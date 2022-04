ອົບພະ​ຍົບຢູ​ເຄ​ຣນ​ໃນ​ຈຳ​ນວນຫລາຍ​ຂຶ້ນ ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸຍ​າດ​ ໃຫ້​ເຂົ້າ​ມາໃນສະ​ຫະ​ລັດ ພາຍ​ໃຕ້​ແຜນ​ການ​ໃໝ່ ທີ່ ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ໂດຍ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທ່ານ​ໄບ​ເດັນ​ ໃນວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານ​ນີ້.

​ມາ​ຮອດ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ​ມີຊາວ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ຈຳ​ນວນ​ຫລາຍ​ ທີ່​ໄດ້​ພາ​ກັນ​ຫລົບ​ໜີ​ສົງ​ຄາມ​ກັບ​ຣັດ​ເຊຍແລະ​ພະ​ຍາ​ຍາ​ມ​ເຂົ້າ​ມາ​ ສະ​ຫະ​ລັດ ​ໂດຍ​ພະ​ຍາ​ຍາມຂໍ​ວີ​ຊ່າ​ທີ່​ດ່ານ ​ຊາຍ​ແດນ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ ແຕ່​ວ່າ​ແຜນ​ການ​ໃໝ່ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເສັ້ນ​ທາງ​ນັ້ນຍາກ​ຂື້ນ​ຕື່ມ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ມີ​ຈັດ​ລະ​ບຽບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຍື່ນ​ຄຳ​ຮອງ​ເຂົ້າ​ມາ.

ມີຊ​າວ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ປະ​ມານ 3,300 ຄົນ ໄດ້ຂໍ​ລີ້​ໄພ​ຜ່ານ​ຊາຍ​ແດນ​ທາງພາກ​ໃຕ້​ໃນ​ເດືອນ​ມີ​ນາຜ່ານ​ມາ ​ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງອົງ​ການ​ຂ່າວ​ຣອຍ​ເຕີ​.

​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຄາດ​ວ່າ ​ຈະ​ມີຊາວອົບ​ພະ​ຍົບ​ເຖິງ 100,000 ຄົນ ​ໂດຍ​ມີ 15,000 ຄົນ​ໄດ້ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ແລ້ວ​ ນັບ​ແຕ່​ສົງ​ຄາມ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 24 ກຸມ​ພາ.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ພາຍໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານອ​າ​ເລ​ຮັນ​ໂດ​ຣ ມາ​ໂຢ​ກາສ ໄດ້​ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫລງ​ການກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ໃນ​ເລື້ອງນີ້ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ພູ​ມ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ປະ​ຕິ​ບັດໃນ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໝາຍ​ຂອງ​ປະ​ ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໄບ​ເດັນ ທີ່​ຈະ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ຊາວ​ຢູ​ເຄ​ຣນ 100,000 ຄົນແລະພວກອື່ນໆ​ອີກ ທີ່​ ຫລົບ​ໜີ​ຈາກ​ການ​ຮຸກ​ຮານ ຂອງ​ ຣັດ​ເຊຍມ​າ​ສະ​ຫະ​ລັດ.”

​ທ່ານ​ກ່າວ​ເພີ້ມ​ອີກ ໂດຍອ້າງ​ອີງ​ເຖິງ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຣັດ​ເຊຍ ທ່ານວ​ລາ​ດີ​ເມຍ ປູ​ຕິນ ວ່າ “ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ຍັງ​ສືບຕໍ່​ໄດ້​ຮັບໂສກ​ນາດ​ຕະ​ກຳ ແລະການ​ສູນ​ເສຍ​ ຢ່າງ​ໃຫຍ່​ຫລວງ ອັນ​ເປັນ​ຜົນຈາກການ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງປູ​ຕິນ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ການ ​ທ້າ​ທາຍ​ເກາະ​ຜິດ​ໃດໆ​ ແລະ​ບໍ່​ເປັນ​ທຳ ​ຕໍ່​ປະ​ເທດ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.”

ສະ​ຫະ​ລັດ​ກ່າວ​ວ່າ ຊາວ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ຢູ​ເຄ​ຣນຫລາຍ​ຄົນ​ ຕ້ອງ​ການ​ຢາກ​ຢູ່​ໃກ້​ກັບ​ ຢູ​ເຄ​ຣນ ເພາະ​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ມີ​ຄວາມ​ ຫວັງ​ທີີ່​ຈະກັບ​ຄືນ​ບ້ານໃນ​ມື້​ນຶ່ງ.

​ເພື່ອ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບສິດ​ ພາຍ​ໃຕ້ກົດ​ລະ​ບຽບ​ໃໝ່ ໃນ​ໂຄງ​ການ “ເພື່ອ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ຊາວ ຢູ​ເຄ​ຣນ” ຊຶ່ງ​ຈະ​ເລີ້ມໃນ​ອາ​ທິດ​ໜ້​າ​ນີ້ ຜູ້ຍື່ນ​ຄຳ​ຮ້ອງ ​ຕ້ອງໄດ້​ຢູ່ທີ່​ຢູ​ເຄ​ຣນ ​ໃນ​ວັນ​ທີ 11 ເດືອນ​ມີ​ນາ ມີ​ຄອບ​ຄົວ​ຜູ້ຮັບປະ​ກັນ ໄດ້​ສັກ​ຢາ ແລະ​ຜ່ານ​ການກວດ​ສອບ​ເບື້ອງ​ຫລັງແລ້ວ.



More Ukrainian refugees will be allowed to come to the United States under a new plan announced by the Biden administration Thursday.

So far, many Ukrainians fleeing the war with Russia and trying to come to the U.S. have tried via the border with Mexico, but the new plan will make that route more difficult while streamlining applications.

Some 3,300 Ukrainians have sought refuge via the southern border in March, the Reuters news agency reported.

“We are proud to deliver on President [Joe] Biden's commitment to welcome 100,000 Ukrainians and others fleeing Russian aggression to the United States," Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas said in a statement announcing the effort.

"The Ukrainian people continue to suffer immense tragedy and loss as a result of Putin's unprovoked and unjustified attack on their country," he added, referencing Russian President Vladimir Putin.

The U.S. says more Ukrainian refugees want to remain close to Ukraine because they hope to return one day.

To qualify under the new “Uniting for Ukraine” program, which starts next week, applicants must have been in Ukraine as of February 11, have a family sponsor, be vaccinated and pass a background check.