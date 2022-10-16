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ວັນອາທິດ, 16 ຕຸລາ 2022
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ຮຽນຄຳສັບ ພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Marine time
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ຂ່າວປະເພດຕ່າງໆ
ວີດີໂອພາສາລາວ
ວີດີໂອ ອຸດສາຫະກຳພະລັງງານທີ່ໃຊ້ແຮງປັ່ນຈາກລົມ ຊ່ວຍໃຫ້ຫຍັບເຂົ້າໃກ້ກັບເປົ້າໝາຍດ້ານດິນຟ້າອາກາດໄດ້
ຫຸ່ນຍົນທີ່ໃຊ້ເປັນໝູ່ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນ ມີຄວາມອົບອຸ່ນໃຈ ແລະຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານສຸຂະພາບໄດ້
ວີດີໂອ ແມ່ຍິງກຳລັງຮ່ວມກັນກໍ່ຕັ້ງເວັບ3 (Web3) ຊຶ່ງເປັນເທັກໂນໂລຈີ ທາງອິນເຕີແນັດ ຂອງຍຸກຕໍ່ໄປ
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ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ 14 ຕຸລາ, 2022 , ຢ່າງໜ້ອຍມີນັກຮຽນ 9 ຄົນໃນພາກໃຕ້ກຳປູເຈຍ ເສຍຊີວິດ ຫລັງຈາກເຮືອທີ່ພວກເຂົາຫຼົ້ມ ໃນຄືນວັນພະຫັດວານນີ້.
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ 13 ຕຸລາ, 2022, ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ kamikaze ທີ່ຜະລິດໂດຍອີຣ່ານໄດ້ຕົກຢູ່ນະຄອນຫຼວງກີຢິບ ໃນມື້ນີ້
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ 12 ຕຸລາ, 2022, ຫຼາຍກວ່າ 50 ປະເທດສົນທະນາກັນກ່ຽວກັບການເພີ້ມການປ້ອງກັນທາງອາກາດຂອງຢູເຄຣນ
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ທຸລະກິດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ເຊີນລາຍງານອົງການຄ້າໂລກ (WTO)
ເຊີນຟັງນາງສາວຄຣິສໂຕລ ບຸນໄຊຍະວົງ
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ນາຍພົນຄົນສຳຄັນ ຂອງ ສຫລ ກ່າວວ່າ ການຍິງລູກສອນໄຟໂຈມຕີ ແບບບໍ່ເລືອກໜ້າ ຂອງຣັດເຊຍ ແມ່ນ 'ອາຊະຍາກຳສົງຄາມ'
ສະຫະລັດ ພວມພິຈາລະນາ ເອົາບາດກ້າວ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ນ້ຳມັນ ຂຶ້ນລາຄາ
ພວກແມ່ຍິງອັຟການິສຖານ ພາກັນປະທ້ວງ ຫຼັງຈາກມີການວາງລະເບີດ ໃສ່ໂຮງຮຽນ
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