ຄຳຂວັນເປັນພາສາອັງກິດ ກ່າວໄວ້ວ່າ “Be all you can be” ຫລື “ເຈົ້າສາມາດເປັນໄດ້ທຸກຢ່າງທີ່ຢາກເປັນ” ແລະນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກເຖິງຄວາມສາມາດ ຄວາມເທົ່າທຽມກັນ ແລະຄວາມເປັນປະຊາທິປະໄຕໃນສັງຄົມຊີວິດຂອງຊາວອາເມຣິກັນ. ໃນໄລຍະສີ່ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມານີ້ ເຮົາໄດ້ເປັນພິຍານເຫັນຄວາມກ້າວໜ້າຫລາຍໆຢ່າງ ຂອງບັນດາຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ທີ່ໄດ້ສຳເລັດການສຶກສາສູງ ແລະປະກອບວິຊາອາຊີບອັນສຳຄັນຢູ່ໃນວົງການປົກຄອງ ແລະອື່ນໆ. ເພາະສະນັ້ນ ມື້ນີ້ ວີໂອເອ ມີຄວມພູມໃຈທີ່ຈະສະເໜີທ່ານ ໃຫ້ຮູ້ຈັກກັບບັນດາເຈົ້າເມືອງອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ທີ່ຫາກໍຖືກຮັບເລືອກເມື່ອເດືອນພະຈິກ ປີ 2022 ນີ້.
ເຈົ້ເມືອງຄົນທຳອິດ ໄດ້ແກ່ ທ່ານສຸບັນ ພັນໄທ ອາຍຸ 47 ປີ ຄອບຄົວໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ລັດເມນ ໃນປີ 1980 ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ສຸດຂອງສະຫະລັດ ແລະ ເປັນຄອບຄົວລາວຄອບຄົວດຽວຢູ່ໃນເມືອງນີ້. ທ່ານສຸບັນ ສຳເລັດການສຶກສາ ຝ່າຍສິນລະປະ ແລະເປັນສະມາຊິກສະພາການຄ້າເມືອງບຣູເວີ. ທ່ານສຸບັນສ້າງຄອບຄົວກັບເພື່ອນນັກຮຽນທີ່ເປັນຄົນອາເມຣິກັນ ປັດຈຸບັນມີລູກສາວອາຍຸ 13 ປີ. ທ່ານສຸບັນແລະພັນລະຍາ ມີທຸລະກິດເປີດຮ້ານຖ່າຍຮູບ ແລະສ້າງຮູບເງົາໃຫ້ແກ່ສ່ວນບຸກຄົນ. ທ່ານເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນວົງການທຸລະກິດໃນຂົງເຂດເມືອງບຣູເວີ ທ່ານໄດ້ຖືກສະພາບໍລິຫານເມືອງ ທີ່ເຫັນພ້ອມນຳກັນ ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນເຈົ້າເມືອງໃນວັນທີ 15 ເດືອນພະຈິກ ທີ່ຜ່ານມານີ້ ມີກຳນົດ 1 ປີ. ທ່ານສຸບັນ ອາດຈະສືບຕໍ່ໜ້າທີ່ການໄປອີກຖ້າຫາກບໍ່ມີຜູ້ສະໝັກເຂົ້າແຂ່ງຂັນ. ເມືອງບຣູເວີ ມີປະຊາຊົນຢູ່ 9,000 ກວ່າຄົນ ຊຶ່ງທ່ານສຸບັນ ໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບລະບົບການຖືກເລືອກສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ທ່ານສຸບັນ ກ່າວວ່າ “ປະຊາຄົມແຫ່ງນີ້ໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າແຂ່ງຂັນເປັນເຈົ້າ ເມືອງ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນນັກທຸລະກິດ ແລະເປັນສະມາຊິກບໍລິຫານຢູ່ໃນສະພາການຄ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ເມືອງນີ້ເປັນທີ່ພັກພາອາໄສອັນດີງາມແກ່ຄອບຄົວ ໂດຍສະເພາະຂ້າພະເຈົ້າມີທຸລະກິດ ແລະໄດ້ຖ່າຍຮູບກ່ຽວກັບພິທີການຕ່າງໆຂອງເມືອງນີ້. ກຳນົດໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບມີແຕ່ປີດຽວ ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມີຄົນມາສະໝັກແຂ່ງຂັນ ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ ຈະອາສາສະໝັກສືບຕໍ່ໄປອີກບໍ່. ການເລືອກຕັ້ງບໍ່ແມ່ນເປີດໃຫ້ສາທາລະນະຊົນປ່ອນບັດ ແຕ່ມາຈາກສະພາບໍລິຫານເມືອງ ຖ້າຫາກເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຫັນພ້ອມ ຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່ໄດ້ເປັນເຈົ້າເມືອງ ແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖືກເຫັນພ້ອມນຳ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບກຽດ.
ຄອບຄົວທ່ານສຸບັນ ແມ່ນຄວບຄົວລາວອາເມຣິກັນຄອບຄົວດຽວ ຢູ່ໃນເມືອງບຣູເວີ. ທ່ານສຸບັນໄດ້ກ່າວເຖິງຄົນເອເຊຍທີ່ເຂົ້າມາອາໄສ ແລະທຳມາຫາກິນຢູ່ໃນເມືອງບຣູເວີ ສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
“ຢູ່ເມືອງນີ້ມີແຕ່ຄອບຄົວຂ້າພະເຈົ້າ ທີ່ເປັນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ. ສຳລັບຄົນເອເຊຍອື່ນໆນັ້ນມີ ຫວຽດນາມ ຈີນ ແລະຍີ່ປຸ່ນ. ຄົນຈີນມີຫລາຍກວ່າຄົນຊາດອື່ນໆ ແຕ່ວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ສົນໃຈນຳການບໍລິຫານເມືອງ ເຂົາເຈົ້າມີແຕ່ເຈາະຈົງໃສ່ການທຳມາຫາກິນ ເຮັດທຸລະກິດ ຄວາມຈິງແລ້ວພາສາອັງກິດຂອງເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ເກັ່ງ.”
ທ່ານສຸບັນ ແມ່ນຄົນພື້ນຖານ ທີ່ໄດ້ມາເຕີບໃຫຍ່ ໄດ້ຮັບການສຶກສາ ສ້າງຄອບຄົວ ແລະຕັ້ງທຸລະກິດຂອງຕົນເອງ ຈົນກາຍມາເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນວົງສັງຄົມຂອງຊາວເມືອງບຣູເວີ. ທ່ານໄດ້ກ່າວມ້ວນທ້າຍເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່ຂອງການເປັນເຈົ້າເມືອງສູ່ຟັງວ່າ:
“ວຽກນີ້ເປັນວຽກອາສາສະໝັກບໍ່ເຕັມເວລາ ມີເງິນໃຫ້ໃຊ້ພຽງເລັກນ້ອຍສຳລັບເຮັດປ້າຍໂຄສະນາຫາສຽງຄືນໃໝ່ອີກເທົ່ານັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ໄປປະຈຳຢູ່ໃນຫ້ອງການຕະຫຼອດ ແຕ່ໄດ້ຮັບລາຍງານປະຈຳອາທິດ ປະຊຸມກັບຜູ້ບໍລິຫານເມືອງອາທິດນຶ່ງເທື່ອນຶ່ງ ແລະມີປະຊຸມສາທາລະນະຊົນ ເດືອນນຶ່ງເທື່ອນຶ່ງ. ຂ້າພະເຈົ້າດີໃຈທີ່ທ່ານຖາມວ່າ ຄົນພື້ນຖານຢູ່ເມືອງນີ້ຕ້ອນຮັບດີບໍ່ ແນ່ນອນເຂົາເຈົ້າເປັນຄົນເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແຜ່ ແລະເປັນມິດທີ່ດີນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ມາຕົກຢູ່ເມືອງນີ້ ທີ່ໄດ້ເຫັນລັດເມນ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບແກ່ຊາວຕ່າງດ້າວ. ສຳລັບອາກາດແລ້ວແມ່ນໜາວຫລາຍປັດຈຸບັນນີ້.”
ເຈົ້າເມືອງຄົນທີ 2 ໄດ້ແກ່ ທ່ານສາຍຄຳ ຄຳສີວໍຣະວົງ ອາຍຸ 38 ປີ ເກີດຢູ່ເມຶອງໂປຣວິເດັນ ລັດໂຣດໄອແລນ ພໍ່ເປັນຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ແລະແມ່ເປັນຄົນອາເມຣິກັນ. ທ່ານສາຍຄຳ ເປັນນັກສຶກສາທີ່ດີເດັ່ນ ສຳເລັດການສຶກສາຝ່າຍທະນາຍຄວາມ. ທ່ານສາຍຄຳ ໄດ້ມີບົດບາດຢູ່ໃນວົງການ ການປົກຄອງກັບລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ ແລະລັດ ຮັບໃຊ້ການຈັດຕັ້ງໃນຄະນະກຳມະການສັງຄົມຕ່າງໆມາຕະຫລອດ ແລະບັດນີ້ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຈາກບັນດາສະມາຊິກສະພາປົກຄອງເມືອງນິວພອດ ໂດຍສະເພາະ ເຈົ້າເມືອງຄົນປັດຈຸບັນ ທ່ານນາງ Jeanne-Marie Napolitano ທີ່ໝົດກຳນົດເວລາ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ ທ່ານສາຍຄຳ ຂຶ້ນແທນໜ້າທີ່ ແລະເຫັນພ້ອມຈາກຄະນະສະພາບໍລິຫານທັງໝົດ. ເມືອງນິວພອດ ມີປະຊາຊົນຢູ່ທັງໝົດປະມານ 25,000 ກວ່າຄົນ ທ່ານສາຍຄຳ ຄຳສີວໍຣະວົງ ຈະສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນວັນພະຫັດ ທີ 1 ທັນວາ ມື້ນີ້ ຊຶ່ງທ່ານສາຍຄຳ ໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບຊີວິດຄວາມເປັນມາສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ທ່ານສາຍຄຳ ສີວໍຣະວົງ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນຫລວງຢູ່ໃນລັດໂຣດໄອແລນ ຕະຫລອດມາກ່ອນໄປເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໄປເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລບຣາວ ສຳເລັດປະລິນຍາໂທ ແລະປະລິນຍາເອກ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກຫລາຍປີ ແລະໄດ້ກັບຄືນໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນກົດໝາຍ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານເມືອງນິວພອດ ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນການປ່ຽນແປງຂອງເມືອງຢ່າງໄວ ທີ່ຕ້ອງການຜູ້ນຳບໍລິຫານ ແລະຄວາມຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນທີ່ປະຊາຄົມຕ້ອງການ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານຕະຫລອດມາ ແລະສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ເບື້ອງຫລັງ. ນອກນັ້ນຍັງຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນຄະນະກຳມະຫານບໍລິຫານຕ່າງໆໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະລັດ. ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດກໍເພາະວ່າ ພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າມາອາເມຣິກາໃນນາມອົບພະຍົບລາວຈາກຄວາມລົ້ມແຫລວຂອງສົງຄາມຫວຽດນາມ ແລະສັງຄົມນີ້ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ທ່ານ. ຂ້າພະເຈົ້າປະຕິບັດດັ່ງນີ້ກໍເພື່ອເປັນການຕອບບຸນແທນຄຸນແກ່ສັງຄົມ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານເມືອງ ແລະຕໍ່ມາບັນດາສະມາຊິກສະພາໄດ້ພ້ອມພຽງກັນມອບໜ້າທີ່ນີ້ໃຫ້ຂ້າພະເຂົ້າເປັນເຈົ້າເມືອງຊຶ່ງມີກຳໜົດສອງປີ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກສະມາຊິກຄອບຄົວ ແລະເພື່ອນຝູງຄົນລາວອາເມຣິກັນຈຳນວນນຶ່ງ. ນອກນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຍັງໄດ້ຮັບໃຊ້ໄລຍະສັ້ນໆ ເປັນປະທານສູນກາງຊາວເອເຊຍອາຄະເນ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານຊັບພະຍາກອນ ແກ່ຊາວອົບພະຍົບທີ່ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນສະຫະລັດ.
ເຈົ້າເມືອງຄົນທີ 3 ຄື ທ່ານນາງ ເຊັງ ທາວ ລາວມົ້ງອາເມຣິກັນ ອາຍຸ 37 ປີ ຢູ່ເມືອງໂອກແລນ ລັດຄາລິຟໍເນຍ. ທ່ານນາງເຊັງ ໄດ້ກາຍມາເປັນເຈົ້າເມືອງ ໜຸ່ມນ້ອຍທີ່ສຸດຂອງເມືອງໂອກແລນ ທີມີປະຊາຊົນ 430,000 ຄົນ. ທ່ານນາງເຊັງ ເປັນແມ່ຍິງລາວມົ້ງອາເມຣິກັນຄົນທຳອິດ ແລະເປັນລູກສາວໃນຈຳນວນ 10 ຄົນ ທີ່ເກີດຢູ່ໃນສູນອົບພະຍົບປະເທດໄທ ທີ່ໄດ້ຫລົບໜີຈາກສົງຄາມຢູ່ປະເທດລາວໃນຊຸມປີ 1970. ທ່ານນາງເຊັງ ໄດ້ເຂົ້າຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລທ້ອງຖິ່ນ ແລະໄດ້ສືບຕໍ່ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລເບີກເລ ໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ. ທ່ານນາງສຳເລັດປະລິນຍາຕີຝ່າຍຍຸຕິທຳ.
ວິໂອເອ ຂໍສະແດງຄວາມປິຕິຍິນດີກັບບັນດາເຈົ້າເມືອງອາເມຣິກັນ ເຊື້ອສາຍລາວ ທີ່ມີວາງບົດບາດ ແລະປູທາງເປັນໂຕຢ່າງໄວ້ໃຫ້ແກ່ເຍົາວະຊົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວລຸ້ນຕໍ່ໄປ.