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ວີດີໂອ ກອງທັບເຮືອ ສຫລ ຫັນໄປຫາກຳປັ່ນ ບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼື "ເຮືອໂດຣນ” ເພື່ອເປັນຍຸດທະສາດ ສຳລັບ ພາກພື້ນອິນໂດປາຊີຟິກ
ການສ້າງເງິນບິດຄອຍ ທີ່ມີສີຂຽວ ຫລືພະລັງງານທົດແທນຫຼາຍຂຶ້ນ ສາມາດຊ່ວຍຫັນປ່ຽນໄປສູ່ພະລັງງານສະອາດໄດ້
ວີດີໂອ ລົດບິນແລະພາຫະນະຂົນສົ່ງອື່ນໆທີ່ມີຄວາມໄວສູງ ບໍ່ແມ່ນເປັນເລື້ອງໃນນະວະນິຍາຍວິທະຍາສາດເທົ່ານັ້ນ ມັນຈະກາຍເປັນເລື້ອງຈິງແລ້ວ
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ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ - ວັນທີ 25 ພະຈິກ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃຊ້ກົນຈັກໜັກ ແລະພະນັກງານ ຊອກຫາຄົນທີ່ຍັງຖືກຖົມຢູ່ໃນ ຊາກຫັກພັງທີ່ເກີດຈາກ ແຜ່ນດິນໄຫວ
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ - ວັນທີ 24 ພະຈິກ ອາລຈີເຣຍ ຕັດສິນປະຫານຊີວິດ 49 ຄົນ ຍ້ອນການແຂວນຄໍຜູ້ວາງເພີງໄຟປ່າ
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ ວັນທີ 23 ພະຈິກ ທີມງານນັກກວດຄົ້ນ ແລະກູ້ໄພ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ປະຕິບັດງານເພື່ອຊອກຫາຄົນທີ່ຍັງຫາຍສາບສູນຢູ່ ຍ້ອນແຜ່ນດິນໄຫວ
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ຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງໃນລັດຄາລີຟໍເນຍ ຊົມເຊີຍແຜນການທຳລາຍເຂື່ອນ ຫຼັງຈາກມີການຕໍ່ສູ້ມາໄດ້ 20 ປີ
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