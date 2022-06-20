d9b7223a-a7a6-45c4-9b37-467d5df4354c_mobile.mp4

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ວັນຈັນ, 20 ມິຖຸນາ 2022
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20.06.2022
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ຂ່າວປະເພດຕ່າງໆ
ວີດີໂອພາສາລາວ
ມີການນຳໃຊ້ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ເພື່ອສົ່ງອາຫານ, ຢາປົວພະຍາດ ແລະ ສິ່ງຂອງຈຳເປັນອື່ນໆ
ປັນຍາປະດິດຊ່ວຍໃຫ້ຮູບເງົາສາມາດ ຖືກແປເປັນຫລາຍພາສາ ແລະເຂົ້າ ເຖິງຜູ້ຊົມໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ
ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຂົນສົ່ງ ລອງຂີ່ລົດບໍ່ມີຄົນຂັບ ທີ່ຮັບສົ່ງຄົນ ເຫັນວ່າ ຍັງບໍ່ພ້ອມທີ່ຈະແລ່ນໄປເອງໄດ້ເທື່ອ
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ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ 17 ມິຖຸນາ 2022, ລັດຖະບານອັງກິດສັ່ງໃຫ້ສົ່ງຕົວທ້າວ Julian Assange, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ເວັບໄຊທ໌ WikiLeaks ໄປໃຫ້ສະຫະລັດ
VOA60 World - UK Government Approves Extradition of Assange
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ 16 ມິຖຸນາ 2022, ນາຍົກເຢຍຣະມັນ ສະແດງການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ຄວາມມຸ້ງຫວັງຂອງຢູເຄຣນ ແລະໂມລໂດວາ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມ ສະຫະພາບຢູໂຣບ
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ເຊີນຟັງນາງສາວຄຣິສໂຕລ ບຸນໄຊຍະວົງ
ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
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ພວກນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບ ຢູ່ເມືອງຄາກີບ ພາກັນຟ້ອນຢູ່ຕໍ່ໜ້າໂຮງຮຽນທີ່ຖືກທຳລາຍ
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ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ຈີນ ຣັດເຊຍ ມຽນມາ ອິນເດຍ ປາກິສຖານ ແມ່ນຮວມຢູ່ໃນບັນດາປະເທດ ລະເມີດອິດສະຫຼະພາບດ້ານສາສະໜາ
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