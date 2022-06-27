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ວັນຈັນ, 27 ມິຖຸນາ 2022
ຮຽນ-ພາສາອັງກິດ
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ
27.06.2022
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ຂ່າວປະເພດຕ່າງໆ
ວີດີໂອພາສາລາວ
ມີການນຳໃຊ້ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ເພື່ອສົ່ງອາຫານ, ຢາປົວພະຍາດ ແລະ ສິ່ງຂອງຈຳເປັນອື່ນໆ
ປັນຍາປະດິດຊ່ວຍໃຫ້ຮູບເງົາສາມາດ ຖືກແປເປັນຫລາຍພາສາ ແລະເຂົ້າ ເຖິງຜູ້ຊົມໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ
ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຂົນສົ່ງ ລອງຂີ່ລົດບໍ່ມີຄົນຂັບ ທີ່ຮັບສົ່ງຄົນ ເຫັນວ່າ ຍັງບໍ່ພ້ອມທີ່ຈະແລ່ນໄປເອງໄດ້ເທື່ອ
ຕື່ມອີກ
ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ 24 ມິຖຸນາ 2022, ຄົນໄປໂຮມຊຸມນຸມໂດຍ ຄາດຫມາຍວ່າ ຄໍາຕັດສິນຂອງສານສູງສຸດ ຂອງ ສຫລ ທີ່ຈະຕ່າວປີ້ນ ກົດໝາຍ Roe ສູ້ກັບ Wade
VOA60 World - U.S. Supreme Court overturns Roe v. Wade, landmark 1973 ruling legalizing abortion
VOA60 World - Aid agencies say they are struggling to meet the needs of Afghan earthquake survivors
ຕື່ມອີກ
ທຸລະກິດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ເຊີນຟັງນາງສາວຄຣິສໂຕລ ບຸນໄຊຍະວົງ
ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
ຕື່ມອີກ
ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
ສານສູງສຸດສະຫະລັດ ຕ່າວປີ້ນ ການຕັດສິນ ໂຣສູ້ກັບເວດ
ດ້ວຍເຮືອບິນລົບ F-35 ຖານທັບທີ່ສອກຫຼີກຫ່າງໄກ ໃນລັດອາລາສກ້າ ໃຫ້ການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ 'ຈຸດຍຸດທະສາດ' ສ່ວນໃຫຍ່ ຢູ່ໃນໂລກ
ພວກນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບ ຢູ່ເມືອງຄາກີບ ພາກັນຟ້ອນຢູ່ຕໍ່ໜ້າໂຮງຮຽນທີ່ຖືກທຳລາຍ
ຕື່ມອີກ
ເບິ່ງລາຍການທີວີ
ເບິ່ງລາຍການວິທະຍຸ
ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ
ລາວ
ບົດລາຍງານດ້ານເສລີພາບ ໃນການນັບຖືສາສະໜາ ປີ 2021 ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສຫລ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລາວ (ພາກ 2)
ໂລກ
ການເປັນຜູ້ສື່ຂ່າວ ສໍາລັບນັກຂ່າວທີ່ຕ້ອງພັດຖິ່ນນັ້ນ 'ມັນຫຼາຍກວ່າຄໍາວ່າ ໜ້າທີ່ການງານ'
ລາວ
ແຮງງານລາວຫຼາຍກວ່າ 2,000 ຄົນ ທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງຂະບວນການຄ້າມະນຸດຂ້າມຊາດ ໃນມາເລເຊຍ
ທຸລະກິດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ມີການນຳໃຊ້ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ເພື່ອສົ່ງອາຫານ, ຢາປົວພະຍາດ ແລະ ສິ່ງຂອງຈຳເປັນອື່ນໆ ໄປຫາເຮືອນຂອງຜູ້ຄົນ ໃນສະຫະລັດ
ໂລກ
ສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວປະນາມ ອີຣ່ານ ກ່ຽວກັບ ການໃຊ້ໂທດປະຫານຊີວິດຫຼາຍຂຶ້ນ
ໂລກ
ຢູ່ທີ່ ສປຊ ກຸ່ມຕາລີບານ ພວມຖືກກົດດັນ ໃຫ້ຕ່າວປີ້ນ ຂໍ້ຈຳກັດຕ່າງໆ ຕໍ່ສິດທິແມ່ຍິງ
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