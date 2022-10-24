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ວັນຈັນ, 24 ຕຸລາ 2022
ຮຽນຄຳສັບອັງກິດໃນຂ່າວ
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ convoy
24.10.2022
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ຂ່າວປະເພດຕ່າງໆ
ວີດີໂອພາສາລາວ
ວີດີໂອ ອຸດສາຫະກຳພະລັງງານທີ່ໃຊ້ແຮງປັ່ນຈາກລົມ ຊ່ວຍໃຫ້ຫຍັບເຂົ້າໃກ້ກັບເປົ້າໝາຍດ້ານດິນຟ້າອາກາດໄດ້
ຫຸ່ນຍົນທີ່ໃຊ້ເປັນໝູ່ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນ ມີຄວາມອົບອຸ່ນໃຈ ແລະຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານສຸຂະພາບໄດ້
ວີດີໂອ ແມ່ຍິງກຳລັງຮ່ວມກັນກໍ່ຕັ້ງເວັບ3 (Web3) ຊຶ່ງເປັນເທັກໂນໂລຈີ ທາງອິນເຕີແນັດ ຂອງຍຸກຕໍ່ໄປ
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ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
VOA60 World PM - Trump Ex-Adviser Bannon Sentenced to 4 Months for Contempt of Congress
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ 21 ຕຸລາ, 2022, ປະທານຄະນະກຳມາທິການຢູໂຣບ ແລະສະພາຢູໂຣບ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳຄືນວ່າ ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແກ່ຢູເຄຣນ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້
VOA60 World - Britain: Prime Minister Liz Truss announces her resignation
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ເຊີນລາຍງານອົງການຄ້າໂລກ (WTO)
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ວີໂອເອສຳພາດ: ຜູ້ປະສານງານ ດ້ານມະນຸດສະທຳ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງເດນີສ ບຣາວນ໌
ຈີນ ຄາດວ່າ ຈະກາຍເປັນປະເທດຜະເດັດການເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານສີ ຕໍ່ອາຍຸການເປັນຜູ້ນຳ
ນາຍພົນຄົນສຳຄັນ ຂອງ ສຫລ ກ່າວວ່າ ການຍິງລູກສອນໄຟໂຈມຕີ ແບບບໍ່ເລືອກໜ້າ ຂອງຣັດເຊຍ ແມ່ນ 'ອາຊະຍາກຳສົງຄາມ'
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