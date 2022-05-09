News Words_ Sanctions.mp4

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ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຂົນສົ່ງ ລອງຂີ່ລົດບໍ່ມີຄົນຂັບ ທີ່ຮັບສົ່ງຄົນ ເຫັນວ່າ ຍັງບໍ່ພ້ອມທີ່ຈະແລ່ນໄປເອງໄດ້ເທື່ອ
ການຝຶກອົບຮົມແບບເລັ່ງລັດ ສະໜອງໂອກາດ ແກ່ແມ່ຍິງທີ່ບໍ່ແມ່ນຄົນຜິວຂາວ ສາມາດທັບມ້າງເຂົ້າໄປໃນຂະແໜງ ເທັກໂນໂລຈີໄດ້
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ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
VOA60 World - Russia continues assault at Azovstal in Mariupol
VOA60 World - WHO: COVID Caused 14.9 Million Excess Deaths Globally
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ 4 ພຶດສະພາ 2022, ເຈົ້າຄອງນະຄອນມາອູຣີໂປລ ກ່າວວ່າ ມີການສູ້ລົບກັນ ຢ່າງໜັກ ໃນມື້ນີ້ ທີ່ໂຮງງານຜະລິດເຫຼັກ ອາຊອບສະຕາລ
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ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
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ຣັດເຊຍ ກຽມຮັບມື ໃນການສູນເສຍລາຍໄດ້ ຈາກການສົ່ງອອກພະລັງງານ
ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອ ທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ ແລະທະຫານ 33 ຕື້ໂດລາ ໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ
ທະຫານແມ່ຍິງຢູເຄຣນ ຕໍ່ສູ້ເພື່ອປະເທດຊາດ ແບບສະເໝີພາບ ແລະເທົ່າທຽມກັນ ກັບພວກຜູ້ຊາຍ
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