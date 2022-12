ສັກ​ຢາ​ຕ້ານ​ໂຄວິດ-19 13 ພັນລ້ານ​ຄັ້ງ. ເມື່ອ​ສາມ​ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ບັນ​ດາ​ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ໃນ​ເມືອງ ວູ​ຮານ ປະ​ເທດ ຈີນ ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ການ​ຕິດ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ​ໂຄ​ໂຣ​ນາ​ສາຍ​ພັນ​ໃໝ່​ເປັນຄັ້​ງ​ທຳ​ອິດ. ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ນັ້ນ​ມາ, ໂລກ​ໄດ້​ພັດ​ທະ​ນາ ແລະມັນ​ແມ່ນ​ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ​ທີ່ບໍ່​ເຄີຍ​ມີ​ມາ​ກ່ອນ, ແຕ່​ມັນ​ໄດ້​ເກີດ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຍ້ອນ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຢ່າງບໍ່​ເທົ່າ​ທຽມ. ໂຄງ​ການ​ຂອງ​ໂລກ ​ທີ່ເພັ່ງ​ເລັງ​ໃສ່​ການ​ປັບ​ປຸງ​ຄວາມ​ເທົ່າ​ທຽມ​ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ຫາ​ຢາ​ວັກ​ຊີນ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຈຳ​ກັດ​ຈຸ​ດ​ເພັ່ງ​ເລັງ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃສ່​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ທຸກ​ຍາກ. ນັກ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອ ສ​ຕີ​ຟ ບາ​ຣາ​ໂກ​ນາ ໄດ້​ເລົ່າ​ຄືນຫຼັງ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ຜັກ​ດັນ​ດ້ານ​ຢາ​ວັກ​ຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຂອງ​ໂລກ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ໂຣກ​ລະ​ບາດທີ່​ຖືກ​ຖິ້​ມ​ໂທດ​ໃສ່​ວ່າ​ໄດ້ສັງ​ຫານຫຼາຍກວ່າ ຫົກ​ລ້ານ​ຫ້າ​ແສນ​ຄົນ​ນັ້ນ​ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ປີ​ທີ​ສີ່, ກິ່ງ​ສະ​ຫວັນ ຈະ​ນຳ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

ວັນ​ທີ 24 ກຸມ​ພາ 2021: ການ​ນຳ​ສົ່ງ​ຢາ​ວັກ​ຊີນ ໂຄວິດ-19 ໄດ້​ໄປ​ຮອດ​ປະ​ເທດ ກາ​ນາ, ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ສຳ​ລັບ​ຄວາມ​ເທົ່າ​ທຽມ​ ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ຫາ​ຢາ​ວັກ​ຊີນ.

ທ່ານ​ນາງ ແອນ ແຄຼ ດູ​ເຟ​, ຈາກ​ອົງ​ການ UNICEF ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ດີ​ໃຈຫຼາຍ​ເພາະ​ວ່າ ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ປະ​ໂຫຍດ​ຈາກ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຈຳ​ນວນຫຼວງ ຫຼາຍ​ໃນ​ປະ​ເທ​ດ ກາ​ນາ. ກາ​ນາ ແມ່ນ​ປະ​ເທດ​ທຳ​ອິດ ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຢາ​ວັກ​ຊີນ​ຂອງ​ໂຄງ​ການ COVAX.”

ໂຄງ​ການ COVAX ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໜູນຫຼັງ​ໂດຍ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ໄດ້​ແນ​ເປົ້າ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ລາຍ​ໄດ້​ຕ່ຳ ແລະ ປານ​ກາງ ເຂົ້າ​ຫາ​ຢາ​ວັກ​ຊີນ ໂຄວິດ ຫຼັງ​ຈາກ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທີ່​ຮັ່ງ​ມີ​ໄດ້​ຈອງ​ເອົາຢາກ​ສ່ວນຫຼາຍ​ໃນ​ການຈຳ​ໜ່າຍ​ຕອນ​ຕົ້ນໆ.

ໂຄງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ປະ​ສົບ​ຄວາມ​ຫ​ຍຸ້ງ​ຍາກ​ໃນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ສຳ​ລັບ​ຢາ​ວັກ​ຊີນ​ທີ່​ມີ​ຈຳ​ກັດ​ນັ້ນ. ຫຼັງ​ຈາກ​ຢາກ​ເກືອບ 2 ພັນ​ລ້ານ​ເຂັມ​ຖືກ​ນຳ​ໃຊ້, COVAX ແມ່ນ​ໄດ້​ຈຳ​ກັດ​ຂອບ​ເຂດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ລົງ ​ເພື່ອ​ບໍ​ລິ​ການ​ໃຫ້ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ທຸກ​ຍາກ​ທີ່​ສຸດ.

ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ນັ້ນ​ກໍ​ຍ້ອນ​ວ່າ, ສອງ​ປີ​ຕໍ່​ມາ, ມັນໄດ້​ມີ​ຢາ​ວັກ​ຊີນ​ໃຫ້ໃຊ້ ຈຳ​ນວນ ຫຼວງຫຼາຍ.

ແນວ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ, ບໍ່​ແມ່ນ​ທຸກ​ຄົນ​ຈະ​ສາ​ມາດສັກ​ມັນໄດ້, ອີງ​ຕ​າມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງ​ອາ​ຈານ​ສອນ ກ່ຽວ​ກັບ ສຸ​ຂະ​ພາບ​ໂລກ​ຂອງ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ດຸກ ທ່ານ ຄ​ຣິ​ສ​ນາ ອຸ​ດ​ດາ​ຢາ​ຄຸ​ມາ.

ທ່ານ ຄ​ຣິ​ສ​ນາ ກ່າວ​ວ່າ “ຄວາມບໍ່​ເທົ່າ​ທຽມ​ແມ່ນ​ຮຸນ​ແຮງຫຼາຍ ແລະ ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ໄປ. ໃນ ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ, ປະ​ຊາ​ກອນ​ພຽງ 25 ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ​ທົ່ວ​ທະ​ວີບ​ແມ່ນ​ສາ​ມາດ​ສັກຢາ​ວັກ​ຊີນ​ຄົບ, ທຽບ​ໃສ່​ກັບຫຼາຍກວ່າ 75 ເປີ​ເຊັນ​ໃນ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ຕ່າງໆ​ຄື​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ໃຕ້.”

ການ​ສະ​ໜອງ​ຢາ​ແມ່ນບໍ່​ໄດ້​ເປັນ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ. ແຕ່​ມັນ​ແມ່ນ​ຄວາມ​ຮ​ຽ​ກ​ຮ້ອງ​ຕ້ອງ​ການ. ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທ​ດ​ທີ່​ມີ​ລາຍ​ໄດ້​ຕ່ຳ​ແມ່ນບໍ່​ໄດ້​ລຽນ​ແຖວ​ເພື່ອ​ສັກ​ຢາ​ກັນ​ໂຄວິດ, ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງ​ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ​ສູນ​ກາງ​ເພື່ອພັດ​ທະ​ນາ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ໂລກ ທ່ານ​ນາງ ຈາ​ນີນ ມາ​ດານ ແຄ​ລ​ເລີ.

ທ່າ​ນ​ນາງ ຈາ​ນີນ ມາ​ດານ ແຄ​ລ​ເລີ ກ່າວ​ວ່າ “ການ​ຂາດ​ຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຕ້ອງ​ການນີ້​ແມ່ນ​ແນວ​ໂນ້ມ​ທີ່​ໜ້າ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ທີ່​ແທ້​ຈິງພວກ​ເຮົາ​ກຳ​ລັງ​ເຫັນ​ຢູ່. ເຫດ​ຜົນ​ທີ່​ຢູ່​ເບື້ອງຫຼັງ​ຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຕ້ອງ​ການ​ຕ່ຳ, ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຢາກ​ເວົ້າ​ວ່າ, ແມ່ນ​ຂ້ອນ​ຂ້າງ​ຊັບ​ຊ້ອນ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍ.”

ການ​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ຜິດ ກ່ຽວ​ກັບຢາ​ວັກ​ຊີນ​ແມ່ນ​ຮຸນ​ແຮງ​ຈົນ​ຄວບ​ຄຸມບໍ່​ໄຫວ. ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຖື​ໃນ​ຢາ​ວັກ​ຊີນ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ສະ​ໜອງ​ໃຫ້​ແມ່ນ​ຕ່ຳ. ແລະຫຼາຍ​ຄົນ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ລາຍ​ໄດ້​ຕ່ຳ​ບໍ່​ເຫັນ​ໂຄວິດ​ເປັນ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່ຫຼາຍ​ປານ​ໃດ. ບວກ​ກັບ, ຢາ​ວັກ​ຊີນ​ຕ່າງໆ​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ດົນ​ໂພດ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ຮອດ, ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງ​ທ່ານ ອຸດ​ດາ​ຢາ​ຄູ​ມາ.

ທ່ານ ຄ​ຣິ​ສ​ນາ ອຸດ​ດາ​ຢາ​ຄູ​ມາ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ມັນ​ມີ​ຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອ​ງ​ຕ້ອງ​ການ, ມັນ​ບໍ່​ໄດ້ບັນ​ລຸ​ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ​ຢ່າງ​ໜ້າ​ພໍ​ໃຈ. ສະ​ນັ້ນ, ຕອນນີ້​ມັນ​ມີ​ເຫດ​ຜົນ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ລັງ​ເລ​ໃຈຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ເພາະ​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ພາດ​ເວ​ລາ​ທີ່​ທຸກ​ຄົນ​ແມ່ນ​ພ້ອມ​ທີ່​ຈະ​ຮັບ​ ແລະ ສັກ​ຢາ​ວັກ​ຊີນ.”

ການ​ຊັກ​ຊ້າ​ສ່ວນຫຼາຍ​ແມ່ນ​ຍ້ອນ​ການ​ຜະ​ລິດ​ຢາ​ວັກ​ຊີນໄດ້​ຖື​ກ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ໃນ​ສອງ​ສາມ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ຮັ່ງ​ມີ​ທີ່​ສຸດ. ປະ​ເທດ​ທີ່​ທຸກກວ່າ​ແມ່ນ​ຖືກ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຫວັງ​ສຳ​ລັບ​ການ​ບໍ​ລິ​ຈາກ, ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ສູນ​ກາງ​ໂຣກ​ລະ​ບາດ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ບ​ຣາວ​ນ໌ ທ່ານ​ນາງ ເຈັນ​ນີ​ເຟີ ນັ​ສ​ໂຊ.

ທ່ານ​ນາງ ເຈັນ​ນີ​ເຟີ ນັ​ສ​ໂຊ ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ຄິດ​ຫາ​ວິ​ທີ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຢາ​ວັກ​ຊີນ​ພວກ​ນີ້​ມີ​ວິ​ທີ​ໄດ້​ຮັບການ​ແຈກ​ຢາຍຫຼາຍກວ່າ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ເຮັດ​ແຕ່​ກ່ອນ ສະ​ນັ້ນ​ພວກ​ເຮົາ​ຈຶ່ງບໍ່​ເພິ່ງ​ພາ​ອາ​ໄສ​ການ​ບໍ​ລິ​ຈາກ. ມັນ​ເຫັນ​ໄດ້​ຊັດ​ວ່າ​ການ​ບໍ​ລິ​ຈາກ​ແມ່ນບໍ່​ໄດ້​ຜົນ ເພາະ​ວ່າ​ເວ​ລາ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ວິ​ກິດ​ການ, ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ​ມັກ​ຈະ​ເລືອກ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ບູ​ລິ​ມະ​ສິດ​ປ​ະ​ຊາ​ກອນ​ ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກ່ອນ.”

ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່​ເພື່ອ​ສ້າງ​ໂຮງ​ງານ​ຜະ​ລິດ​ຢາ​ວັກ​ຊີນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໃນ ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ. ແຕ່​ການ​ສ້າງ​ມັນ​ແມ່ນ​ພຽງ​ການ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ. ວິ​ທີ​ທີ່​ຈະ​ຮັກ​ສາ​ມ​ມັນໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຍາວ​ແມ່ນ​ອີກ​ຄຳ​ຖາມ​ນຶ່ງ, ອີງ​ຕາມ​ກາ​ນ​ກ່າວ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ ແຄ​ລ​ເລີ.

ທ່ານ​ນາງ ຈາ​ນີນ ແຄ​ລ​ເລີ ກ່າວ​ວ່າ “ແມ່ນ​ໃຜ​ຈະ​ຊື້​ຢາ​ວັກ​ຊີນ​ພວກນີ້? ຫຼື ຢາ​ວັກ​ຊີນ​ຫຍັງ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ເໝາະ​ສົມ, ທັງ​ຈາກ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ແຕ່​ທັງ​ຈາກ​ດ້ານ​ທັດ​ສະ​ນະ​ຄະ​ຕິ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ດ້ວຍ, ທີ່​ຜູ້​ຜະ​ລິດ​ຢາ​ນີ້​ຈະ​ຜະ​ລິດ? ເງິນ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ຈ້າງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ມາ​ຈາກ​ໃສ?

ສະ​ຫະ​ພາບ ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ຄຳ​ຖາມ​ພວກນີ້​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ແນ​ເປົ້າ​ທີ່​ຈະ​ຜະ​ລິດ​ຢາ​ວັກ​ຊີນ​ປະ​ຈຳ​ວັນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ 60 ເປີ​ເຊັນໃນ​ທະ​ວີບ​ພາຍ​ໃນປີ 2040. ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ຢາ​ວັກ​ຊີນ​ທີ່​ໝັ້ນ​ຄົງ ທີ່​ສາ​ມາດ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ທັງ​ຢາ​ວັກ​ຊີນທຳ​ມະ​ດາ ແລະ ໂຣກ​ລະ​ບາດ​ທີ່ບໍ່​ສາ​ມາດຫຼີກ​ລ່ຽງ​ໄດ້​ໃນ​ຄັ້ງ​ຕໍ່​ໄປ.

Three years ago, scientists in Wuhan, China first reported infections from a novel coronavirus. Since then, the world has developed and delivered 13 billion shots against COVID-19. It is an unprecedented achievement, but it has been tarnished by unequal access. The global program aimed at improving vaccine equity has announced it will narrow its focus to the poorest countries. VOA's Steve Baragona has a look at the global COVID vaccine drive as a pandemic blamed for more than 6.5 million deaths enters its fourth year.

February 24, 2021: a delivery of COVID-19 vaccines arrives in Ghana, striking a blow for vaccine equity.

"We’re really happy because they’re going to benefit a large number of beneficiaries in Ghana. Ghana is the first country to receive the COVAX vaccines."

The U.N.-backed COVAX program aimed to help low- and middle-income countries get access to COVID vaccines after rich countries had locked down most of the early supplies.

The program struggled to compete for the limited doses. After nearly two billion shots delivered, COVAX is narrowing its scope to serve the poorest countries.

That’s in part because, two years later, there are plenty of shots available.

Not everyone is getting them, however, says Duke University global health professor Krishna Ukayakumar ((pron. ud-DIE-kum-mar)):

"The inequities really are stark and continued. In Africa, only twenty five percent of the population of the entire continent is fully vaccinated, compared with more than seventy five percent in places like South America."

Supply is not the biggest problem anymore. Demand is. People in lower-income countries are not lining up for COVID shots, says Center for Global Development health expert Janeen Madan Keller.

"This lack of demand is really a concerning trend we're seeing. The reasons behind low demand, I'd say, are quite complex and multifaceted."

Misinformation about the vaccines is rampant. Trust in governments providing the shots is low. And many people in lower-income countries don't see COVID as much of a threat. Plus, the vaccines took too long to arrive, Udayakumar says.

"While there was demand, it was unmet. So, it's reasonable now that we're seeing more hesitancy because we missed the time when everybody was ready to accept and take vaccines."

Much of the delay was because vaccine manufacturing is concentrated in a few, mostly wealthier, nations. Poorer nations were left hoping for handouts, says Brown University Pandemic Center Director Jennifer Nuzzo.​ຂ

"I think we have to figure out how to make these vaccines in a much more distributed way than we did before so we aren't just relying on donations. It's clear donations do not work because when faced with a crisis, countries will always choose to prioritize their own populations."

Efforts are underway to build more vaccine factories in Africa. But building them is just the start. How to keep them in business in the long run is another question, Keller says.

"Who is going to buy these vaccines? Or, what vaccines make sense, both from an economic but also from a health perspective, for these manufacturers to produce? Where will the money to pay for them come from?"

The African Union faces these questions as it aims to manufacture 60% of its routine vaccines on the continent by 2040. The challenge is to build a sustainable vaccine industry that can handle both regular vaccines and the inevitable next pandemic.