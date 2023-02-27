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ວີດີໂອພາສາລາວ
ວີດີໂອ ແຜງພະລັງງານແສງຕາເວັນ ລອຍຢູ່ເທິງໜ້ານ້ຳ ເປັນສິ່ງໃໝ່ ທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນແຜ່ຫລາຍ
ວີດີໂອ ຕົວເມືອງຕ່າງໆໃນ ສຫລ ໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີ ແລະການບັນທຶກຂໍ້ມູນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ຄົນຂາດທີ່ຢູ່ອາໄສ
ວີດີໂອ ມີການປະດິດແອັບພລີເຄຊັນ ສຳລັບ ຊ່ວຍພວກປ່ຽນເພດຊອກຫາຊື່ໃໝ່ ມາລອງໃຊ້ກັນເບິ່ງແລ້ວ
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ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
ວີໂອເອ ຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ - ວັນທີ 24 ກຸມພາ, 1 ປີກ່ອນລົດຖັງຣັດເຊຍແລ່ນເຂົ້າໄປໃນຄາກີບ ຊຶ່ງເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການບຸກລຸກຢູເຄຣນ ຢ່າງເຕັມຮູບແບບ
ວີໂອເອ ຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ - ວັນທີ 23 ກຸມພາ ບໍ່ແຮ່ຍຸບລົງ ໃນຈີນ ສັງຫານ 5 ຄົນ ແລະພວກຂຸດແຮ່ທາດອີກ 48 ຄົນ ຍັງຫາຍສາບສູນ
ວີໂອເອ ຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ - ວັນທີ 22 ກຸມພາ ປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ວລາດີເມຍ ປູຕິນ ພົບປະກັບ ນັກການທູດຂັ້ນສູງ ຂອງຈີນ ທ່ານຫວັງ ຢີ
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ເຊີນຟັງນາງສາວຄຣິສໂຕລ ບຸນໄຊຍະວົງ
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ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
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ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
ມີຄວາມຢ້ານກົວ ກ່ຽວກັບການແຂ່ງຂັນອາວຸດນິວເຄລຍ ຍ້ອນຣັດເຊຍໂຈະ ການປະກອບສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມ ໃນສົນທິສັນຍາຫຼຸດກຳລົງອາວຸດ
ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ຢ້ຽມຢາມຢູເຄຣນ ແບບບໍ່ມີການປະກາດລ່ວງໜ້າ ກ່ອນວັນຄົບຮອບນຶ່ງປີ ຂອງການຮຸກຮານຣັດເຊຍ
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