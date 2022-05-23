ຜູ້ນຶ່ງເປັນເຈົ້າຂອງຮ້ານອາຫານທີ່ຫຼົບໜີຈາກເບລາຣຸສ ເວລາລາວໄດ້ຮັບຂ່າວວ່າລາວພວມຈະຖືກຈັບ ຍ້ອນໄດ້ຕ້ອງຕິປະທານາທິບໍດີອາເລັກຊານເດີ ລູກາເຊັງໂກ ອີກຄົນນຶ່ງໄດ້ຮັບໂອກາດໃຫ້ປະນາມໝູ່ເພື່ອນພວກນັກເຄື່ອນໄຫວຝ່າຍຄ້ານນຳກັນຫຼືຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນແລ້ວກໍຈະຖືກຂັງຄຸກ ແລະອີກຄົນນຶ່ງ ແມ່ນແນ່ນອນທີ່ອ້າຍຂອງລາວໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໂດຍກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ອີງຕາມລາຍງານຂ່າວເອພີຈາກໂປແລນ.
ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສາມັກຄີກັນກໍຄືການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະຕ້ານຢັນລູກາເຊັງໂກດ້ວຍການສູ້ລົບຕ້ານກຳລັງທະຫານຣັດເຊຍໃນປະເທດຢູເຄຣນ.
ຊາວເບລາຣຸສແມ່ນຮວມຢູ່ໃນບັນດາກຸ່ມຕ່າງໆທີ່ໄດ້ສະໜອງຕອບຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງຂອງປະທານາທິບໍດີໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີແຫ່ງຢູເຄຣນ ທີ່ຂໍໃຫ້ພວກນັກລົບຕ່າງປະເທດເດີນທາງໄປຢູເຄຣນ ແລະເຂົ້າຮ່ວມກອງກຳລັງນາໆຊາດເພື່ອປົກປັກຮັກສາດິນແດນຢູເຄຣນ ໂດຍໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ບັນຫາຂັດແຍ້ງນີ້ ຊຶ່ງຫຼາຍໆຄົນມອງເຫັນວ່າ ເປັນການສູ້ລົບລະຫວ່າງຜະເດັດການແລະອິດສະຫຼະພາບ.
ສຳລັບຊາວເບລາຣຸສ ທີ່ຖືວ່າຊາວຢູເຄຣນເປັນປະເທດອ້າຍນ້ອງນັ້ນ ສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍແຮງມີຄວາມສຳຄັນສູງເປັນພິເສດ.
ທະຫານຣັດເຊຍໄດ້ໃຊ້ດິນແດນເບລາຣຸສເປັນບ່ອນບຸກໂຈມຕີຢູເຄຣນໃນຕອນຕົ້ນໆຂອງສົງຄາມ ແລະລູກາເຊັງໂກໄດ້ຢືນຄຽງຂ້າງຢ່າງເປັນການເປີດເຜີຍກັບປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ຊຶ່ງເປັນພັນທະມິດທີ່ຍາວນານແລະບັນລະຍາຍເຖິງລາວວ່າ ເປັນ “ອ້າຍໃຫຍ່.” ຣັດເຊຍໃນພາກສ່ວນຂອງຕົນ ກໍໄດ້ສົ່ງເງິນຫຼາຍໆພັນລ້ານໂດລາເຂົ້າໄປຊ່ວຍເສດຖະກິດທີ່ລັດເປັນຜູ້ຄວບຄຸມແບບສະຫະພາບໂຊຫວຽດຂອງລູກາເຊັງໂກ ດ້ວຍພະລັງງານລາຄາຖືກແລະເງິນກູ້ຢືມ.
ການອ່ອນແອລົງຂອງປູຕິນ ຊຶ່ງພວກອາສາສະໝັກເຊື່ອວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ລູກາເຊັງໂກອ່ອນແອລົງເຊັ່ນດຽວກັນ ຊຶ່ງຜູ້ກ່ຽວໄດ້ເຂົ້າກຳອຳນາດມາແຕ່ປີ 1994 ແລະເປີດໂອກາດໃຫ້ມີການໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານຜະເດັດການຂອງລາວ ແລະປ່ຽນແປງໄປສູ່ລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ຂອງປະເທດ ທີ່ມີປະຊາຊົນເກືອບ 10 ລ້ານຄົນ.
ສຳລັບຊາວເບລາຣຸສຫຼາຍໆຄົນ ການມີຖານທັບຢູ່ໃນປະເທດໂປແລນ ຊຶ່ງເປັນປະເທດແນວໜ້າສຸດ ທາງດ້ານຕາເວັນອອກຂອງອົງການເນໂຕ ທີ່ຕິດກັບເບລາຣຸສແລະຢູເຄຣນ ແລະໄດ້ກາຍເປັນບ່ອນຫຼົບລີ້ສຳລັບພວກນິຍົມປະຊາທິປະໄຕກ່ອນທີ່ຈະກາຍມາເປັນບ່ອນຫຼົບລີ້ສຳລັບພວກອົບພະຍົບຈາກຢູເຄຣນ.
ພວກນັກລົບອາສາສະໝັກຊາວເບລາຣຸສໄດ້ຢູ່ໃນປະເທດໂປແລນກ່ອນໜ້ານັ້ນ ແລະບາງຄົນກໍຜ່ານໄປເປັນເວລາສັ້ນໆ ໃນການເດີນທາງໄປຢູເຄຣນ.