ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ ຈະເອົາທ່າທາງ ທີ່ແຂງແກ່ນ ຕໍ່ ຈີນ

ການແຂ່ງຂັນເພື່ອສືບທອດຕຳແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງທ່ານ ບໍຣິສ ຈອນສັນ ແມ່ນໄດ້ຄັດລົງມາເຫຼືອແຕ່ສອງຄົນ. ດັ່ງທີ່ນັກຂ່າວຂອງວີໂອເອ ເຮັນຣີ ຣິຈແວລ ໄດ້ກ່າວຈາກນະຄອນຫຼວງລອນດອນ ນັ້ນ, ນະໂຍບາຍຕໍ່ ຈີນ ແມ່ນໄດ້ກາຍເປັນບັນຫາທີ່ສຳຄັນ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງ. ພຸດທະສອນ ມີລາຍອຽດ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ອະດີດລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ທ່ານ ຣີຊີ ຊູນັກ ແລະ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຄົນປັດຈຸບັນ, ທ່ານນາງ ລິສ ທຣັສ, ແມ່ນກຳລັງພະຍາຍາມແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ ບໍຣິສ ຈອນສັນ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃນຕົ້ນເດືອນນີ້. ສະມາຊິກພັກຫົວອະນຸລັກນິຍົມໜ້ອຍກວ່າ 2 ແສນຄົນ ຈະລົງຄະແນນສຽງເພື່ອເລືອກນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ຂອງ ອັງກິດ ໃນບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດຈະມາເຖິງນີ້.
ການເກັບພາສີ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້ແມ່ນໄດ້ຄອບງຳວາລະກອງປະຊຸມພາຍໃນປະເທດ, ແຕ່ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດນັ້ນ, ຈີນ ແມ່ນໄດ້ຄອບງຳໝູ່. ໃນການໂຕ້ວາທີທີ່ຖືກຖ່າຍທອດສົດອອກໂທລະພາບເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ທ່ານນາງ ທຣັສ ໄດ້ກ່າວວ່າ ລາວຈະປາບປາມພວກບໍລິສັດທີ່ ຈີນ ເປັນເຈົ້າຂອງຄື Tik Tok.
ທ່ານນາງ ທຣັສ, ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງຈາກພັກຫົວອະນຸລັກນິຍົມໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຄວນຈຳກັດຈຳນວນການສົ່ງອອກເທັກໂນໂລຈີໄປລະບອບການປົກຄອງຜະເດັດການ.”
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ສັນຍາທີ່ຈະເອົາທ່າທີ ທີ່ໜັກແໜ້ນກວ່າເກົ່າຕໍ່ປັກກິ່ງ.
ທ່ານນາງ ລິສ ທຣັສ ກ່າວວ່າ “ຫຼັງຈາກການລ່ວງລະເມີດທີ່ໜ້າຕົກໃຈ ໃນແຂວງ ຊິນຈຽງ, ຫຼັງຈາກການດຳເນີນການທີ່ໂຫດຮ້າຍຕໍ່ ຮົງກົງ ແລະ ການທຳຮ້າຍຄັ້ງຫຼ້າສຸດນີ້, ເຊິ່ງແມ່ນ ຈີນ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບ ຣັດເຊຍ ແລະ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງໃຫ້ການໜູນຫຼັງເຂົາເຈົ້າໃນການເຮັດສົງຄາມທີ່ໜ້າຕົກໃຈໃນ ຢູເຄຣນ, ພວກເຮົາຕ້ອງເອົາທ່າທີທີ່ໜັກແໜ້ນກວ່າເກົ່າ.”
ຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານນາງ ທຣັສ, ທ່ານ ຣີຊີ ຊູນັກ, ໄດ້ເອີ້ນ ຈີນ ວ່າເປັນ “ໄພຂົ່ມຂູ່ໝາຍເລກນຶ່ງ” ຕໍ່ຄວາມປອດໄພພາຍໃນປະເທດ ແລະ ທົ່ວໂລກ.
ທ່ານ ຮີຊີ ຊູນັກ ຜູ້ລົກແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງສັງກັດຫົວອະນຸລັກນິຍົມ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ແລະໃນຖານະເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະເອົາທັດສະນະທີ່ແຂງແກ່ນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຮົາຈະລຸກສູ້ເພື່ອຄຸນຄ່າຂອງພວກເຮົາ ແລະ ພວກເຮົາຈະປົກປ້ອງຕົນເອງຕໍ່ໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ວ່ານັ້ນ, ເພາະວ່ານັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ຕ້ອງເຮັດສຳລັບຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຮົາ.”
ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວແມ່ນກຳລັງດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຕໍ່ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງເປັນພິເສດ, ກ່າວຢ້ຳໂດຍນັກວິເຄາະ ທ່ານ ສຕີຟ ສາງ.
ອາຈານ ສຕີຟ ສາງ, ຜູ້ອຳນວຍການຂອງສະຖາບັນ ຈີນ SOAS ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ລອນດອນ ກ່າວວ່າ “ບັນດາສະມາຊິກພັກອະນຸລັກນິຍົມແມ່ນໄດ້ເປັນຫ່ວງຍິ່ງກວ່າເກົ່າ ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍຈີນ ກວ່າສາທາລະນະທົ່ວໄປໃນ ສະຫະຣາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ໂດຍລວມ. ແລະ ນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ, ແມ່ນເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີທັງສອງຄົນຈຶ່ງເພື່ອໂຕ້ຖຽງກັນ ກ່ຽວກັບ ຈີນ ໃນການໂຕ້ວາທີ, ແຕ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ພຽງບັນຫາດຽວເທົ່ານັ້ນຄື: ແມ່ນໃຜອ່ອນໂຍນກວ່າຕໍ່ ຈີນ, ແທນທີ່ຈະເປັນແຜນຍຸດທະສາດຂອງ ສະຫະຣາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ຕໍ່ ຈີນ ຄວນເປັນຫຍັງ.”
ການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຈາກນະໂຍບາຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກັບຄຳເວົ້າໃນການໂຄສະນາຫາສຽງຄູ່ກັນອາເປັນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍ, ອີງຕາມທ່ານ ສາງ.
ທ່ານ ສຕີຟ ສາງ ກ່າວວ່າ “ຄຳໝັ້ນສັນຍາບາງອັນແມ່ນສາມາດບັນລຸໄດ້ຂ້ອນຂ້າງວ່ອງໄວ, ຕົວຢ່າງການປິດສະຖາບັນຂົງຈື້, ກ່າວໂດຍທ່ານ ຊູນັກ. ບັນຫາທີ່ແທ້ຈິງຢູ່ນີ້ແມ່ນ ບໍ່ວ່າທ່ານນາງ ລິສ ທຣັສ ຈະເຮັດຊ້ຳສິ່ງທີ່ລາວໄດ້ກ່າວໃນເວລາທີ່ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫຼືບໍ່ນັ້ນ, ຖ້າລາວສືບຕໍ່ທີ່ຈະໃຊ້ຄຳອະທິບາຍຂອງ “ການຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນ” ໃນແຂວງຊິນຈຽງນັ້ນ, ມັນຈະເຮັດໃຫ້ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ ສະຫະຣາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ກັບ ຈີນ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢ່າງແນ່ນອນ.”
ປັກກິ່ງ ໄດ້ຕຳໜິພາສາທີ່ຖືກໃຊ້ໃນການໂຕ້ວາທີເອົາຕຳແໜ່ງຜູ້ນຳ ອັງກິດ.
ທ່ານ ສາວ ລີຈຽນ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຮຽກຮ້ອງບັນດານັກການເມືອງ ອັງກິດ ບໍ່ໃຫ້ສ້າງບັນຫາຈາກ ຈີນ ຫຼື ໂຄສະນາສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າໄພຂົ່ມຂູ່ ຈີນ ເກີນຄວາມຈິງ.”
ຜົນຂອງການລົງຄະແນນສຽງຈະຖືກປະກາດໃນວັນທີ 5 ກັນຍານີ້.
The contest to succeed Boris Johnson as British prime minister is down to two candidates. As Henry Ridgwell reports from London, policy towards China has become a key issue on the campaign trail.
Former Chancellor Rishi Sunak and the current foreign secretary, Liz Truss, are vying to take over from Boris Johnson, who resigned as prime minister earlier this month. Fewer than two hundred thousand Conservative party members will vote to choose Britain’s next prime minister in the coming weeks.
Taxation and inflation have dominated the domestic agenda – but on foreign policy, China has dominated. In a recent televised debate, Truss said she would crack down on Chinese-owned companies like TikTok.
“We should be limiting the amount of technology exports we do to authoritarian regimes.”
The foreign secretary pledged a tougher stance against Beijing.
“After the appalling abuses in Xinjiang, after the terrible actions on Hong Kong and the most recent outrage, which is China working with Russia and essentially backing them in the appalling war in Ukraine, we have to take a tougher stance.”
Truss’s rival, Rishi Sunak, has called China the ‘number-one threat’ to domestic and global security.
“And as prime minister, I'll take a very, very robust view on making sure that we do stand up for our values and we protect ourselves against those threats, because that's the right thing to do for our security.”
The candidates are appealing to a particular electorate, notes analyst Steve Tsang.
“The Conservative party members are more concerned about China policy than the general public in the U.K. as a whole. And this, I think, is the reason why the two prime ministerial contenders engage in a debate on China, but they were only focused on one single issue: who is softer on China, rather than what the U.K.’s China strategy should be.”
Matching policies as prime minister with the rhetoric of the campaign may be a challenge, says Tsang.
“Some commitments can be achieved relatively quickly, for example the closing of Confucius (higher education) institutes, articulated by Sunak. The real issue here is whether Liz Truss will as prime minister repeat what she had said, if she continues to use the description ‘genocide’ on Xinjiang, it’s going to make the relationship between the U.K. and China very, very difficult indeed.”
Beijing criticized the language used in the British leadership debate.
“I would like to urge certain British politicians not to make an issue out of China or hype the so-called China threat.”
The result of the vote will be announced September 5.