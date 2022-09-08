ອາລບາເນຍໄດ້ສັ່ງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຣ່ານອອກຈາກປະເທດ ແລະຕັດຄວາມສຳພັນທາງດ້ານທູດກັບເຕຫະຣ່ານ ລຸນຫຼັງທີ່ມີການສືບສວນກ່ຽວກັບການໂຈມຕີທາງໄຊເບີ້ ທີ່ສະຫຼຸບວ່າ ອີຣ່ານແມ່ນ “ປະເທດທີ່ຮຸກຮານ” ເວລາການໂຈມຕີໄດ້ມີຂຶ້ນຕໍ່ປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ແຄມຝັ່ງທະເລອາເດຣຍຕິກ ເມື່ອເດືອນກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເອດີ ຣາມາ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ປະກາດຂັບໄລ່ພວກນັກການທູດ ແລະພະນັກງານປະຈຳສະຖານທູດຂອງອີຣ່ານທັງໝົດ ໂດຍໃຫ້ເວລາພວກເຂົາເຈົ້າ 24 ຊົ່ວໂມງເດີນທາງອອກຈາກປະເທດ.
ເວັບໄຊທາງການຂອງທ່ານຣາມາ ກ່າວວ່າ ມີຫຼັກຖານ “ໂຕ້ແຍ້ງບໍ່ໄດ້” ທີ່ວ່າເຕຫະຣ່ານໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ “ໃນການໂຈມຕີທາງໄຊເບີ້ທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານດີຈີຕອລຂອງລັດຖະບານສາທາລະນະລັດອາລບາເນຍ.”
“ລັດຖະບານໄດ້ຕັດສິນໃຈ ໂດຍມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນທັນທີ ເພື່ອຍຸຕິຄວາມສຳພັນທາງດ້ານການທູດກັບສາທາລະນະລັດອິສລາມແຫ່ງອີຣ່ານ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານຣາມາທີ່ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການທາງວີດີໂອ ຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງທ່ານ.
ທ່ານຣາມາກ່າວວ່າ ຕີຣານນາໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ອີຣ່ານຊາບແລ້ວ ກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈທາງດ້ານການທູດຂອງຕົນ ຢູ່ໃນຈົດໝາຍທີ່ສົ່ງໄປຍັງສະຖານທູດອີຣ່ານ.
ນອກນັ້ນ ອາລບາເນຍຍັງກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ແບ່ງປັນຜົນຂອງການສືບສວນດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກເພື່ອນມິດໃນອົງການເນໂຕ້ຊາບ.
ອາລບາເນຍກ່າວວ່າ “ມາດຕະການລະດັບສູງສຸດ" ຂອງຕົນ “ແມ່ນບໍ່ເປັນທີ່ຕ້ອງການແຕ່ກໍມີຄວາມຈຳເປັນຍ້ອນຖືກບັງຄັບ … ແລະກໍສົມສ່ວນກັບຄວາມຮ້າຍແຮງແລະເປັນອັນຕະລາຍຈາກການໂຈມຕີທາງໄຊເບີ້ ຊຶ່ງຂົ່ມຂູ່ຈະເຮັດໃຫ້ເປັນອຳມະພາດ ການບໍລິການຂອງລັດຖະບານ ລຶບຂໍ້ມູນອອກຈາກລະບົບແລະລັກຂະໂມຍຂໍ້ມູນຂອງລັດຖະບານ ລັກຂະໂມຍການສື່ສານທາງດ້ານຄົມມະນາຄົມພາຍໃນລະບົບຂອງລັດຖະບານ ແລະກໍສ້າງຄວາມບໍ່ທຸ່ນທ່ຽງແລະຄວາມວຸ້ນວາຍຢູ່ໃນປະເທດ.”
ສະຫະລັດໄດ້ກ່າວປະນາມການໂຈມຕີທາງໄຊເບີ້ດັ່ງກ່າວ. ໂຄສົກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານນາງເອດຣຽນ ວັດສັນ (Adrienne Watson) ກ່າວວ່າ “ສະຫະລັດຈະເອົາມາດຕະການເພີ້ມຕື່ມ ໂດຍຖືວ່າອີຣ່ານເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກະທຳທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງປະເທດພັນທະມິດສະຫະລັດ ແລະສ້າງບັນຫາທາງດ້ານໄຊເບີ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍມາກ່ອນ.”
ຍັງບໍ່ມີຄຳຕອບໃດໆໃນທັນທີເທື່ອຈາກອີຣ່ານ ກ່ຽວກັບການກ່າວຫາ ແລະການຕັດຄວາມສຳພັນທາງດ້ານການທູດ.