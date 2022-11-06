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ວີດີໂອ ລົດບິນແລະພາຫະນະຂົນສົ່ງອື່ນໆທີ່ມີຄວາມໄວສູງ ບໍ່ແມ່ນເປັນເລື້ອງໃນນະວະນິຍາຍວິທະຍາສາດເທົ່ານັ້ນ ມັນຈະກາຍເປັນເລື້ອງຈິງແລ້ວ
ວີດີໂອ ອຸດສາຫະກຳພະລັງງານທີ່ໃຊ້ແຮງປັ່ນຈາກລົມ ຊ່ວຍໃຫ້ຫຍັບເຂົ້າໃກ້ກັບເປົ້າໝາຍດ້ານດິນຟ້າອາກາດໄດ້
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ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ ວັນທີ 4 ພະຈິກ 2022, ຄາດວ່າຈະມີພະນັກງານຂອງ Twitter ປະມານ 3,500 ຄົນຖືກປົດອອກ
VOA60 World - Twitter begins mass layoffs
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ ວັນທີ 3 ພະຈິກ 2022 ເກົາຫຼີເໜືອຍິງລູກສອນໄຟຕື່ມອີກ
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