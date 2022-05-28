ຕ່າງຊາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ລາວຫລາຍກວ່າ 210 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດສຳລັບໂຄງການພັດທະນາ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນບັນຫາຍາກຈົນ ໃນຊວງປີ 2003-2021 ຫາກແຕ່ຍັງມີປະຊາຊົນຍາກຈົນກວ່າ1 ລ້ານ 3 ແສນຄົນ ໃນປັດຈຸບັນ ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ
ທ່ານເພັດ ພົມພິທັກ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ ຖະແຫລງວ່າ ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນບັນຫາທຸກຍາກແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກ ອົງການສາກົນ ແລະນານາຊາດເກີນກວ່າ 210 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ທີ່ນຳໃຊ້ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 6,670 ໂຄງການພັດທະນາໃນພື້ນທີ່ 2,841 ບ້ານຂອງ 55 ເມືອງໃນ 11 ແຂວງ ໃນຊ່ວງປີ 2003-2021 ທີ່ຜ່ານມາ ຊຶ່ງສາມາດຫລຸດຜ່ອນບັນຫາຍາກຈົນຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳໃນ 2,262 ບ້ານ ຫາກແຕ່ດ້ວຍການລະບາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ນັບແຕ່ປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາກໍໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ຍັງມີປະຊາຊົນລາວທີ່ຍາກຈົນຫລາຍກວ່າ 1.3 ລ້ານຄົນໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາວຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກນານາຊາດຕໍ່ໄປອີກໃນ 4 ດ້ານ ດັ່ງທີ່ທ່ານເພັດ ຢືນຢັນວ່າ:
“ຕະຫລອດ 18 ປີ ຜ່ານມາເຫັນວ່າ ກອງທຶນໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດເປັນຢ່າງດີ ເປັນຕົ້ນແມ່ນສູມໃສ່ການສ້າງ ແລະພັດທະນາໂຄງຮ່າງພື້ນຖານສິ່ງເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກໄດ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສາທາລະນະຕ່າງໆຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະໄດ້ຕິດພັນກັບຍຸດທະສາດ ແລະແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມຂອງ 4 ຂະແໜງການຫລັກ ຄືການສ້າງໂຄງຮ່າງພື້ນຖານການສຶກສາ ສາທາລະນະສຸກ ໂຍທາທິການ ແລະວຽກງານກະສິກຳ.”
ຍິງໄປກວ່ານັ້ນ ການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ຍັງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ຕ່ຳກວ່າແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ອັນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເນື່ອງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວຕ້ອງປະເຊີນກັບການຂາດແຄນງົບປະມານສຳລັບນຳໃຊ້ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາເພື່ອລົບລ້າງບັນຫາຍາກຈົນຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ ທັງຍັງປາກົດມີຈຳນວນປະຊາກອນລາວທີ່ທຸກຍາກເພີ້ມຂຶ້ນອີກດ້ວຍ ເພາະວ່າຖືກເລີກຈ້າງໂດຍບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຖືກກະທົບຈາກການລະບາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ນັບລ້ານຄົນທີ່ລວມແຮງງານລາວກວ່າ 6 ແສນຄົນ ທີ່ຖືກເລີກຈ້າງ ແລະເດີນທາງຈາກໄທກັບຄືນມາລາວດ້ວຍ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວຕ້ອງເລື່ອນຄາດໝາຍການລົບລ້າງບັນຫາຍາກຈົນຈາກປີ 2020 ໄປເປັນປີ 2025.
ໂດຍໃນປີ 2020-2021 ລັດຖະບານລາວສາມາດສະນັບສະໜູນງົບປະມານໃຫ້ແກ່ກອງທຶນລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ພຽງ 120 ຕື້ກີບ ຊຶ່ງພຽງພໍສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາຊົນນະບົດເພື່ອລົບລ້າງຄວາມຍາກຈົນໃນ 144 ຈຸດສຸມເທົ່ານັ້ນ ຈາກເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ທັງໝົດ 449 ຈຸດສຸມໃນທົ່ວປະເທດ ສ່ວນເຂດຈຸດສຸມທີ່ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໄດ້ ໃນປີ 2020-2021 ນັ້ນກໍຕ້ອງເລື່ອນມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຊ່ວງປີ 2022-2023 ທີ່ຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດທາງດ້ານງົບປະມານເຊັ່ນກັນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບັນຫາຍາກຈົນໃນລາວ ຕົກຢູ່ໃນສະພາບການທີ່ຮຸນແຮງກວ່າໃນປີ 2019 ຊຶ່ງຜົນຈາການສຳຫລວດພົບວ່າ ຍັງມີປະຊາຊົນລາວຍາກຈົນເກີນກວ່າ 1.8 ລ້ານຄົນ ຄິດເປັນ 23 ເປີເຊັນ ຂອງຈຳນວນປະຊາກອນລາວທັງໝົດ.
ທາງດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ເປີດເຜີຍວ່າການຫລຸດຜ່ອນບັນຫາຍາກຈົນໃນລາວສາມາດຈັດຈັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕ່ຳກວ່າເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ຈາກປະຊາຊົນລາວ 632,909 ຄົນທີ່ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ຍາກຈົນຢ່າງຍິ່ງ ຫລືມີລາຍໄດ້ຕ່ຳກວ່າ 1.9 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ຄົນຕໍ່ວັນ ຄິດເປັນ 9 ເປີເຊັນ ຂອງປະຊາກອນລາວທັງໝົດ ຊຶ່ງໃນນີ້ກໍຍັງແບ່ງເປັນກຸ່ມທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດໂຕເມືອງ 153,184 ຄົນ ແລະກຸ່ມທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ 479,729 ຄົນ ໂດຍແຂວງສະຫວັນນະເຂດເປັນເຂດ ທີມີຈຳນວນປະຊາກອນຍາກຈົນຫບາຍທີ່ສຸດກໍຄືເກີນກວ່າ 230,000 ຄົນ ສ່ວນແຂວງພົງສາລີນັ້ນເປັນເຂດສະເລ່ຍທີ່ມີອັດຕາຄວາມຍາກຈົນສູງທີ່ສຸດໃນລາວ ໂດຍກວມເອົາເກີນກວ່າ 70 ເປີເຊັນ ຂອງຈຳນວນບ້ານທັງໝົດ.ສ່ວນກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນຄາດວ່າຍອດພະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນ ຫລື (GDP) ໃນປີ 2022 ຈະຄິດສະເລ່ຍເປັນລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນລາວທີ່ລະ ດັບ 2,496 ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ ຊຶ່ງລົດລົງຈາກລະດັບ 2,597 ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ຄົນ ໃນປີ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ.
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