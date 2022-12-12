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ວັນຈັນ, 12 ທັນວາ 2022
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ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Sporadic
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ວີດີໂອ ກອງທັບເຮືອ ສຫລ ຫັນໄປຫາກຳປັ່ນ ບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼື "ເຮືອໂດຣນ” ເພື່ອເປັນຍຸດທະສາດ ສຳລັບ ພາກພື້ນອິນໂດປາຊີຟິກ
ການສ້າງເງິນບິດຄອຍ ທີ່ມີສີຂຽວ ຫລືພະລັງງານທົດແທນຫຼາຍຂຶ້ນ ສາມາດຊ່ວຍຫັນປ່ຽນໄປສູ່ພະລັງງານສະອາດໄດ້
ວີດີໂອ ລົດບິນແລະພາຫະນະຂົນສົ່ງອື່ນໆທີ່ມີຄວາມໄວສູງ ບໍ່ແມ່ນເປັນເລື້ອງໃນນະວະນິຍາຍວິທະຍາສາດເທົ່ານັ້ນ ມັນຈະກາຍເປັນເລື້ອງຈິງແລ້ວ
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ວີໂອເອ ຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ ວັນທີ 9 ທັນວາ, ນັກກິລາບານບ້ວງອາເມຣິກັນ, Brittney Griner ໄດ້ບິນມາລົງຖານທັບຮ່ວມແຊນ ແອນໂຕນິໂອ-ແລັກແລນ, ລັດເທັກຊັສ
ວີໂອເອ ຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ ວັນທີ 8 ທັນວາ ປະທານາທິບໍດີ ໄບເດັນ ປະກາດວ່າ ຣັດເຊຍ ໄດ້ປ່ອຍໂຕ ດາລານັກກິລາບານບ້ວງຍິງ WMBA ບຣິດນີ ກຣາຍເນີ
ວີໂອເອຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ ວັນທີ 7 ທັນວາ ທາງການໄດ້ບຸກເຂົ້າກວດຄົ້ນຫຼາຍແຫ່ງທົ່ວເຢຍຣະມັນ ແລະໄດ້ຄວບຄຸມໂຕພວກຫົວຮຸນແຮງຂວາຈັດ 25 ຄົນ
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ທັງໆທີ່ເກີດສົງຄາມ ແຕ່ຢູເຄຣນ ຍັງສືບຕໍ່ຫຼິ້ນກິລາເຕະບານ
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ປີ້ລາຄາແພງ ຊື້ແລ້ວມາຂາຍຕໍ່ເອົາກຳໄລ ຢູ່ບ່ອນແຂ່ງຂັນເຕະບານໂລກ
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