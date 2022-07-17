ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ
ຂ້າມ
ຂ້າມ
ຂ້າມໄປຫາ ຊອກຄົ້ນ
ໂຮມເພຈ
ລາວ
ໂລກ
ອິດສະຫຼະພາບດ້ານການຂ່າວ
ເອເຊຍ
ອາເມຣິກາ
ຊີວິດຊາວລາວ
ຊຸມຊົນຊາວລາວ
ສຸຂະພາບ
ທຸລະກິດ
ວີດີໂອ
ພາສາອັງກິດ
ວິທະຍຸ
ຕິດຕາມພວກເຮົາ ທີ່
ພາສາຕ່າງໆ
ຄົ້ນຫາ
Live
Live
ຄົ້ນຫາ
ກ່ອນ
ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນອາທິດ, 17 ກໍລະກົດ 2022
ຮຽນຄຳສັບອັງກິດໃນຂ່າວ
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Credibility
17.07.2022
Embed
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Credibility
Embed
The code has been copied to your clipboard.
width
px
height
px
The URL has been copied to your clipboard
No media source currently available
0:00
0:01:01
0:00
ລິງໂດຍກົງ
240p | 2.9MB
360p | 4.1MB
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Credibility
ຂ່າວປະເພດຕ່າງໆ
ວີດີໂອພາສາລາວ
ວີດີໂອ ໂມເລກູນຂອງພັນທຸກຳ ຫຼື DNA ສາມາດ ນຳມາໃຊ້ເປັນບ່ອນເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ ອັນຫລວງຫລາຍ ໄດ້ໃນອະນາຄົດ
ການຜ່າຕັດໃນອະນາຄົດ ຈະໃຊ້ ຫຸ່ນຍົນນາໂນ ຫລື Nanorobots ເຂົ້າໄປ ປະຕິບັດງານ ໃນຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ
ມີການນຳໃຊ້ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ເພື່ອສົ່ງອາຫານ, ຢາປົວພະຍາດ ແລະ ສິ່ງຂອງຈຳເປັນອື່ນໆ
ຕື່ມອີກ
ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ 15 ກໍລະກົດ, 2022, ຂະນະທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍເຂົ້າໄປ ໃນເຂດດອນບັສ ການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟ ໃນພາກຕາເວັນຕົກ ຂອງຢູເຄຣນຍັງສືບຕໍ່ໄປ
VOA60 World- Sri Lankan security forces clash with protesters calling for the resignation of Prime Minister Ranil Wickremesinghe
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ 14 ກໍລະກົດ, 2022, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ລູກສອນໄຟຣັດເຊຍ ທີ່ຍິງໃສ່ຕຶກສໍານັກງານ ແລະຕຶກທີ່ພັກອາໄສ ໃຫ້ເສຍຫາຍ
ຕື່ມອີກ
ທຸລະກິດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ເຊີນຟັງນາງສາວຄຣິສໂຕລ ບຸນໄຊຍະວົງ
ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
ຕື່ມອີກ
ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ປະຕິຍານວ່າ ຈະເຮັດວຽກ ເພື່ອລັດເອກກະລາດ ປາແລັສໄຕນ໌
ໃຜຈະເປັນຜູ້ຊະນະ ໃນອຸດສາຫະກຳ ປູກກັນຊາຂອງໄທ?
ຕຳຫຼວດຢູເຄຣນ ນຳອອກເຜີຍແຜ່ວີດີໂອ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມີການໂຈມຕີ ເມືອງບັກມຸດ
ຕື່ມອີກ
ເບິ່ງລາຍການທີວີ
ເບິ່ງລາຍການວິທະຍຸ
Back to top
XS
SM
MD
LG