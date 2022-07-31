Obamacare.mp4

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ຂ່າວປະເພດຕ່າງໆ
ວີດີໂອພາສາລາວ
ວີດີໂອ ໂດຍການສະແກນໃບໜ້າຂອງສົບຄົນຕາຍ ຢູເຄຣນສາມາດໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີ ໃນການຈື່ຈຳໃບໜ້າ ເພື່ອລະບຸຕົວທະຫານຣັດເຊຍ
ວີດີໂອ ໂມເລກູນຂອງພັນທຸກຳ ຫຼື DNA ສາມາດ ນຳມາໃຊ້ເປັນບ່ອນເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ ອັນຫລວງຫລາຍ ໄດ້ໃນອະນາຄົດ
ການຜ່າຕັດໃນອະນາຄົດ ຈະໃຊ້ ຫຸ່ນຍົນນາໂນ ຫລື Nanorobots ເຂົ້າໄປ ປະຕິບັດງານ ໃນຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ
ຕື່ມອີກ
ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ 29 ກໍລະກົດ, 2022,ການຂົນສົ່ງພືດທີ່ເປັນເມັດຄັ້ງທຳອິດແມ່ນພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເດີນທາງອອກຈາກຢູເຄຣນ
VOA60 World - Heavy flooding in Pakistan kills at least 110 people
VOA60 World - Russian forces launch massive missile strikes on Ukraine's Kyiv and Chernihiv regions
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ທຸລະກິດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ເຊີນຟັງນາງສາວຄຣິສໂຕລ ບຸນໄຊຍະວົງ
ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
ຕື່ມອີກ
ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
ບັນດານັກວິທະຍາສາດ: ໄຟປ່າໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງສະຫະລັດ ຈະມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ ຮ້ອນກວ່າ ແລະສາມາດທຳລາຍໄດ້ຮ້າຍແຮງກວ່າ
ສະພາສູງສະຫະລັດ ຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍ ເພີ້ມການຜະລິດໄມໂຄຣຊິບ
ສະຫະລັດ ຂະຫຍາຍການຮັບມື ກັບເຊື້ອໄວຣັສ monkeypox ຫຼັງຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ ປະກາດພາວະສຸກເສີນ
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ເບິ່ງລາຍການທີວີ
ເບິ່ງລາຍການວິທະຍຸ
ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ
ໂລກ
ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ ຈະເອົາທ່າທາງ ທີ່ແຂງແກ່ນ ຕໍ່ ຈີນ
ທຸລະກິດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ແມ່ຍິງກຳລັງຮ່ວມກັນກໍ່ຕັ້ງເວັບ3 (Web3) ຊຶ່ງເປັນເທັກໂນໂລຈີ ທາງອິນເຕີແນັດ ຂອງຍຸກຕໍ່ໄປ
ລາວ
ຮອງນາຍົກ ຍອມຮັບວ່າ ມີການລັກລອບນຳຍານພາຫານະ ເຂົ້າມາລາວ ໂດຍບໍ່ເສຍພາສີອາກອນ ຫຼາຍກວ່າ 30,000 ຄັນ
ໂລກ
ຍ້ອນຄວາມໝົດຫວັງ ເຮັດໃຫ້ມີການຂ້າໂຕຕາຍເພີ້ມຂຶ້ນ ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອ ຂອງຊີເຣຍ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ສະຫະລັດ ສົ່ງຜູ້ຖືກກ່າວຫາ ເປັນຜູ້ຂົ່ມຂືນ ແລະ ຄາດຕະກອນຂ້າພວກຄົນປ່ຽນເພດ 3 ຄົນ ກັບຄືນໄປປາກິສຖານ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ເຊື້ອສາຍລາວ ກຽມພ້ອມສຳລັບການເລືອກຕັ້ງ ກາງສະໄໝ
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