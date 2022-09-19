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ວັນຈັນ, 19 ກັນຍາ 2022
ລາວ

ການປູກກ້ວຍ ແລະຢາງພາລາ ຂອງຊາວຈີນ ທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມລະບຽບ ຍັງສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະຊາວບ້ານຢູ່

ເຊີນ​ຊົມ​ວີ​ດີ​ໂອ ຈາກ ສ​ປ​ປ ລາວ
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ເຊີນ​ຊົມ​ວີ​ດີ​ໂອ ຈາກ ສ​ປ​ປ ລາວ

ການເຮັດນິຄົມສວນກ້ວຍ ແລະສວນຢາງພາລາຂອງຈີນ ທີ່ດໍາເນີນມາກວ່າ 10 ປີແລ້ວນັ້ນ ຍັງສືບຕໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບ
ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະຊາວບ້ານທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງໃນລາວ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ກິ່ງ​ສະ​ຫວັນ ມີ​ລາຍ​ງານເລື້ອງນີ້ ຈາກນັກຂ່າວ
ຂອງພວກເຮົາ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ການປູກກ້ວຍ ແລະຢາງພາລາ ຂອງຊາວຈີນ ທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມລະບຽບ ຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ການເຮັດນິຄົມປູກຢາງພາລາແລະຕົ້ນກ້ວຍຂອງຈີນຢູ່ໃນລາວມີມານານຫລາຍກວ່າ 10 ປີ ນັ້ນ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບ
ຢ່າງໜັກ ໃຫ້ກັບປະຊາຊົນລາວ ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃກ້ຄຽງນັ້ນ ຍ້ອນວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ກັບການຮັກສາສະ
ພາບແວດລ້ອມ ເຊັ່ນແມ່ນໍ້າລໍາທານຕ່າງໆ ຊຶ່ງບາງເຂດ ກໍເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າທົນຕໍ່ກິ່ນເໝັນ ແລະ ມົນລະພິດອື່ນໆ
ຈາກສານເຄມີທີ່ໃຊ້ໃນນິຄົມນັ້ນບໍ່ໄດ້ ກໍຕ້ອງໄດ້ຍົກຍ້າຍໜີໄປຕັ້ງເຮືອນຊານ ຢູ່ບ່ອນອື່ນທີ່ຫ່າງໄກຈາກນິຄົມຂອງ
ນັກລົງທຶນຈີນ ດັ່ງການໃຫ້ສໍາພາດຂອງຊາວບ້ານຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ,

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ເຊີນ​ຟັງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຈາ​ເມືອງ​ໄຊ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

“ເລື່ອງການມາປູກຕົ້ນກ້ວຍ ຢາງພາລາຢູ່ລາວຫັ້ນ ມັນມັກເຮັດຕາມໃຈໂພດ ຊາວເມືອງໄຊຮ້ອງໂຮ ຍ້ອນໄດ້ຮັບກະ
ທົໃນຫລາຍປີຜ່ານມາ ເຊັ່ນການປ່ອຍເຄມີລົງນໍ້າເຮັດໃຫ້ປາຕາຍ ການສ້າງຄວາມລໍາຄານຂອງກິ່ນເຫມັນອາກາດ
ບໍ່ປອດໂປ່ງ ປະຊາຊົນຈໍານວນນຶ່ງ ທົນບໍ່ໄດ້ກະຍົກຍ້າຍຫນີກະມີຫລາຍເນາະ.”

ທ່ານບອກວ່າ ການປູກຕົ້ນກ້ວຍ ແລະຢາງພາລາຖືວ່າ ເປັນການດີ ຕໍ່ການສ້າງເສດຖະກິດ ແຕ່ສິ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດຍອມ
ຮັບໄດ້ກະຄືການບໍ່ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມຂອງເຂດໃກ້ຄຽງ ເຮັດໃຫ້ມີອາຍພິດແຜ່ອອກໄປ.

ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ສໍາລັບການປູກຢາງພາລາຂອງລາວນັ້ນທາງລັດຖະບານລາວ ມີນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມຢູ່ ເພາະມີ
ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຢາງພາລາຫລາຍກວ່າ 50 ແຫ່ງ ຊຶ່ງກໍໄດ້ປະກອບສ່ວນສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ. ສະນັັ້ນ ຈຶ່ງກໍາລັງຄົ້ນຄວ້າລະບຽບການອອກມາພາຍຫລັງໄດ້ໄປກວດກາເບິ່ງຕົວຈິງຂອງຜູ້ປະກອບການ
ແລ້ວ ເພື່ອປ້ອງກັນຜົນກະທົບອັນບໍ່ດີ ຊຶ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງກະສິກໍາທ່ານນຶ່ງ ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານນີ້ ໃຫ້ລາຍລະອຽດວ່າ :

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ເຊີນ​ຟັງພະນັກງານອາວຸດໂສກະຊວງກະສີກໍາ ແລະປ່າໄມ້
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

“ທິດໜ້າ ຄືຈະແລ້ວລະບຽບນິຕິກໍາ ມີເງື່ອນໄຂ ແລະມີແບບໃດເອກະສານມີການເພີ້ມເຕີມຫຍັງແດ່ ມັນກະມີໝົດທົ່ວປະເທດເຮົາມີ 55 ໂຮງງານປຸງແຕ່ງ ທໍາມະດາ ແຕ່ວ່າສາງເກັບຊື້ອີ່ຫຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຮັດ ແຕ່ຫລັງຈາກລົງກວດ
ຕົວຈິງທົ່ວປະເທດແລ້ວວ່າ ໂຮງງານທີ່ຜະລິດແທ້ເຮົາຈະໄດ້ມີການເກັບຊື້ ສົ່ງໄປຈີນ ຫລັກໆແມ່ນຈີນ ໄທເຂົາ
ມີແລ້ວ ສ່ວນຫລາຍມີແຕ່ເຂົາຢາກສົ່ງອອກ”.

ໃນເລື້ອງຂອງຢາງພາລານີ້ ແມ່ນເຫັນວ່າຄໍາເຫັນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ດັ່ງກ່າວສອດ ຄ່ອງກັບຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງອົງ
ການຊ່ວຍເຫລືອ ຂອງລັດຖະບານອອສເຕຣເລຍ ແລະກະຊວງກະສິກໍາປ່າໄມ້ທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ໃນເດືອນມິຖຸນາ,
2020 ຊຶ່ງພໍສະຫລຸບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຫລັກໆໄດ້ດັ່ງນີ້:

1. ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບຂະແໜງຢາງພາລາໃນລາວຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງ

2. ຄວາມສົບສົນໃນດ້ານການບໍລິຫານພາຍໃນ ແລະລະຫວ່າງກະຊວງ ແລະ ອົງການຕ່າງໆຂອງລັດ ຊຶ່ງສ້າງຄວາມ
ບໍ່ແນ່ນອນ ໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນ.

3. ຢາງພາລາໄດ້ປູກໂດຍຊາວກະສິກອນ, ໂດຍຜ່ານສັນຍາລະຫວ່າງຊາວກະ ສິກອນ ກັບ ບໍລິສັດຊຶ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການໃຫ້ສໍາປະທານຈາກລັດຖະບານ ແຕ່ວ່າ ໃນນັ້ນບໍລິສັດຕ່າງໆ ໄດ້ຮັບສຳປະທານ 210,700 ກວ່າເຮັກຕາ ແຕ່ກໍໄດ້ປູກ
ພຽງ 128.800 ເຮັກຕາເທົ່ານັ້ນ ແລະຂໍ້ມູນລະອຽດກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ​ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ກັດຊຶ່ງເປັນການຍາກໃນ​ການ​ວາງ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຍາວ​ຂອງ​ຂະ​ແໜງ​ການນີ້ໄດ້.

4. ຕະຫຼາດຢາງພາລາແມ່ນມີການເໜັງຕີງຫລາຍ ຈຶ່ງເປັນການຍາກທີ່ຈະນໍາ ລາຍຮັບອັນໝັ້ນຄົງ ແລະຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສຸຂະພາບແລະດ້ານການເງິນໃຫ້ຊາວກະສິກອນປູກຢາງ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມລາຍງານນີ້ຍັງໃຫ້
ຂໍ້ສັງເກດອີກວ່າ:

1. ຢາງພາລາ ລວມທັງການປູກຕົ້ນກ້ວຍຢູ່ລາວ ແຕ່ເໜືອຕະຫລອດໃຕ້, ສ່ວນ ໃຫຍ່ ແມ່ນຢູ່ໃນພາກເໜືອ ແລະເປັນການລົງທຶນໂດຍຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ສັນຍາຈ້າງ ໃນຂະນະທີ່ການລົງທຶນໃນພາກກາງ ແລະພາກໃຕ້ ແມ່ນການສໍາປະທານທີ່ປູກໃນເນື້ອທີ່ຂະໜາດໃຫຍ່ ໂດຍນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດຕົ້ນຕໍແມ່ນມາຈາກຈີນ ແລະຫວຽດນາມ.

2. ຢາງພາລາເປັນອຸດສາຫະທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ການປະກອບສ່ວນ ໃນລະດັບຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພາະນອກຈາກການຂາຍຢາງທໍາມະຊາດແລ້ວ ຊາວສວນຍັງສາມາດຂາຍໄມ້ ຢາງພາລາທີ່ແກ່ອີກດ້ວຍ.
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນໄມ້ຢາງພາລາ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງ ຫຼາຍ.

ສ່ວນການສົ່ງອອກຢາງພາລານັ້ນແມ່ນມີທ່າອ່ຽງເພີ້ມຂຶ້ນໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້ ຊຶ່ງກໍຄື ໃນປີ 2020 ແມ່ນ 700 ໂຕນ
ມູນຄ່າ 910 ລ້ານກີບ. ສ່ວນການສົ່ງອອກ ໃນທ້າຍປີ 2021 ແມ່ນເພີ້ມຂຶ້ນ ເປັນ 1,170 ໂຕນ ໂດຍມີມູນຄ່າ 7 ຕື້
600 ລ້ານກີບ ສະຫລຸບວ່າ ການເຮັດນິຄົມສວນກ້ວຍ ແລະສວນຢາງພາລາຂອງຈີນທີ່ດໍາເນີນມາກວ່າ 10 ປີແລ້ວ
ນັ້ນຍັງສືບຕໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແລະປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດໃກ້ຄຽງນັ້ນ ມາໂດຍຕະຫລອດ.

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