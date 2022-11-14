ການຕົກຕ່ຳລົງຢ່າງຮຸນແຮງຂອງຄ່າເງິນກີບ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ອຳນາດການຊື້ສິນຄ້າ ແລະການບໍລິການຕ່າງໆຂອງປະຊາຊົນລາວ ຫລົດລົງເກີນກວ່າ 40 ເປີເຊັນ ໃນເດືອນຕຸລາ 2022 ແລະຍັງຈະລົງຕື່ມອີກ ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານສະຫລອງໄຊ ຊະຍຸດຕະພົງ ຮອງປະທານສະພາທຸລະກິດໄທ-ລາວເປີດເຜີຍວ່າ ການຕົກຕ່ຳລົງຢ່າງຮຸນແຮງຂອງຄ່າເງິນກີບ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນເມສາ ປີ 2022 ເປັນຕົ້ນມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ໄດ້ພາກັນຢຸດກິດຈະການເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລ້ວ ກໍຍັງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ສະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວ ຢ່າງກວ້າງຂວາງອີກດ້ວຍ ເພາະການຕົກຕ່ຳລົງ ຂອງຄ່າເງິນກີບໄດ້ເຮັດໃຫ້ອຳນາດການຊື້ສິນຄ້າ ແລະບໍລິການຕ່າງໆຂອງປະຊາຊົນລາວ ລົດລົງເກີນກວ່າ 40 ເປີເຊັນ ໃນເດືອນຕຸລາ ເມື່ອທຽບໃສ່ເດືອນເມສາ ປີ 2022 ຜ່ານມາ ແລະສະພາບການກໍຍັງມີທ່າອຽງທີ່ຈະສືບຕໍ່ໄປອີກ ຖ້າຫາກວ່າທາງການລາວຍັງບໍ່ສາມາດທີ່ ຈະຄວບຄຸມອັດຕາແລກປ່ຽນ ລະຫວ່າງເງິນກີບກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ດັ່ງທີ່ທ່ານສະຫລອງໄຊ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ຄ່າເງິນກີບໃນປັດຈຸບັນນີ້ ມັນກໍຢູ່ທີ່ປະມານເກືອບ 500 ກີບຕໍ່ 1 ບາດ ສະນັ້ນ ສັດສ່ວນການທີ່ຄົນລາວຈະຂ້າມໄປໃຊ້ ທີ່ປະເທດໄທນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າວ່າລົດລົງຫຼາຍ ກວ່າ 40 ເປີເຊັນ ໃນສ່ວນຂອງສະພາວະເສດຖະກິດ ທີ່ຄ່າເງິນທີ່ມັນອ່ອນລົງມາສົ່ງຜົນຫລາຍ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າທຸລະກິດບາງໂຕເຫັນປິດຮ້ານ ປີດບໍລິສັດ ແລ້ວກໍສັງເກດເຫັນໄດ້ວ່າມີອາຄານໃຫ້ເຊົາທີ່ເພີ້ມຫລາຍຂຶ້ນ ແລ້ອກໍຄ່າເງິນທີ່ອ່ອນກໍຄືເຮັດໃຫ້ຄ່າຄອງຊີບເຂົາສູງຂຶ້ນຫລາຍ ຄ່ານ້ຳມັນກໍແພງ ສະນັ້ນເຂົາຈຶ່ງຄິດກັນຫລາຍໃນການທີ່ຈະເດີນທາງ.”
ທັງນີ້ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດລາວ ລາຍງານວ່າ ອັດຕາເງິນເຟີ້ໄດ້ປັບໂຕສູງຂຶ້ນເຖິງ 36.75 ເປີເຊັນ ສ່ວນດັດຊະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ ເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງ 164.31 ເປີເຊັນ ໃນເດືອນຕຸລາ ປີ 2022 ທຽບກັບເດືອນຕຸລາປີ 2021 ຊຶ່ງເປັນລະດັບເງິນເຟິ້ ແລະດັດຊະນີລາຄ່າການຊົມໃຊ້ ທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນສູງທີ່ສຸດໃນກຸ່ມອາຊຽນ ໂດຍມີສາເຫດທີ່ສຳຄັນມາຈາກການທີ່ລາວປະເຊີນກັບການຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ອັນເຮັດໃຫ້ລາວຍັງຕ້ອງປະເຊີນກັບການຂາດແຄນທຶນສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢ່າງໜັກໜ່ວງອີກດ້ວຍ ແລະຜົນທີ່ຕິດຕາມມາ ກໍຄືການຕົກຕ່ຳລົງຢ່າງຮຸນແຮງຂອງຄ່າເງິນກີບ ພ້ອມກັນນີ້ທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວ ກໍບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາເພື່ອໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການແລກປ່ຽນເງິນຕາໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກຳມາທິການ ແຜນການການເງິນແລະການກວດສອບສະພາແຫ່ງຊາດລາວຢືນຢັນວ່າ:
“ເລື້ອງຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕານີິ້ກະມັນກະສັບສົນຄືເຮົາຮູ້ນຳກັນວ່າ ເຂົາເຈົ້າຫວັງແຕ່ກຳໄລ ເຮົາກະເບິ່ງບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງເຮົານີ້ ຫລາຍປະເທດ ເພີ່ນກະບໍ່ມີເນາະຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕ າຄືຢູ່ລາວເຮົາ ສ່ວນຫລາຍຄັນວ່າເຈົ້າຢາກແລກປ່ຽນ ມີແຕ່ເຂົ້າທະນາຄານຢ່າງດຽວ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ທະນາຄານລັດ ຄຸ້ມຄອງໂດຍຕົງເລີຍ ອັດຕາແລກປ່ຽນກຳໜົດມີເພດານໃຫ້ວ່າໃນການແລກປ່ຽນໃນລະດັບເໝາະສົມຕາມເສດຖະກິດຕະຫລາດໃຫ້ທະນາຄານມາເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງຈັ່ງຊິມີສະຖຽນລະພາບ ຄັນວ່າປ່ອຍໃຫ້ຮ້ານແລກປ່ຽນເອົາໄປແລກປ່ຽນຄືເຮົາເຮັດຜ່ານມມານີ້ກະຫຍຸ້ງຍາກແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ເງິນມັນບໍ່ເຂົ້າທະນາຄານ ມັນໄປແລກປ່ຽນກັນຢູ່ນອກພຸ້ນ.”
ສ່ວນທ່ານບຸນເຫລືອ ສິນໄຊບໍລະວົງ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວຖະແຫຼງ ວ່າ ມາດຕະການທີນຳໃຊ້ໃນການຄວບຄຸມວະພາວະຜັນຜວນຂອງຄ່າເງິນກີບດ້ວຍການໃຊ້ກຳລັງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫລວດ ເຂົ້າໃນການກວດກາບັນດາຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍຈະດຳເນີນຄະດີໃນທັນທີ ຖ້າຫາກພົບວ່າໄດ້ມີການປະຕິບັດບໍ່ໄປຕາມລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນເງິນຕາຄືນອກຈາກຈະຖືກປັບໃໝແລ້ວ ກໍຍັງຈະຖືກຖອນໃບອະນຸຍາດອີກດ້ວຍ ໂດຍນັບແຕ່ປີ 2021 ທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ຖອນໃບອະນຸຍາດຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນ 140 ລາຍແລະຍັງເຫລືອ 416 ລາຍທີ່ສາມາດດຳເນີນກິດຈະການແລກປ່ຽນເງິນຕາໄດ້ ໃນປັດຈຸບັນ ແຕ່ວ່າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຕຈິງນັ້ນກໍຍັງບໍ່ສາມາດຈະຄວບຄຸມຕໍ່ບັນດາໜ່ວຍແລກປ່ຽນເງິນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເພາະວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ (ADB) ໄດ້ຄາດໝາຍ ອັດຕາເງິນເຟິ້ໃນລາວ ໄວ້ທີ່ລະດັບ 5.8 ເປີເຊັນ ແຕ່ໃນສະພາບການໂຕຈິງກັບປາກົດວ່າ ອັດຕາເງິນເຟິ້ຂອງລາວໄດ້ສູງຂຶ້ນເຖິງ 36.75 ເປີເຊັນເມື່ອເດືອນຕຸລາໂດຍມີສາເຫດສຳຄັນມາຈາກການປັບໂຕຂຶ້ນຂອງລາຄານ້ຳມັນ ແລະສິນຄ້າອຸບປະໂພກບໍລິໂພກທຸກຊະນິດເຊັ່ນອາຫານ ແລະເຄື່ອງດື່ມປັບຂຶ້ນ 38.8 ເປີເຊັນ ຢາຮັກສາໂຣກ 47 ເປີເຊັນ ເຄື່ອງໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ 56.4 ເປີເຊັນ ອາຫານສົດ 54.6 ເປີເຊັນ ແລະການຂົນສົ່ງ 58.1 ເປີເຊັນ ເມື່ອສົມທົບດ້ວຍການລະບາດພະຍາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ຮວມເຖິງການຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງຣັດເຊຍກັບຢູເຄຣນ ຈຶ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດລາວຢ່າງຫລີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້.