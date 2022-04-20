ສະພາບການຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນລາວໄດ້ຂຶ້ນສູ່ລະດັບ 3 ແລ້ວ ແລະຄາດວ່າ ຈະມີຄວາມຮຸນແຮງເພີ້ມຂຶ້ນ ການສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ລາວ ພ.ສ. 2565. ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ ມາສະເໜີທ່ານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານພອນປະເສີດ ສັງໄຊຍະລາດ ຫົວໜ້າສູນວິເຄາະ ແລະລະບາດວິທະຍາ ຢືນຢັນວ່າ ສະພາວະການຕິດເຊື້ອ ພະຍາດໄວຣັສ COVID-19 ຂອງປະຊາຊົນລາວໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ຂຶ້ນສູ່ລະດັບ 3 ແລ້ວ ກໍຄືມີການລະບາດໃນຊຸມ ຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະຕໍ່ເນື່ອງ ແລະຍັງບໍ່ຮູ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າແມ່ນໃຜຕິດເຊື້ອຈາກຜູ້ໃດ ຫຼືວ່າໄດ້ຮັບເຊື້ອມາ ຈາກແຫລ່ງໃດ ເຊິ່ງເມື່ອສົມທົບກັບການສະເຫລີມສະຫລອງບຸນປີໃໝ່ລາວປີ 2565 ທີ່ມີການຖືເບົາຕໍ່ມາດຕະ ການ ສະກັດກັ້ນ ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ດ້ວຍແລ້ວ ຍິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ສະພາບຂອງການຕິດເຊື້ອ Covid-19 ໃນລາວຮຸນແຮງເພີ້ມຂຶ້ນ ຫລັງຈາກການສະຫລອງບຸນປີໃໝ່ລາວແລ້ວນັ້ນ ເພາະວ່າໄວຣັສໂຄວິດ- 19 ທີ່ລະບາດໃນລາວໃນເວລານີ້ ແມ່ນສາຍພັນໃໝ່ Omicron ທີ່ຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ງ່າຍ ອັນຈະພາໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ເພີ້ມຂຶ້ນອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ ທ່ານພອນປະເສີດ ຢືນຢັນວ່າ:
"ອັດຕາການເສຍຊີວິດ ເຖິງວ່າໜ້ອຍດຽວ ແຕ່ຜູ້ຕິດເຊື້ອມັນຫຼາຍ ມັນກະເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດເກີດຂຶ້ນຫລາຍ ແລ້ວກໍໃນຫັ້ນກະມີຄົນເຂົ້າໂຮງໝໍຫລາຍຂຶ້ນ ມີປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍ ໄປໂຮງຫມໍ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ ອາດຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ ໃນການຮອງຮັບຜູ້ທີ່ເຈັບເປັນ. ສະນັ້ນແລ້ວ ເຮົາກໍມີຄວາມສ່ຽງວ່າສາຍພັນ Omicron ອາດຈະລະບາດຂຶ້ນແລ້ວຊິເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຫຍຸ້ງຍາກ ຄືສະພາບຜ່ານມາຫັ້ນ ເຮົາຈັດຢູ່ໃນຂັ້ນ 3 ແລະການຕິດເຊື້ອນີ້ ກໍແມ່ນການຕິດເຊື້ອບໍ່ຮູ້ວ່າຕິດນຳໃຜ ຢູ່ບໍ່ຢູ່ແລ້ວກໍບອກວ່າ ມີການຕິດເຊື້ອເກີດຂຶ້ນ ຊຶ່ງມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສັນຍານຂອງການລະບາດຂັ້ນທີ 3 ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ສາຍພັນທີ່ຈະປ່ຽນໄປເລື້ອຍໆ ພວກເຮົາກໍຍັງມີມີຄວາມສ່ຽງ ເພາະວ່າເຊື້ອໄວຣັສ ມັນກໍຕ້ອງເອົາຕົວຢູ່ລອດ.”
ທັງນີ້ ສາເຫດສຳຄັນປະການນຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄວິດ-19 ແລະເສຍຊີວິດຫຼາຍ ຂຶ້ນນັບມື້ ກໍເພາະວ່າ ການສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຍັງກະຈາຍໄປບໍ່ເຖິງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ທີ່ຈະຕ້ອງ ໄດ້ຮັບການສັກຢາ ວັກຊີນຢ່າງຮີບດ່ວນ ກໍຄືຜູ້ທີ່ອາຍຸແຕ່ 60 ປີຂຶ້ນໄປ ຜູ້ທີ່ມີໂຣກປະຈຳໂຕ ແມ່ຍິງທີ່ຖືພາ ເກີນ 12 ສັບປະດາ ແລະ ເຍົາວະຊົນທີ່ອາຍຸ 18 ປີລົງມາ ຊຶ່ງຜົນຈາກການສຶກສາວິໄຈໃນລາວ ພົບວ່າ 85 ເປີເຊັນຂອງຈຳນວນຜູ້ຕິດໂຄ ວິດ-19 ແລະ 84.6 ເປີເຊັນຂອງຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດທັງໝົດນັ້ນ ກໍຄືກຸ່ມປະຊາກອນລາວ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການ ສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ທີ່ຕິດເຊື້ອມາຈາກສະມາຊິກໃນຄອບຄົວດຽວກັນ.
ນອກນັ້ນ ການສັກຢາວັກຊີນກັນໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍກໍຄືຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະເຍົາວະຊົນ ອາຍຸລະຫວ່າງ 6-17 ປີນັ້ນ ຍັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕໍ່າກວ່າແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ເພາະປາກົດມີປະຊາຊົນລາວ ຈຳນວນຫຼາຍຍັງ ບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນໃນຄວາມປອດໄພຕໍ່ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍຫຼັງຈາກສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ພໍ່-ແມ່ ແລະລູກຫຼານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແລ້ວນັ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກຸ່ມເຍົາວະຊົນທີ່ອາຍຸ 6-11 ປີ ກັບອາຍຸ 12-17 ປີ ທີ່ຕ້ອງໄປຮຽນໜັງສືຢູ່ທີ່ ໂຮງຮຽນຕາມປົກກະຕິໃນທົ່ວປະເທດ ນັບແຕ່ຕົ້ນເດືອນເມສາ 2022 ນີ້ ເປັນຕົ້ນໄປ ຍ່ອມຖືເປັນກຸ່ມທີ່ມີຄວາມ ສ່ຽງສູງທີ່ຈະຕິດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ເພາະວ່າກຸ່ມເຍົາວະຊົນລາວ ດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນເຂັມທີ 2 ຄິດເປັນອັດຕາສະເລ່ຍພຽງ 61.8 ເປີເຊັນ ແລະ 52.3 ເປີເຊັນ ຕາມລຳດັບ.
ທັງນີ້ ໂດຍເຍົາວະຊົນລາວ ອາຍຸລະຫວ່າງ 6-17 ປີ ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍການສັກວັກຊີນກັນໄວຣັສໂຄວິດ-19 ມີຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 1.7 ລ້ານຄົນ ໃນທົ່ວປະເທດ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ສາມາດກຳນົດໄດ້ວ່າ ຈະສັກຢາວັກຊີນກັນ ໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໃຫ້ກັບເຍົາວະຊົນກຸ່ມນີ້ ໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນເມື່ອໃດເພາະວ່າ ນອກຈາກບັນຫາກ່ຽວກັບຄວາມ ເຊື່ອໝັ້ນຂອງປະຊາຊົນດັ່ງກ່າວແລ້ວ ຍັງຕ້ອງປະສົບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກໃນການເດີນທາງໄປໃນເຂດຊົນນະບົດ ຫ່າງໄກສອກຫລີກອັນເຮັດໃຫ້ເກີດການຊັກຊ້າ ໃນການດຳເນີນງານແລະບໍ່ສາມາດວາງແຜນການສັກຢາ ວັກຊີນໃຫ້ກັບເຍົາວະຊົນທີ່ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດໄດ້ຢ່າງຄັກແນ່ອີກດ້ວຍ.
ໂດຍລັດຖະບານລາວໄດ້ຮັບຊ່ອຍເຫຼືອດ້ານຢາວັກຊີນກັນໄວຣັສໂຄວິດ-19 ຈາກຕ່າງປະເທດ ນັບແຕ່ປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາຊຶ່ງພຽງພໍສຳລັບການເພີ້ມເປົ້າໝາຍຂອງການສັກວັກຊີນຈາກ 80 ເປີເຊັນເປັນ 87 ເປີເຊັນ ຂອງ ປະຊາກອນລາວໃຫ້ໄດ້ພາຍໃນທ້າຍປີ 2022 ນີ້ ທັງນີ້ລັດຖະບານລາວໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອ ຈາກລັດຖະບານ ຈີນ ຫລາຍກວ່າ 10 ລ້ານໂດສ. ສ່ວນລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມຣິກາທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ອຍ ເຫຼືອຜ່ານໂຄງການ COVAX ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ນັ້ນ ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ລາວມີຢາວັກຊີນ ຫຼາຍຊະນິດ ທີ່ສາມາດສັກ ໃຫ້ກັບປະຊາຊົນລາວແລະຕ່າງຊາດທີ່ຢູ່ໃນລາວໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນ ທັງຍັງເປັນການ ສ້າງພູມຄຸ້ມກັນລວມໝູ່ ທີ່ຈະເຮັດ ໃຫ້ປະຊາຊົນລາວ ສາມາດຈະດຳລົງຊີວິດປົກກະຕິແບບໃໝ່ໄດ້ໄວຂຶ້ນອີກ ດ້ວຍ. ທັງນີ້ລັດຖະບານສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ລັດຖະບານລາວແລ້ວ ຫລາຍກວ່າ 13 ລ້ານໂດລາ ຜ່ານອົງການ WHO ກັບ UNICEF ແລະ USAID ໃນນີ້ກໍລວມມີຢາວັກຊີນ Johnson & Johnson ແລະ Pfizer ຈຳນວນເກີນກວ່າ 2.7 ລ້ານໂດສ ທັງຍັງໄດ້ກະກຽມການຊ່ວຍເຫລືອເພື່ອຟື້ນຟູວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ-ຂະໜາດກາງ ຫລື SME ໃນລາວອີກດ້ວຍ.
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