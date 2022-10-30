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ຂ່າວປະເພດຕ່າງໆ
ວີດີໂອພາສາລາວ
ວີດີໂອ ລົດບິນແລະພາຫະນະຂົນສົ່ງອື່ນໆທີ່ມີຄວາມໄວສູງ ບໍ່ແມ່ນເປັນເລື້ອງໃນນະວະນິຍາຍວິທະຍາສາດເທົ່ານັ້ນ ມັນຈະກາຍເປັນເລື້ອງຈິງແລ້ວ
ວີດີໂອ ອຸດສາຫະກຳພະລັງງານທີ່ໃຊ້ແຮງປັ່ນຈາກລົມ ຊ່ວຍໃຫ້ຫຍັບເຂົ້າໃກ້ກັບເປົ້າໝາຍດ້ານດິນຟ້າອາກາດໄດ້
ຫຸ່ນຍົນທີ່ໃຊ້ເປັນໝູ່ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນ ມີຄວາມອົບອຸ່ນໃຈ ແລະຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານສຸຂະພາບໄດ້
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ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
VOA60 World - At Least 31 Die as Storm Triggers Floods, Landslides in Philippines
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ 24 ຕຸລາ, 2022 ໃນຟີລິບປິນ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ຢ່າງໜ້ອຍ 13 ຄົນ ແລະຫາຍສາບສູນ 5 ຄົນໃນໄພນໍ້າຖ້ວມກະທັນຫັນ ແລະ ດິນເຈື່ອນ
ວີໂອເອ ຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ: ປູຕິນ ສັງເກດການຊ້ອມຍິງ ໂດຍກຳລັງອາວຸດນິວເຄລຍຍຸທະສາດ
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ທຸລະກິດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ເຊີນລາຍງານອົງການຄ້າໂລກ (WTO)
ເຊີນຟັງນາງສາວຄຣິສໂຕລ ບຸນໄຊຍະວົງ
ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
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ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
ຄົນເຂົ້າເມືອງ ປະເຊີນໜ້າກັນ ໃນການເລືອກຕັ້ງລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ຢູ່ໃນເຂດນຶ່ງ ຂອງລັດຄາລີຟໍເນຍ
ວີໂອເອສຳພາດ: ຜູ້ປະສານງານ ດ້ານມະນຸດສະທຳ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງເດນີສ ບຣາວນ໌
ຈີນ ຄາດວ່າ ຈະກາຍເປັນປະເທດຜະເດັດການເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານສີ ຕໍ່ອາຍຸການເປັນຜູ້ນຳ
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