ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂຕນິໂອ ກິວເຕເຣັສໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຈະບໍ່ຍອມແພ້ເທື່ອໃນການຫາທາງເພື່ອຍຸຕິສົງຄາມຂອງຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນແລະຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນເພີ້ມຂຶ້ນແກ່ປະຊາຊົນຊາວຢູເຄຣນ ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມ ນະຄອນຫຼວງກິຢິບ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ທ່ານກິວເຕເຣັສ ໄດ້ກ່າວລະຫວ່າງການຖະແຫຼງຂ່າວ ຮ່ວມກັບ ປະທານາທິບໍດີ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີ ວ່າ “ສົງຄາມນີ້ຕ້ອງສິ້ນສຸດ ແລະສັນຕິພາບຕ້ອງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດບັດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະກົດໝາຍສາກົນ.”
ບັນດາຜູ້ນຳທັງສອງໄດ້ພົບປະກັນເປັນເວລາ 90 ນາທີ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຢູ່ທີ່ທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ ເຊເລນ ສກີ ຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງ.
ຫົວໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າມາທີ່ນີ້ເພື່ອເນັ້ນໜັກໃສ່ຊ່ອງທາງ ທີ່ສະຫະປະຊາຊາດ ສາມາດຂະຫຍາຍການສະໜັບສະໜູນແກ່ປະຂາຊົນຢູເຄຣນໄດ້ຢ່າງໃດ ຮັກສາຊີວິດ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກທໍລະມານ ແລະຊ່ວຍຊອກຫາທາງໄປສູ່ສັນຕິພາບ. ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການ ຢາກໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ ເຄຣນຮູ້ວ່າ ໂລກເຫັນພວກທ່ານ ໄດ້ຍິນພວກທ່ານ ແລະເຫຼື້ອໃສໃນຄວາມປັບຕົວ ແລະການຕັດສິນໃຈຂອງພວກທ່ານ.”
ທ່ານກິວເຕເຣັສ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກຕຳນິຢູ່ກິຢິບວ່າ ເດີນທາງໄປມົສກູກ່ອນ ໄດ້ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງຕໍ່ທ່າທີຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບສົງຄາມ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວຢູ່ທີ່ມົສກູ ການຮຸກຮານຢູເຄຣນ ຂອງຣັດເຊຍ ເປັນການລະເມີດຕໍ່ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ ແລະກົດບັດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.”
ທ່ານເຊເລນສກີ ກ່າວວ່າ ທ່ານເຊື່ອວ່າ ສະຫະປະຊາຊາດ ກຳລັງເຮັດໃຫ້ ຢູເຄຣນເປັນບູລິມະສິດ.
ທ່ານເຊເລນສກີ ກ່າວວ່າ “ຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ພວກເຮົາປ້ອງກັນຫລັກການຂອງກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ທ່ານກິວເຕເຣັສ ໃນຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ຊື່ຕົງໄປໜ້າກ່ຽວກັບທ່າທີໃນສົງຄາມທີ່ຣັດເຊຍໄດ້ເຮັດຕໍ່ຢູ ເຄຣນ. ພວກເຮົາເຫັນຄຸນຄ່າຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານ ທີ່ໃຊ້ກົນໄກໃນ ໄມຕີຈິດມິດຕະພາບ. ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຊ້ທາງເລືອກທີ່ມີຢູ່ທັງໝົດເພື່ອສັນຕິພາບ.
ນະຄອນຫລວງຢູເຄຣນບໍ່ໄດ້ມິດງຽບ ລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມ. ສຽງລະເບີດໄດ້ດັງຂຶ້ນທີ່ສາມາດໄດ້ຍິນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ ແລະລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຢູເຄຣນ ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມມທາງທວິດເຕີ້ວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ນະຄອນຫຼວງດ້ວຍລູກສອນໄຟຄຣູສ.
U.N. Secretary-General Antonio Guterres pledged that the world body would not give up on ending Russia's war in Ukraine and would scale up support to the Ukrainian people during a visit Thursday to Kyiv.
"This war must end, and peace must be established in line with the charter of the United Nations and international law," Guterres said during a joint press conference with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy.
The two leaders met for 90 minutes Thursday at Zelenskyy's office in the capital.
"I am here to focus on ways on how the U.N. can expand support for the people of Ukraine, saving lives, reduce suffering and help find the path of peace," the U.N. chief said. "I want the Ukrainian people to know that the world sees you, hears you, and is in awe of your resilience and resolve."
Guterres, who had been criticized in Kyiv for going to Moscow first, was clear on the U.N. position on the war.
"As I said in Moscow, Russia's invasion of Ukraine is a violation of its territorial integrity and of the Charter of the United Nations," he said.
Zelenskyy said he believes the U.N. is making Ukraine a priority.
"In Ukraine, we are defending the principles of the U.N. Charter," Zelenskyy said. "I'm grateful to Mr. Guterres for his clear, straightforward position with regards to the war unleashed by Russia against Ukraine. We value your attempts to use the goodwill mechanism. We need to use any option for the sake of peace."
The capital was not quiet during the visit. Explosions could be heard during the news conference, and Ukraine's foreign minister tweeted that the Russians had targeted the city with cruise missiles.
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