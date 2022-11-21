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ວີດີໂອພາສາລາວ
ການສ້າງເງິນບິດຄອຍ ທີ່ມີສີຂຽວ ຫລືພະລັງງານທົດແທນຫຼາຍຂຶ້ນ ສາມາດຊ່ວຍຫັນປ່ຽນໄປສູ່ພະລັງງານສະອາດໄດ້
ວີດີໂອ ລົດບິນແລະພາຫະນະຂົນສົ່ງອື່ນໆທີ່ມີຄວາມໄວສູງ ບໍ່ແມ່ນເປັນເລື້ອງໃນນະວະນິຍາຍວິທະຍາສາດເທົ່ານັ້ນ ມັນຈະກາຍເປັນເລື້ອງຈິງແລ້ວ
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ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ - ວັນທີ 15 ພະຈິກ ທີ່ອິນໂດເນເຊຍ: ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G20 ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນເກາະບາຫຼີ
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ ວັນທີ 10 ພະຈິກ ຣັດເຊຍ ສັ່ງໃຫ້ພາກທະຫານຖອນໂຕອອກຈາກເມືອງເຄີສັນຂອງຢູເຄຣນ ທີ່ຕົນໄດ້ຄຸ້ມຄອງ
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ການກັບຄືນໄປສູ່ດວງຈັນ ຂອງອົງການນາຊາ ເລີ້ມດ້ວຍໂຄງການອາເທມີສ 1
ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ພົບປະກັນ ລະຫວ່າງກອງປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມຈີ 20 ທີ່ເກາະບາຫຼີ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ
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