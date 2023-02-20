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ຂ່າວປະເພດຕ່າງໆ
ວີດີໂອພາສາລາວ
ວີດີໂອ ແຜງພະລັງງານແສງຕາເວັນ ລອຍຢູ່ເທິງໜ້ານ້ຳ ເປັນສິ່ງໃໝ່ ທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນແຜ່ຫລາຍ
ວີດີໂອ ຕົວເມືອງຕ່າງໆໃນ ສຫລ ໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີ ແລະການບັນທຶກຂໍ້ມູນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ຄົນຂາດທີ່ຢູ່ອາໄສ
ວີດີໂອ ມີການປະດິດແອັບພລີເຄຊັນ ສຳລັບ ຊ່ວຍພວກປ່ຽນເພດຊອກຫາຊື່ໃໝ່ ມາລອງໃຊ້ກັນເບິ່ງແລ້ວ
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ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
ວີໂອເອຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ - ວັນທີ 17 ກຸມພາທີ່ເທີກີ ແລະ ຊີເຣຍຫລາຍກວ່າ 10 ມື້ ແລ້ວ ພວກກູ້ໄພດຶງເອົາເດັກນ້ອຍ, ແມ່ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍ 2 ຄົນອອກມາ
ວີໂອເອ ຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ - ວັນທີ 16 ກຸມພາ ທີ່ເທີກີ ແລະ ຊີເຣຍ ຈຳນວນຄົນເສຍຊີວິດ ຍ້ອນແຜ່ນດິນໄຫວໃນ ເທີກີ ແລະ ຊີເຣຍ ກາຍ 40 ພັນຄົນແລ້ວ
ວີໂອເອ ຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ - ວັນທີ 15 ກຸມພາ ທີ່ເທີກີ ແມ່ຍິງ ໄດ້ຖືກຊ່ອຍຊີວິດ ຫຼັງຈາກຕິດຄ້າງໃຕ້ຊາກຫັກພັງ ເປັນເວລາ 222 ຊົວໂມງ
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ວິທະຍາສາດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ເຊີນຟັງນາງສາວຄຣິສໂຕລ ບຸນໄຊຍະວົງ
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ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
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ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ຈະປະກາດ ສະໜັບສະໜຸນຢູເຄຣນ ດົນເທົ່າທີ່ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການ ໃນວັນຄົບຮອບການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ
ບາລລູນຈີນ 'ລ່ວງລະເມີດຢ່າງຮ້າຍແຮງ' ຕໍ່ເຂດນ່ານຟ້າ ຂອງສະຫະລັດ ທຳນຽບຂາວກ່າວ
'ຄວາມຄິດໃຫຍ່' ຂອງພວກນັກສຶກສາສະຫະລັດ ອາດຊ່ວຍອົງການນາຊາ ສຳຫຼວດດວງເດືອນ
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