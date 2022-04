ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງກ​ານ​ເງິນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ນາງ​ແຈ​ແນັດ ເຢລເລັນ ມີ​ແຜນ​ຈະ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ນາ​ຍົ​ກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ທ່ານ​ເດ​ນິ​ສ ເຊີ​ມິ​ໂຮ​ລ ລະ​ຫວ່າງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ໃນ​ອາ​ທິດ​ນີ້ ຂອງ​ບັນ​ດາຜູ້​ນຳ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໂລກທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫລວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ ແຕ່​ວ່າທ່ານ​ນາງ​ຈະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຫລີກ​ລ່ຽງ​ທີ່ສຸດ​ ໃນ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ ກັບພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຣັດ​ເຊຍ ຜູ້​ມີ​ແຜນ​ເຂົ້​າ​ຮ່ວມກ​ອງ​ປະ​ຊຸມ ຊຶ່ງ​ພາກ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ ​ແມ່ນ​ຈັດ​ຜ່ານ​ທາງ​ອອນ​ລາຍ​ນ໌.

ການ​ຮຸນ​ຮານ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ​ຕໍ່​ຢູ​ເຄ​ຣນແລະ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ມະ​ຫາ​ອຳ​ນາດຄວນ​ຄຸມ​ຄອງແບບ​ໃດ​ ຕໍ່​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ​ເພື່ອ​ບໍ່​ໃຫ້​ແຜ່​ລາມ​ໄປໃສ່​ດ້ານ​ອື່ນໆ ຮວມ​ທັງ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ທາງ​ດ້ານ​ອາ​ຫານ ​ຊຶ່ງ​ຈະ​ເປັນ​ຈຸດ​ໃຈກາງ​ ຂອງກອງ​ປະ ຊຸມ​ໃນລະ​ດູ​ບານ​ໃໝ່ ຂອງ​ອົງ​ການກອງ​ທຶນ​ສາ​ກົນ ແລະ​ທະ​ນາ​ຄານ​ໂລກ.

ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ມື້​ນີ້ ທ່ານ​ນາງ​ເຢ​ລ​ເລັນ​ ຈະ​ນຳ​ພາ​ຄະ​ນະ​ລັດ​ຖະ​ມົ​ນ​ຕີ​ການ​ເງິນ ທະ​ນາ​ຄານ​ພັດ​ທະ​ນາ​ສາ​ກົນ ແລະ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຕ່າງໆ ເພື່ອ​ສົນ​ທະ​ນາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ໃຊ້​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ຢ່າງ​ໃດ ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ຄວາ​ມ​ບໍ່​ໝັ້ນ​ຄົງ​ທາງດ້ານອາ​ຫານ.

ກອງ​ປະ​ຊຸມໃນປີ​ນີ້ ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ຈົນ​ເຖິງວັນ​ສຸກ ແລະຈະ​ຮວມການ​ປະ​ສົມ​ປະ​ສານ​ທັງ​ເຫດ​ການ​ຕ່າງໆ ຜ່ານ​ທາງອອນ​ລາຍ​ນ໌​ຂອງສ່ວນບຸກ​ຄົນ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ.

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ການ​ເງິນ​ຣັດ​ເຊຍ ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຢູ່​ໃນ​ຫລາ​ຍ​ເຫດ​ການ​ຜ່ານ​ທາງອອນ​ລາຍ​ນ໌ ອີງ​ຕາມ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາະວຸ​ໂສ​ດ້ານ​ການ​ເງິນຄົນ​ນຶ່ງ ຜູ້​ທີ່​ກ່າວໂດຍ​ບໍ່​ປະ​ສົງ​ອອກ​ຊື່ ໃນ​ກາ​ນ​ທົບ​ທວນ​ແຜນ​ຕໍ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ.

ທ່ານ​ນາງ​ເຢ​ລເລັນ ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ຖ້​າ​ຫາກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຣັດ​ເຊຍ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ​ໃນກອງ​ປະ​ຊຸມ​ນຶ່ງຫລືສອງ ແຕ່​ຈະ​ບໍ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ທຸກໆ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ ຊຶ່ງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ກ່າວ ເພີ້​ມ​ອີກວ່າ ການ​ມີ​ໜ້າຂອງ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຣັດ​ເຊຍ​ບໍ່ຄວນ​ຢຸດ​ການ​ເຮັດ​ວຽກທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຕ້ອງ​ການ ເພື່ອ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ​ກຸ່​ມ 20 ທີ່​ມີ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໃຫ​ຍ່​ສຸດ​ຂອງ​ໂລກ.

ມີ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ຮວມ​ທັງ​ພິ​ທີ​ເປີດ ຊຶ່ງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ເງິນ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເຊັ່ນ​ກັນ​. ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ດີ ທ່ານ​ນາງ​ຈະ​ບໍ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຢູ່​ໃນ​ຈຳ​ນວນກອງ​ປະ​ຊຸ​ມຂອງ​ກຸ່ມ G-20 ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ຣັດ​ເຊຍ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີໂຈ ໄບ​ເດັນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຣັດ​ເຊຍຄວນ​ທີ່​ຈະ​ຖືກ​ລຶ​ບ​ຊື່​ອອກ​ຈາກ​ກຸ່ມ G-20.

ທ່ານ​ນາງ​ເຢ​ລ​ເລັນ ຄາດ​ວ່າ ​ຈະ​ໃຊ້​ກອ​ງ​ປະ​ຊຸມຝຍ​ອາ​ທິດ​ນີ້ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ພັນ​ທະ​ມິດ ໃນ​ຄວາ​ມ​ພະ​ຍາ​ຍາ​ມ​ເພື່ອ​ເພີ້ມ​ຄວ​າມ​ກົດ​ດັນ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຕໍ່​ຣັດ​ເຊຍ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຫລຸດ​ຜ່ອນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ຂົງ​ເຂດ​ອື່ນໆ ເພື່ອ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງເກັບພາ​ສີ​ຢ່າງ​ຕ່ຳ​ສຸດ​ຢູ່​ທົ່ວ​ໂລກ ແລະແກ້​ໄຂບັນ​ຫາ​ຄວ​າມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ທາງ​ດ້ານອາ​ຫານ.

Tuesday, Yellen will convene a panel of finance ministers, the international development banks and other institutions to talk about how they will use resources to address food insecurity.

This year's meetings run through Friday and include a mix of virtual and in-person events.

Russian finance officials are expected to attend several events virtually, according to a senior Treasury official who spoke on the condition of anonymity to preview plans for the meetings.

Yellen will participate if a Russian minister is there for a session or two but will not attend every session, the official said, adding that the presence of Russian officials should not stop the work the U.S. needs to do with members of the Group of 20 — the world's largest economies.

There are some sessions the secretary will attend, including the opening, which the Ukrainian finance minister also will attend. However, she won't be participating in a number of the G-20 sessions if the Russians are participants.

President Joe Biden has said Russia should be removed from the G-20.

Yellen is expected to use this week's meetings to work with allies on efforts to increase economic pressure on Russia while mitigating spillover effects, to call for the implementation of a global minimum tax deal and to address food security issues.