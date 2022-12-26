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ວີດີໂອ ວັກຊີນກັນໄຂ້ມາເລເຣຍ 'ທີ່ເຮັດໃຫ້ໂລກປ່ຽນແປງ' ອາດຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ພະຍາດນີ້ຖືກກໍາຈັດ ໃຫ້ໝົດໄປ ຈາກໂລກໄດ້
ວີດີໂອ ກອງທັບເຮືອ ສຫລ ຫັນໄປຫາກຳປັ່ນ ບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼື "ເຮືອໂດຣນ” ເພື່ອເປັນຍຸດທະສາດ ສຳລັບ ພາກພື້ນອິນໂດປາຊີຟິກ
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VOA60 World- A shooting at a Kurdish community center in Paris killed three people, the Paris prosecutor said Friday
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ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
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ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ຂອງມາເລເຊຍ ປະເຊີນກັບການທົດສອບ ແຕ່ຕອນຕົ້ນໆ
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ສຫລ ອາຟຣິກາ ສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍຄຳໝັ້ນສັນຍາ ການຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍຕື້ໂດລາ ແລະສັນຍານທ່ານໄບເດັນ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ
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