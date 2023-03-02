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ວັນພະຫັດ, 02 ມີນາ 2023
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ວີດີໂອ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜອງຈາກ ຍານາງພອນສະຫວັນ ວົງລັດສະໝີ, ເຈົ້າຂອງກິດຈະການນວດແຜນບູຮານ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ຂອງເຂດ Rockanja, Voorne Van Zea, ເນເທີແລນ.
02.03.2023
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ວີດີໂອ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜອງຈາກ ຍານາງພອນສະຫວັນ ວົງລັດສະໝີ, ເຈົ້າຂອງກິດຈະການນວດແຜນບູຮານ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ຂອງເຂດ Rockanja, Voorne Van Zea, ເນເທີແລນ.
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ວີດີໂອ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜອງຈາກ ຍານາງພອນສະຫວັນ ວົງລັດສະໝີ, ເຈົ້າຂອງກິດຈະການນວດແຜນບູຮານ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ຂອງເຂດ Rockanja, Voorne Van Zea, ເນເທີແລນ.
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ວີດີໂອ ແຜງພະລັງງານແສງຕາເວັນ ລອຍຢູ່ເທິງໜ້ານ້ຳ ເປັນສິ່ງໃໝ່ ທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນແຜ່ຫລາຍ
ວີດີໂອ ຕົວເມືອງຕ່າງໆໃນ ສຫລ ໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີ ແລະການບັນທຶກຂໍ້ມູນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ຄົນຂາດທີ່ຢູ່ອາໄສ
ວີດີໂອ ມີການປະດິດແອັບພລີເຄຊັນ ສຳລັບ ຊ່ວຍພວກປ່ຽນເພດຊອກຫາຊື່ໃໝ່ ມາລອງໃຊ້ກັນເບິ່ງແລ້ວ
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ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
ວີໂອເອ ຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ - ວັນທີ 1 ມີນາ ເກີດອຸບັດເຫດລົດໄຟຕຳກັນຢ່າງຮ້າຍແຮງ ໃນກຣິສ ເຮັດໃຫ້ມີຄົນເສຍຊີວິດ ຢ່າງໜ້ອຍ 36 ຄົນ ແລະ ບາດເຈັບອີກ 85
ວີໂອເອ ຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ - ວັນທີ 28 ກຸມພາ, ເຮືອບິນBeriev A-50 ໃນຍຸກໂຊວຽດຈອດຢູ່ຖານທັບອາກາດຂອງເບລາຣຸສ ກ່ອນຖືກໂຈມຕີຈາກພວກຫົວຮຸນແຮງ ໂດຍໃຊ້ໂດຣນ
ວີໂອເອ ຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ - ວັນທີ 27 ກຸມພາ, ຫຼາຍພັນຄົນໄປໂຮມກັນຢູ່ສະໜາມຫຼວງຂອງເມັກຊິໂກເພື່ອປະທ້ວງ ການປ່ຽນກົດໝາຍການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ
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ວິທະຍາສາດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ເຊີນຟັງນາງສາວຄຣິສໂຕລ ບຸນໄຊຍະວົງ
ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
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ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
ທ່ານນາງຈິລ ໄບເດັນ ໄດ້ກະຈາຍຄວາມອົບອຸ່ນ ແລະ ຄວາມຫວັງ ໂດຍວິທີການຂອງທ່ານນາງ ໄປທົ່ວອາຟຣິກາ
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ເບິ່ງລາຍການທີວີ
ເບິ່ງລາຍການວິທະຍຸ
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ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທ ສັ່ງການໃຫ້ນຳໃຊ້ກຳລັງທະຫານ ໃນການປາບປາມຂະບວນການຄ້າຢາເສບຕິດ ຢ່າງເດັດຂາດ
ໂລກ
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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ທ່ານບລິງເກັນ ຈະປຶກສາຫາລື ເລື້ອງການປະຕິຮູບ ໃນການເດີນທາງຢ້ຽມຢາມ ອຸສເບັກກິສຖານ
ເອເຊຍ
ບາງກອກ ສູນກາງທາງລົດໄຟ ຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງ ຈີນ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ ASEAN
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