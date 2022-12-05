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ວັນຈັນ, 05 ທັນວາ 2022
ຮຽນຄຳສັບອັງກິດໃນຂ່າວ
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Fraud
05.12.2022
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ຂ່າວປະເພດຕ່າງໆ
ວີດີໂອພາສາລາວ
ວີດີໂອ ກອງທັບເຮືອ ສຫລ ຫັນໄປຫາກຳປັ່ນ ບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼື "ເຮືອໂດຣນ” ເພື່ອເປັນຍຸດທະສາດ ສຳລັບ ພາກພື້ນອິນໂດປາຊີຟິກ
ການສ້າງເງິນບິດຄອຍ ທີ່ມີສີຂຽວ ຫລືພະລັງງານທົດແທນຫຼາຍຂຶ້ນ ສາມາດຊ່ວຍຫັນປ່ຽນໄປສູ່ພະລັງງານສະອາດໄດ້
ວີດີໂອ ລົດບິນແລະພາຫະນະຂົນສົ່ງອື່ນໆທີ່ມີຄວາມໄວສູງ ບໍ່ແມ່ນເປັນເລື້ອງໃນນະວະນິຍາຍວິທະຍາສາດເທົ່ານັ້ນ ມັນຈະກາຍເປັນເລື້ອງຈິງແລ້ວ
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ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
ວີໂອເອ ຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ ວັນທີ 2 ທັນວາ, ລາຄາທີ່ລັດຖະບານວາງອອກ ເຮັດໃຫ້ເກີດ ການຂາດແຄນ ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທຸກປະເພດ ເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນຮັງກາຣີ
ວີໂອເອ ຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ ວັນທີ 1 ທັນວາ ຢູເອັນ ເລີ້ມຮຽກຮ້ອງຂໍເງິນຊ່ອຍເຫຼືອສູງເປັນປະຫວັດການ 51.5 ຕື້ໂດລາ ຈາກຜູ້ບໍລິຈາກສາກົນ
ວີດີໂອຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ ວັນທີ 30 ພະຈິກ ທີ່ຈີນ ການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານນະໂຍບາຍສູນໂຄວິດ ໄດ້ທະວີຂຶ້ນ
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ທຸລະກິດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ເຊີນລາຍງານອົງການຄ້າໂລກ (WTO)
ເຊີນຟັງນາງສາວຄຣິສໂຕລ ບຸນໄຊຍະວົງ
ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
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ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
ຊະນະ ຫຼືກັບບ້ານ: ການແຂ່ງຂັນເຕະບານໂລກ ກ້າວເຂົ້າສູ່ຮອບຄັດເລືອກ
ຈີນ ເພີ້ມຫົວລະເບີດນິວເຄລຍ ຂຶ້ນເປັນສອງເທົ່າ ພາຍໃນເວລາ 2 ປີ
ອົງການຕ່າງໆຂອງສະຫະລັດ ຊ່ວຍເຫຼືອຝຣັ່ງ ໃນການປະຕິສັງຂອນ ພະວິຫານ ໂນດເຕຣິດາມ (Notre Dame)
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