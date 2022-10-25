ແຮງານລາວໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຕໍ່າສຸດ ແລະ ສູງກວ່າມຽນມາເທົ່ານັ້ນຢູ່ໃນກຸ່ມອາຊຽນ. ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນແຮງງານລາວ ກໍຕ້ອງປະເຊີນກັບອັນຕະລາຍໃນການເຮັດວຽກໃນສະພາບທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ສຸດ, ຊົງລິດ ໂພນເງິນມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ ມາສະເໜີທ່ານຈາກບາງກອກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເປີດເຜີຍວ່າ ອັດຕາຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕໍ່າສຸດທີ່ຄົນງານລາວໄດ້ຮັບໃນປັດຈຸບັນຖືເປັນຄ່າຈ້າງທີ່ຕໍ່າທີ່ສຸດ ແລະສູງກວ່າມຽນມາເທົ່ານັ້ນ ເມື່ອທຽບໃສ່ປະເທດສະມາຊິກກຸ່ມອາຊຽນດ້ວຍກັນ ໂດຍສິງກະໂປເປັນປະເທດທີ່ມີອັດຕາຄ່າຈ້າງສູງສຸດ, ຮອງລົງມາແມ່ນບຣູນາຍ, ມາເລເຊຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ໄທ, ຟີລິບປິນ, ຫວຽດນາມ, ກຳປູເຈຍ, ລາວ ແລະມຽນມາ ຕາມລຳດັບ. ແຕ່ເມື່ອພິຈາລະນາປະກອບກັບປັດໄຈດ້ານຄ່າຄອງຊີບແລ້ວ ກໍປາກົດວ່າ ຄົນງານລາວຕ້ອງແບກຫາບພາລະຄ່າຄອງຊີບສູງທີ່ສຸດ ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ຈາກອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງເຖິງ 34.05 ເປີເຊັນ ແລະດັດຊະນີ ລາຄາສິນຄ້າທີ່ສູງເຖິງ 160.61 ເປີເຊັນ ໃນເດືອນກັນຍາ 2022 ເມື່ອທຽບກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ. ພາຍໃຕ້ສະພາບການດັ່ງກ່າວຈຶ່ງຖືວ່າເປັນສະພາວະການຄອງຊີບທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະລໍາບາກຢ່າງຍິ່ງ ສຳລັບແຮງງານໃນລາວ, ດັ່ງທີ່ແຮງງານລາວຢູ່ໂຮງງານຕັດຫຍິບແຫ່ງນຶ່ງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ ຢືນຢັນວ່າ:
“ເປັນຫຍັງເຮົາຕ້ອງມາຢູ່ໃນຍຸກທີ່ອີ່ຫຍັງກະແພງໄປໝົດ? ແຕ່ວ່າຫາເງິນໂຄດຍາກ, ເງິນເດືອນກະຕໍ່າ ອັນນີ້ ຄືບໍ່ໄດ້ໂທດຜູ້ໃດເດີ້ ແຕ່ວ່າສໍາລັບດີ້ຫັ້ນເນາະ ນັບຕັ້ງແຕ່ຕອນຍ່າງອອກຈາກຫ້ອງຫັ້ນນະ ກໍຍັງໄດ້ເສຍເງິນ. ແຕ່ກີ້ຫັ້ນໜະ ຄັນບໍ່ມີເງິນໜະທຸກຄົນໄດ້ກິນໝີ່ -ກິນໄຂ່. ດຽວນີ້ກິນໄຂ່ກະຍັງບໍ່ໄດ້ແລ້ວ. ໄຂ່ກະແຕະນຶ່ງ 10 ປາຍພັນ, ໝີ່ນະຫໍ່ຫ້າພັນ, ຊິກິນອີ່ຫຍັງ? ກິນຜັກ, ກິນຫຍ້າໄປກະຍັງແພງນະທຸກຄົນ ເນາະບາດຫາເງິນແສນກີບໜະ ຫາແທບລົ້ມແທບຕາຍ. ບັດໃຊ້ນະ ປິວໄປບັກໄວໆເລີຍ."
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງແຮງງານໃນລາວ ຍັງພົບວ່າມີສະຖານທີ່ປະກອບການ ຫລືໂຮງງານຕ່າງໆ ຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍ ທີ່ມີລະບົບຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກຂອງແຮງງານ ທີ່ບໍ່ໄດ້ ມາດຕະຖານ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ແຮງງານລາວມີຄວາມສ່ຽງສູງ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍ ໃນຂະນະທີ່ທຳງານ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມໄດ້ຢືນຢັນວ່າ:
“ຄັນຊິໄລ່ເປັນສັດສ່ວນຢູ່ປະເທດເຮົາຕົວເລກການເກີດອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ແລະ ການເສຍຊີວິດ ມີຄວາມເປັນໜ້າເປັນຫ່ວງຢູ່. ແຕ່ວ່າແນວໃດກໍຕາມ ເລື້ອງການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາ ຍັງບໍ່ທັນມີກົນໄກທີ່ລະອຽດ, ກົນໄກ ທີ່ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ ເວລາທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດແຮງງານກໍຕາມ ແຕ່ວ່າ ຈາກ ຕົວເລກການລາຍງານຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານເອງເນາະ ບໍລິສັດໃດທີ່ມີຄວາມຈິງໃຈ, ໂປ່ງໃສ ເພິ່ນກໍລາຍງານ ຫຼືວ່າ ຈາກຕົວເລກຂອງການເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການປະກັນສັງຄົມທີ່ມາຮັບການອຸດໜູນ ກ່ຽວກັບອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການບາດເຈັບ ຫຼືເສຍຊີວິດ ມັນກໍເປັນໜ້າເປັນຫ່ວງ.”
ທັງນີ້ ໂດຍພາກທຸລະກິດທີ່ມີອັດຕາການຈ້າງງານຕ່ຳທີ່ສຸດໃນລາວ ແຕ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ໃນການ ເຮັດວຽກໃນປັດຈຸບັນນີ້ ກໍຄືພາກພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ທີ່ມີການຈ້າງງານ ພຽງແຕ່ 1 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ຂອງກຳລັງແຮງງານລາວ ທີ່ມີຫຼາຍກວ່າ 4 ລ້ານຄົນ ຫຼື 54 ເປີເຊັນ ຂອງຈຳນວນປະຊາກອນລາວທັງໝົດ ໂດຍສາເຫດກໍເພາະເປັນພາກອຸດສາຫະກຳທີ່ຕ້ອງໃຊ້ບຸກຄະລາກອນ ທີ່ມີຄວາມສາມາດສູງ ທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີທັນສະໄໝ ເຊິ່ງແຮງງານລາວສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ສາມາດ ຕອບສະໜອງໄດ້. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຕ້ອງນຳເຂົ້າບຸກຄະລາກອນເຫລົ່ານີ້ຈາກຕ່າງປະເທດເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ເນື່ອງຈາກວ່າເປັນພາກອຸດສາຫະກຳທີ່ຕ້ອງການນຳໃຊ້ອຸປະກອນເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝເປັນຫຼັກ ຈຶ່ງບໍ່ຕ້ອງມີການໃຊ້ແຮງງານຄົນເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍນັ້ນເອງ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ທາງການລາວ ກໍຄາດຫວັງວ່າ ພາກອຸດສາຫະກຳພະລັງງານ ແລະຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ຈະມີການຈ້າງແຮງງລາວຫລາຍຂຶ້ນ ເພາະເປັນພາກອຸດສາຫະກຳທີ່ມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງສຳຄັນເຂົ້າໃນການ ເພີ່ມມູນຄ່າທາງເສດຖະກິດລາວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ແຮງງານລາວມີໂອກາດຮຽນຮູ້ ເພື່ອຍົກລະດັບ ຄວາມສາມາດດ້ານເທັກໂນໂລຈີທັນສະໄໝ ຊຶ່ງໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ພາກພະລັງງານ ແລະຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດລາວເຕີບໂຕເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 4.3 ເປີເຊັນ ໂດຍລັດຖະບານລາວ ໄດ້ອະນຸມັດການລົງທຶນຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ໃນ 319 ກິດຈະການ ໃຫ້ 214 ບໍລິສັດຕ່າງຊາດ ເຮັດໃຫ້ມີລາຍຮັບຈາກຄ່າສໍາປະທານເກີນກວ່າ 1 ຕື້ໂດລາ ໃນຊ່ວງປີ 2016 ຫາ 2021, ຊຶ່ງຍັງບໍ່ລວມລາຍຮັບຈາກພາກພະລັງງານໄຟຟ້າ 1,225 ລ້ານໂດລາ ໃນໄລຍະດຽວກັນ.