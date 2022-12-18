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ວັນອາທິດ, 18 ທັນວາ 2022
ຮຽນຄຳສັບອັງກິດໃນຂ່າວ
ຮຽນຄຳສັລພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Runoff
18.12.2022
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ຂ່າວປະເພດຕ່າງໆ
ວີດີໂອພາສາລາວ
ວີດີໂອ ວັກຊີນກັນໄຂ້ມາເລເຣຍ 'ທີ່ເຮັດໃຫ້ໂລກປ່ຽນແປງ' ອາດຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ພະຍາດນີ້ຖືກກໍາຈັດ ໃຫ້ໝົດໄປ ຈາກໂລກໄດ້
ວີດີໂອ ກອງທັບເຮືອ ສຫລ ຫັນໄປຫາກຳປັ່ນ ບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼື "ເຮືອໂດຣນ” ເພື່ອເປັນຍຸດທະສາດ ສຳລັບ ພາກພື້ນອິນໂດປາຊີຟິກ
ການສ້າງເງິນບິດຄອຍ ທີ່ມີສີຂຽວ ຫລືພະລັງງານທົດແທນຫຼາຍຂຶ້ນ ສາມາດຊ່ວຍຫັນປ່ຽນໄປສູ່ພະລັງງານສະອາດໄດ້
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ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
ວີໂອເອ ຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ ວັນທີ 16 ທັນວາຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນຢູເຄຣນ ກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໄປທົ່ວຢູເຄຣນ
ວີໂອເອ ຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ ວັນທີ 15 ທັນວາ ພະຍາບານຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ຍ່າງອອກຈາກວຽກຂອງພວກເຂົາ ໃນອັງກິດ ເມື່ອວັນພະຫັດນີ້ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມການນັດຢຸດງານ
ວີໂອເອ ຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ ວັນທີ 14 ທັນວາ ໃນວັນອັງຄານ ຜູ້ພິພາກສາໄດ້ສັ່ງການໃຫ້ຄວບຄຸມໂຕ ປະທານາທິບໍດີ ເປໂດຣ ຄາສຕີລໂລ ທີ່ຖືກໂຄ່ນລົ້ມ ໄວ້ຕໍ່ໄປ
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ວິທະຍາສາດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ເຊີນຟັງນາງສາວຄຣິສໂຕລ ບຸນໄຊຍະວົງ
ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
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ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ສຫລ ອາຟຣິກາ ສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍຄຳໝັ້ນສັນຍາ ການຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍຕື້ໂດລາ ແລະສັນຍານທ່ານໄບເດັນ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ
ທັງໆທີ່ເກີດສົງຄາມ ແຕ່ຢູເຄຣນ ຍັງສືບຕໍ່ຫຼິ້ນກິລາເຕະບານ
ການປະທ້ວງດ້ວຍແຜ່ນເຈ້ຍຂາວ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຂຽນຫຍັງໃສ່ ມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?
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ເບິ່ງລາຍການທີວີ
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