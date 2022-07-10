Unilateral.mp4

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ວັນອາທິດ, 10 ກໍລະກົດ 2022
ຮຽນ-ພາສາອັງກິດ
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10.07.2022
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ຂ່າວປະເພດຕ່າງໆ
ວີດີໂອພາສາລາວ
ການຜ່າຕັດໃນອະນາຄົດ ຈະໃຊ້ ຫຸ່ນຍົນນາໂນ ຫລື Nanorobots ເຂົ້າໄປ ປະຕິບັດງານ ໃນຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ
ມີການນຳໃຊ້ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ເພື່ອສົ່ງອາຫານ, ຢາປົວພະຍາດ ແລະ ສິ່ງຂອງຈຳເປັນອື່ນໆ
ປັນຍາປະດິດຊ່ວຍໃຫ້ຮູບເງົາສາມາດ ຖືກແປເປັນຫລາຍພາສາ ແລະເຂົ້າ ເຖິງຜູ້ຊົມໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ
ຕື່ມອີກ
ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ 8 ກໍລະກົດ, 2022, ລັດຖະສະພາເຢຍຣະມັນໄດ້ອະນຸມັດການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອົງການເນໂຕສຳລັບສະວີເດັນ ແລະ ຟິນແລນ
VOA60 World- Former Japanese prime minister Shinzo Abe shot and killed at a campaign event in Nara, suspect apprehended
VOA60 World Prime Minister Boris Johnson said Thursday that he will step down, after what could be a months-long search for a new leader
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ທຸລະກິດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ເຊີນຟັງນາງສາວຄຣິສໂຕລ ບຸນໄຊຍະວົງ
ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
ຕື່ມອີກ
ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
ໃຜຈະເປັນຜູ້ຊະນະ ໃນອຸດສາຫະກຳ ປູກກັນຊາຂອງໄທ?
ຕຳຫຼວດຢູເຄຣນ ນຳອອກເຜີຍແຜ່ວີດີໂອ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມີການໂຈມຕີ ເມືອງບັກມຸດ
ຄວາມຕ້ອງການເຂົ້າໄທ ມີການທຳນາຍວ່າ ຈະສູງຂຶ້ນ ຂະນະທີ່ສົງຄາມໃນຢູເຄຣນ ຍັງດຳເນີນຕໍ່ໄປ
ຕື່ມອີກ
ເບິ່ງລາຍການທີວີ
ເບິ່ງລາຍການວິທະຍຸ
ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ນັກລົບເກົ່າສະໄໝສົງຄາມຫວຽດນາມ 4 ຄົນ ໄດ້ຮັບຫຼຽນກຽດຕິຍົດ ຈາກປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ
ລາວ
ນາຍົກລາວ ຍອມຮັບວ່າ ມີການທຸດຈະລິດ ໃນການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນ ຄິດເປັນປະລິມານຮວມ ເຖິງ 700 ລ້ານລິດ ໃນແຕ່ລະປີ
ທຸລະກິດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ໂດຍການສະແກນໃບໜ້າຂອງສົບຄົນຕາຍ ຢູເຄຣນສາມາດໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີ ໃນການຈື່ຈຳໃບໜ້າ ເພື່ອລະບຸຕົວທະຫານຣັດເຊຍໄດ້
ໂລກ
ໄພນ້ຳຖ້ວມ ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກ ຂອງອອສເຕຣເລຍ ແມ່ນຮ້າຍແຮງເປັນພິເສດ
ລາວ
ນັກຊ່ຽວຊານໄທຢືນຢັນວ່າ ວິກິດການ ດ້ານເສດຖະກິດ ໃນລາວຈະບໍ່ຮຸນແຮງ ເຖິງຂັ້ນ ລົ້ມລະລາຍຄື ສຣີ ລັງກາ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ປະຊາຊົນ ສະຫະລັດ ຕິດໂຄວິດ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງເລີ່ມກັບຄືນໄປເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງການ
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