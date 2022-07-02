ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ
ຂ້າມ
ຂ້າມ
ຂ້າມໄປຫາ ຊອກຄົ້ນ
ໂຮມເພຈ
ລາວ
ໂລກ
ອິດສະຫຼະພາບດ້ານການຂ່າວ
ເອເຊຍ
ອາເມຣິກາ
ຊີວິດຊາວລາວ
ຊຸມຊົນຊາວລາວ
ສຸຂະພາບ
ທຸລະກິດ
ວີດີໂອ
ພາສາອັງກິດ
ວິທະຍຸ
ຕິດຕາມພວກເຮົາ ທີ່
ພາສາຕ່າງໆ
ຄົ້ນຫາ
Live
Live
ຄົ້ນຫາ
ກ່ອນ
ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນອັງຄານ, 05 ກໍລະກົດ 2022
ຮຽນຄຳສັບອັງກິດໃນຂ່າວ
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Casualty
02.07.2022
Embed
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Casualty
Embed
The code has been copied to your clipboard.
width
px
height
px
The URL has been copied to your clipboard
No media source currently available
0:00
0:01:01
0:00
ລິງໂດຍກົງ
240p | 2.9MB
360p | 4.5MB
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Casualty
ຂ່າວປະເພດຕ່າງໆ
ວີດີໂອພາສາລາວ
ການຜ່າຕັດໃນອະນາຄົດ ຈະໃຊ້ ຫຸ່ນຍົນນາໂນ ຫລື Nanorobots ເຂົ້າໄປ ປະຕິບັດງານ ໃນຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ
ມີການນຳໃຊ້ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ເພື່ອສົ່ງອາຫານ, ຢາປົວພະຍາດ ແລະ ສິ່ງຂອງຈຳເປັນອື່ນໆ
ປັນຍາປະດິດຊ່ວຍໃຫ້ຮູບເງົາສາມາດ ຖືກແປເປັນຫລາຍພາສາ ແລະເຂົ້າ ເຖິງຜູ້ຊົມໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ
ຕື່ມອີກ
ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
VOA60 World- Search continues after avalanche in Italy killed at least six people
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ 1 ກໍລະກົດ, 2022, ປະທານາທິບໍດີ ເຊເລັນສ໌ກີ ລົງນາມໃນຮ່າງກົດໝາຍ ທີ່ຈະທ້ອນໂຮມເອົາຂະແໜງຕ່າງໆ ຂອງລັດຖະບານເຂົ້າກັນ
VOA60 World - Russian Missile Strike in Odesa Kills 19
ຕື່ມອີກ
ທຸລະກິດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ເຊີນຟັງນາງສາວຄຣິສໂຕລ ບຸນໄຊຍະວົງ
ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
ຕື່ມອີກ
ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
ຕຳຫຼວດຢູເຄຣນ ນຳອອກເຜີຍແຜ່ວີດີໂອ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມີການໂຈມຕີ ເມືອງບັກມຸດ
ຄວາມຕ້ອງການເຂົ້າໄທ ມີການທຳນາຍວ່າ ຈະສູງຂຶ້ນ ຂະນະທີ່ສົງຄາມໃນຢູເຄຣນ ຍັງດຳເນີນຕໍ່ໄປ
ສານສູງສຸດສະຫະລັດ ຕ່າວປີ້ນ ການຕັດສິນ ໂຣສູ້ກັບເວດ
ຕື່ມອີກ
ເບິ່ງລາຍການທີວີ
ເບິ່ງລາຍການວິທະຍຸ
Back to top
XS
SM
MD
LG