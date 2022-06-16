LAO LGBT Video.mp4

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ວັນສຸກ, 17 ມິຖຸນາ 2022
ຊີວິດຊາວລາວ
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ຂ່າວປະເພດຕ່າງໆ
ວີດີໂອພາສາລາວ
ມີການນຳໃຊ້ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ເພື່ອສົ່ງອາຫານ, ຢາປົວພະຍາດ ແລະ ສິ່ງຂອງຈຳເປັນອື່ນໆ
ປັນຍາປະດິດຊ່ວຍໃຫ້ຮູບເງົາສາມາດ ຖືກແປເປັນຫລາຍພາສາ ແລະເຂົ້າ ເຖິງຜູ້ຊົມໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ
ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຂົນສົ່ງ ລອງຂີ່ລົດບໍ່ມີຄົນຂັບ ທີ່ຮັບສົ່ງຄົນ ເຫັນວ່າ ຍັງບໍ່ພ້ອມທີ່ຈະແລ່ນໄປເອງໄດ້ເທື່ອ
ຕື່ມອີກ
ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
VOA60 World - European leaders visit Ukraine in show of support
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ 15 ມິຖຸນາ 2022, ຖ້ຽວບິນທຳອິດຂອງອັງກິດ ທີ່ເອົາຜູ້ຂໍລີ້ໄພໄປ ຣວັນດາ ບໍ່ອອກຕາມນົດ ຍ້ອນສານດ້ານ ສິດທິມະນຸດ ຂອງຢູໂຣບ
VOA60 World - UK Cancels First Flight to Deport Asylum Seekers to Rwanda
ຕື່ມອີກ
ທຸລະກິດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ເຊີນຟັງນາງສາວຄຣິສໂຕລ ບຸນໄຊຍະວົງ
ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
ຕື່ມອີກ
ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
ພວກນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບ ຢູ່ເມືອງຄາກີບ ພາກັນຟ້ອນຢູ່ຕໍ່ໜ້າໂຮງຮຽນທີ່ຖືກທຳລາຍ
ທຳນຽບຂາວ ໝັ້ນໃຈ ກ່ອນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ບັນດາປະເທດໃນທະວີບອາເມຣິກາ ເຖິງແມ່ນເມັກຊິໂກ ໄດ້ບອຍຄອດກໍຕາມ
ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ຈີນ ຣັດເຊຍ ມຽນມາ ອິນເດຍ ປາກິສຖານ ແມ່ນຮວມຢູ່ໃນບັນດາປະເທດ ລະເມີດອິດສະຫຼະພາບດ້ານສາສະໜາ
ຕື່ມອີກ
ເບິ່ງລາຍການທີວີ
ເບິ່ງລາຍການວິທະຍຸ
ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ
ຊີວິດຊາວລາວ
ເດືອນມິຖຸນາ ແມ່ນເດືອນສະຫລອງຄົນຮັກເພດດຽວກັນ ຫລື LGBTQ+
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ພະຍານຫຼາຍຄົນ ຈະໃຫ້ການກ່ຽວກັບວ່າ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານ ເພັນສ໌ ຕ່າວປີ້ນການເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ດ້ວຍວິທີໃດ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ທ່າມກາງຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ພາວະເງິນເຟີ້ ໃນສະຫະລັດ ທະນາຄານກາງ ໄດ້ເພີ້ມອັດຕາດອກເບ້ຍ ຂຶ້ນສູງເກີນກວ່າ ທີ່ໄດ້ຄາດໝາຍໄວ້
ລາວ
ສປປ ລາວ ໄດ້ຖືກເລືອກເປັນສະມາຊິກສະພາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປຊ ຄັ້ງທຳອິດ ໃນປະຫວັດສາດ
ໂລກ
ພັນທະມິດທີ່ນຳໜ້າໂດຍ ສະຫະລັດ ຈັບຜູ້ນຳລັດອິສລາມຢູ່ໃນຊີເຣຍ
ໂລກ
ຈີນ ຢືນຢັນສາຍພົວພັນອັນແໜ້ນແຟ້ນກັບ ຣັດເຊຍ ຄືນໃໝ່
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