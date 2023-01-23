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ວັນຈັນ, 23 ມັງກອນ 2023
ຮຽນຄຳສັບອັງກິດໃນຂ່າວ
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Civil War
23.01.2023
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ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Civil War
ຂ່າວປະເພດຕ່າງໆ
ວີດີໂອພາສາລາວ
ວີດີໂອ ກະດິງປະຕູເຮືອນທີ່ມີກ້ອງບັນທຶກວິດີໂອ ສາມາດໄລ່ຜູ້ກໍ່ອາດຊະຍາກຳໄປໄດ້ແຕ່ກໍສ້າງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບເລື້ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
ສຽງອາເມຣິກາ ຫຼື ວີໂອເອ ຂ່າວເສລີມີຄວາມສຳຄັນ
ວີດີໂອຄວາມຕ້ອງການທີ່ສູງຂຶ້ນໃນຕະຫຼາດຂອງລົດໄຟຟ້າທີ່ມີອາຍຸໄດ້ນຶ່ງສັດຕະວັດ
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ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
ວີໂອເອ ຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ ວັນທີ 20 ມັງກອນ ຜູ້ນຳດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ຂອງເນໂຕ້ ແລະປະເທດ ອື່ນປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ການສົ່ງລົດຖັງທີ່ທັນສະໄໝໄປໃຫ້ຢູເຄຣນ
ວີໂອເອ ຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ ວັນທີ 19 ມັງກອນ - ຝຣັ່ງປະເຊີນກັບການນັດຢຸດງານ ຍ້ອນເລື້ອງການປະຕິຮູບລະບົບບຳນານ
ວີໂອເອ ຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ ວັນທີ 18 ມັງກອນ - ຢ່າງໜ້ອຍ 15 ຄົນເສຍຊີວິດ ໃນເຫດການເຮລິຄັອບເຕີຕົກ ທີ່ຮວມມີລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພາຍໃນຂອງຢູເຄຣນ
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ວິທະຍາສາດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ເຊີນຟັງນາງສາວຄຣິສໂຕລ ບຸນໄຊຍະວົງ
ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
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ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ຢ້ຽມຢາມລັດຄາລີຟໍເນຍ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຍ້ອນລົມພາຍຸ ແລະສັນຍາ ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ
ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ຊົມເຊີຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ໄດ້ເພີ້ມການໃຊ້ຈ່າຍ ດ້ານປ້ອງກັນປະເທດເປັນປະຫວັດການ
ສະຫະລັດ ຈະສົ່ງລົດຫຸ້ມເກາະສູ້ລົບ ໄປໃຫ້ຢູເຄຣນ
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