ຫົວ​ໜ້າ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດຂອງສະ​ຫະ​ພາບ ຢູ​ໂຣບ ທ່ານ ໂຈ​ເຊັບ ບໍ​ແຣ​ລ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້ນີ້​ວ່າ​ ທ່ານ​ຫວັງ​ວ່າ​ມັນ​ຈະ​ມີ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ໃນ​ອາ​ທິດນີ້​ສຳ​ລັບ ຣັດ​ເຊຍ ທີ່​ຈະ​ບໍ່​ກີດ​ກັ້ນ​ທ່າ​ເຮືອ ໂອ​ເດ​ຊາ ແລະ ບ່ອນ​ອື່ນໆ​ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣນ, ດ້ວຍ​ຊີ​ວິດ​ຂອງຫຼາຍ​ສິບ​ພັນ​ຄົນ​ແມ່ນ​ເພິ່ງ​ພາ​ອາ​ໄສ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທີ່​ວ່າ​ນັ້ນ​ທ່າມ​ກາງ​ການ​ຂາດ​ແຄນ​ອາ​ຫານ​ໃນຫຼາຍ​ປະ​ເທດ.

ໃນ​ການ​ໃຫ້​ຄຳ​ເຫັນ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ບ​ຣັ​ສ​ໂຊ​ລສ໌ ປະ​ເທດ ແບ​ລ​ຈຽມ ນັ້ນ, ທ່ານ ບໍ​ແຣ​ລ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຣັດ​ເຊຍ ຕ້ອງອະ​ນຸ​ຍາດ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ອາ​ຫານ​ປະ​ເພດ​ເມັດ​ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣນ ຫຼືບໍ່​ດັ່ງ​ນັ້ນ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ສາ​ກົນ​ຈະ​ຕ້ອ​ງ​ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ ຣັດ​ເຊຍ ແມ່ນ “ກຳ​ລັງ​ໃຊ້​ອາ​ຫານ​ເປັນ​ອາ​ວຸດ​ໂດຍ​ປາ​ສະ​ຈາກ​ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ ກ່ຽວ​ກັບ ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ມະ​ນຸດ​.”

ທ່ານ ບໍ​ແຣ​ລ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ມັນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ເກມ​ການ​ທູດ. ມັນ​ແມ່ນ​ບັນ​ຫາ​ຂອງ​ຊີ​ວິດ ແລະ ການ​ຕາຍ​ສຳ​ລັບ​ມະ​ນຸດຫຼາຍ​ຄົນ.

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ທ່ານ ແອນ​ໂຕ​ນີ​ໂອ ກູ​ເຕ​ເຣ​ສ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວນີ້​ວ່າ ມັນ​ມີ “​ການຕົກ​ລົງ​ກັນຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ” ໃນຂໍ້​ຕົກ​ລົງລະ​ຫວ່າງ ຣັດ​ເຊຍ ກັບ ຢູ​ເຄ​ຣນ, ພ້ອມ​ກັບ​ເທີ​ກີ ແລະ ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ, ເພື່ອ​ສົ່ງ​ອອກ​ອາ​ຫານ​ປະ​ເທດ​ເມັດ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ຫຼາຍ​ລ້ານ​ໂຕນ​ທີ່ຄ້າງ​ຢູ່​ໃນ​ສາງ​ເກັບ​ເຂົ້າ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ການ​ບຸ​ກ​ລຸກ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ​ໃນ​ວັນ​ທີ 24 ກຸມ​ພາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ບັນ​ດາ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ຊຸມ​ກັນ​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ບ​ຣັ​ສ​ໂຊ​ລ​ສ໌ ເພື່ອ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ຢູ​ເຄ​ຣນ​ ເພີ່ມ​ເຕີມ, ລວມ​ທັງ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ທາງ​ທະ​ຫານ, ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັບ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ຕໍ່ ຣັດ​ເຊຍ ແລະ ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ເພື່ອ​ຫ້າມ​ຊື້​ຄຳ​ຈາກ ຣັດ​ເຊຍ.

ທ່ານ ບໍ​ແຣ​ລ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຣັດ​ເຊຍ ໄດ້​ໃຊ້​ການ​ເພິ່​ງ​ພາ​ອາ​ໄສ​ຂອງ ຢູ​ໂຣບ ສຳ​ລັບ​ອາຍ​ແກັ​ສ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ, ແຕ່​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ກະ​ກຽມ​ແຜນ​ການ​ເພື່ອ “ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ທຸກໆ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້” ແລະ ຈະ​ບໍ່​ຢຸດ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ຢູ​ເຄ​ຣນ.”

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ​ ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ ຕ້ອງ​ມີ​ຄວາມ​ອົດ​ທົນ ແລະ ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ຟື້ນ​ຕົວ​ຄືນ​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຕໍ່ ຣັດ​ເຊຍ.

ທ່ານ ບໍ​ແຣ​ລ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ບັນ​ດາ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຂໍ້​ມູນ​ໃໝ່ ກ່ຽວ​ກັບ ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ໃນ ຢູ​ເຄ​ຣນ​ ຈາກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຢູ​ເຄ​ຣນ ທ່ານ ດ​ມິ​ໂຕ​ຣ ຄູ​ເລ​ບາ.

European Union foreign policy chief Josep Borrell said Monday he hopes there will be an agreement this week for Russia to unblock Ukrainian ports in Odesa and elsewhere, with the lives of tens of thousands of people depending on such a deal amid food shortages in many countries.

Speaking to reporters in Brussels, Borrell said Russia has to allow Ukrainian grain exports or else the international community will have to say Russia is “using food as a weapon without any consideration for human beings’ lives.”

“It’s not a diplomatic game. It’s an issue of life and death for many human beings,” Borrell said.

U.N. Secretary-General Antonio Guterres said last week there is “broad agreement” on a deal between Russia and Ukraine, with Turkey and the United Nations, to export millions of tons of Ukrainian grain stuck in silos since Russia’s invasion February 24.

EU foreign ministers are meeting in Brussels to consider further support for Ukraine, including military support, as well as improving the implementation of current sanctions against Russia and a proposal to ban gold purchases from Russia.

Borrell said Russia has been using European reliance on Russian gas supplies against EU countries, but that EU leaders are preparing plans to “face any possible situation” and will not stop supporting Ukraine.

He added that EU members must have patience and resilience in carrying out the sanctions against Russia.

Borrell said the EU ministers would be getting an update on the situation in Ukraine from Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba.