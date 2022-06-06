ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ
ຂ້າມ
ຂ້າມ
ຂ້າມໄປຫາ ຊອກຄົ້ນ
ພາສາຕ່າງໆ
ຄົ້ນຫາ
ຄົ້ນຫາ
ເມນູ ສຽງ
ວິທະຍຸທາງທີວີ
ໂຮມເພຈ
ລາວ
ໂລກ
ອິດສະຫຼະພາບດ້ານການຂ່າວ
ເອເຊຍ
ອາເມຣິກາ
ຊີວິດຊາວລາວ
ຊຸມຊົນຊາວລາວ
ສຸຂະພາບ
ທຸລະກິດ
ວີດີໂອ
ພາສາອັງກິດ
ວິທະຍຸ
ຕື່ມອີກ
ລາຍການວິທະຍຸ-ໂທລະພາບ ພາກພາສາລາວ
ລາຍການທີວີຫລ້າສຸດ
ລາຍການຕໍ່ໄປ
19:30 - 20:00
ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ
19:30 - 20:00
ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອລາວ
ລາຍການທີວີ ຕື່ມອີກ
ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ
YouTube@VOALao
ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ
ລາຍການຫລ້າສຸດ
ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອລາວ: ເຊີນຟັງການສຳພາດຍານາງນິພາພອນ ແລະສາມີ ຈາກແວນຄູເວີ ການາດາ
ລາຍການຕໍ່ໄປ
19:30 - 20:00
ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ
19:30 - 20:00
ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ
ລາຍການວິທະຍຸ ຕື່ມອີກ
ຟັງລາຍການກະຈາຍສຽງເກົ່າຂອງເຮົາ
VOA Asia – Asia News in English
ຄົ້ນຫາ
ຄົ້ນຫາ
ກ່ອນ
ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນຈັນ, 06 ມິຖຸນາ 2022
ຮຽນຄຳສັບອັງກິດໃນຂ່າວ
ຮຽນຄໍ່ສັບພາສາອັງກິດໃຂນຂ່າວ Insurgency
06.06.2022
Embed
ຮຽນຄໍ່ສັບພາສາອັງກິດໃຂນຂ່າວ Insurgency
Embed
The code has been copied to your clipboard.
width
px
height
px
The URL has been copied to your clipboard
No media source currently available
0:00
0:01:01
0:00
ລິງໂດຍກົງ
240p | 2.8MB
360p | 4.0MB
ຮຽນຄໍ່ສັບພາສາອັງກິດໃຂນຂ່າວ Insurgency
ຂ່າວປະເພດຕ່າງໆ
ວີດີໂອພາສາລາວ
ມີການນຳໃຊ້ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ເພື່ອສົ່ງອາຫານ, ຢາປົວພະຍາດ ແລະ ສິ່ງຂອງຈຳເປັນອື່ນໆ
ປັນຍາປະດິດຊ່ວຍໃຫ້ຮູບເງົາສາມາດ ຖືກແປເປັນຫລາຍພາສາ ແລະເຂົ້າ ເຖິງຜູ້ຊົມໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ
ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຂົນສົ່ງ ລອງຂີ່ລົດບໍ່ມີຄົນຂັບ ທີ່ຮັບສົ່ງຄົນ ເຫັນວ່າ ຍັງບໍ່ພ້ອມທີ່ຈະແລ່ນໄປເອງໄດ້ເທື່ອ
ຕື່ມອີກ
ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ 3 ມິຖຸນາ 2022, ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 4 ຄົນ ແລະບາດເຈັບອີກຫຼາຍຄົນ ຫຼັງຈາກລົດໄຟຕົກລາງ.
VOA60 World - President Zelenskyy addressed Ukrainians to mark 100 days since the Russian invasion
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ 2 ມິຖຸນາ 2022, ການສະເຫລີມສະຫລອງວັນຄອງບັນລັງຂອງພະລາຊີນີ ເອລີຊາເບັດ ຄົບຮອບ 70 ປີ ກຳລັງດໍາເນີນໄປ
ຕື່ມອີກ
ທຸລະກິດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
Robots Perform Super Fast Building Inspections
ຕື່ມອີກ
ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ຈີນ ຣັດເຊຍ ມຽນມາ ອິນເດຍ ປາກິສຖານ ແມ່ນຮວມຢູ່ໃນບັນດາປະເທດ ລະເມີດອິດສະຫຼະພາບດ້ານສາສະໜາ
ທ່ານບລິງເກັນ: ຢູເຄຣນສັນຍາວ່າ ຈະບໍ່ໃຊ້ຈະຫຼວດ ໄລຍະປານກາງ ຍິງໂຈມຕີດິນແດນຣັດເຊຍ
ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ໄປຢ້ຽມບ່ອນຍິງສັງຫານໝູ່ ທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມໃນລັດເທັກຊັສ
ຕື່ມອີກ
ເບິ່ງລາຍການທີວີ
ເບິ່ງລາຍການວິທະຍຸ
Back to top
XS
SM
MD
LG