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ວີດີໂອພາສາລາວ
ມີການນຳໃຊ້ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ເພື່ອສົ່ງອາຫານ, ຢາປົວພະຍາດ ແລະ ສິ່ງຂອງຈຳເປັນອື່ນໆ
ປັນຍາປະດິດຊ່ວຍໃຫ້ຮູບເງົາສາມາດ ຖືກແປເປັນຫລາຍພາສາ ແລະເຂົ້າ ເຖິງຜູ້ຊົມໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ
ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຂົນສົ່ງ ລອງຂີ່ລົດບໍ່ມີຄົນຂັບ ທີ່ຮັບສົ່ງຄົນ ເຫັນວ່າ ຍັງບໍ່ພ້ອມທີ່ຈະແລ່ນໄປເອງໄດ້ເທື່ອ
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ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ 20 ພຶດສະພາ 2022, ມີແຖວຍາວຢຽດ ເພື່ອຊື້ຖັງແກ໊ສໄປດັງໄຟເພື່ອປຸງອາຫານ ເມື່ອລາຄາສູງຂຶ້ນເກືອບສອງເທົ່າ ໃນສຣີລັງກາ
VOA60 World - Sri Lankan PM warns of looming food shortage
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ 19 ພຶດສະພາ 2022, ທະຫານຣັດເຊຍ ຍອມຮັບຜິດວ່າ ໄດ້ສັງຫານ ຊາຍອາຍຸ 62 ປີ ທີ່ບໍ່ມີອາວຸດຄົນນຶ່ງ ໃນເຂດ Sumy ຂອງຢູເຄຣນ
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ທຸລະກິດ-ເທັກໂນໂລຈີ
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ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
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ລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ອະນຸມັດ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານ ແລະມະນຸດສະທຳ 40 ພັນລ້ານໂດລາ ແກ່ຢູເຄຣນ
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ສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ໃຫ້ການອະນຸມັດ ຕໍ່ການຊ່ວຍເຫຼືອຢູເຄຣນ ອີກ 40 ພັນລ້ານໂດລາ
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