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ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Reconnaissance
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ຂ່າວປະເພດຕ່າງໆ
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ວີດີໂອ ມີການປະດິດແອັບພລີເຄຊັນ ສຳລັບ ຊ່ວຍພວກປ່ຽນເພດຊອກຫາຊື່ໃໝ່ ມາລອງໃຊ້ກັນເບິ່ງແລ້ວ
ວີດີໂອ ກະດິງປະຕູເຮືອນທີ່ມີກ້ອງບັນທຶກວິດີໂອ ສາມາດໄລ່ຜູ້ກໍ່ອາດຊະຍາກຳໄປໄດ້ແຕ່ກໍສ້າງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບເລື້ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
ສຽງອາເມຣິກາ ຫຼື ວີໂອເອ ຂ່າວເສລີມີຄວາມສຳຄັນ
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ວີໂອເອ ຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ ວັນທີ 31 ມັງກອນ, ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ຈາກເຫດ ລະເບີດສະຫຼະຊີບ ທີ່ປາກິສຖານ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນຢ່າງໜ້ອຍ 100 ຄົນແລ້ວ
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ຫຼາຍສິບຄົນເສຍຊີວິດ ໃນການວາງລະເບີດສະຫຼະຊີບ ທີ່ວັດອິສລາມ ຢູ່ປາກິສຖານ
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