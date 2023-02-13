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ວີດີໂອ ມີການປະດິດແອັບພລີເຄຊັນ ສຳລັບ ຊ່ວຍພວກປ່ຽນເພດຊອກຫາຊື່ໃໝ່ ມາລອງໃຊ້ກັນເບິ່ງແລ້ວ
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'ຄວາມຄິດໃຫຍ່' ຂອງພວກນັກສຶກສາສະຫະລັດ ອາດຊ່ວຍອົງການນາຊາ ສຳຫຼວດດວງເດືອນ
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ຫຼາຍສິບຄົນເສຍຊີວິດ ໃນການວາງລະເບີດສະຫຼະຊີບ ທີ່ວັດອິສລາມ ຢູ່ປາກິສຖານ
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