຂະນ້ອຍມັກກິນແກງໜໍ່ໄມ້ ທີ່ແມ່ເຮັດໃຫ້ກິນມາແຕ່ນ້ອຍ ຂະນ້ອຍມັກຕຳໝາກຮຸ່ງ ເຂົ້າໜຽວ ແລະປີ້ງຊີ້ນທີ່ແມ່ເຮັດໃຫ້ກິນແຊບທີ່ສຸດໃນໂລກ. ພໍ່ຂະນ້ອຍກໍມັກອາຫານລາວຄືກັນ ແມ່ຂະນ້ອຍເວົ້າວ່າລາວເປັນຄົນລາວ ທີ່ຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນຢີວ.”
ທ້າວເຊດ ອາຣີດາ ເປັນນັກຮຽນເຊື້ອສາຍອາຣັບ ທີ່ກຳລັງຮຽນຢູ່ຊັ້ນ 11 ເປັນເພື່ອນທີ່ດີ ແລະຮູ້ຈັກກັບນາງອາມິຕາ. ທ້າວເຊດ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດກ່ຽວກັບນາງອາມິຕາ ດັ່ງນີ້:
“ອາມິຕາ ມີຄວາມຊຳນານດ້ານການໂອ້ລົມ ແລະສື່ສານ ປະຊາຄົມພາກັນຍ້ອງຍໍລາວສູງທີ່ສຸດ ແນ່ນອນລາວເປັນໂຕຢ່າງທີ່ດີ ເພາະວ່າລາວຮຽນໜັງສືເກັ່ງ ແລະຮຽນຢູ່ໃນຫລັກສູດມະຫາວິທະຍາໄລກ່ອນລ່ວງ ໜ້າ.”
ລະບົບການສຶກສາຢູ່ໃນສະຫະລັດ ໂດຍສະເພາະຢູ່ຂັ້ນມັດທະຍົມປາຍ ພວກນັກຮຽນເລີ້ມສະເໜີໃຫ້ພາກັນຮຽນຮູ້ ມີບົດບາດ ແລະກະກຽມເປັນຜູ້ນຳໃນໝູ່ຄະນະ ທີ່ຈະກ້າວຂຶ້ນໄປເປັນລຳດັບ. ສິ່ງສຳຄັນນັ້ນກໍຄື ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ສະແດງອອກມາໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດ ອັນເປັນຄະແນນພິເສດ ເວລາສະໝັກເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລ.