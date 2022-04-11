ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ
ຂ້າມ
ຂ້າມ
ຂ້າມໄປຫາ ຊອກຄົ້ນ
ພາສາຕ່າງໆ
ຄົ້ນຫາ
ຄົ້ນຫາ
ເມນູ ສຽງ
ໂຮມເພຈ
ລາວ
ໂລກ
ເອເຊຍ
ອາເມຣິກາ
ຊີວິດຊາວລາວ
ຊຸມຊົນຊາວລາວ
ສຸຂະພາບ
ທຸລະກິດ
ວີດີໂອ
ພາສາອັງກິດ
ວິທະຍຸ
ຕື່ມອີກ
VOA Lao Audio Tube
ລາຍການຫລ້າສຸດ
ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ: ການມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ ຢູ່ໃນ ສຫລ ຂອງທ່ານສຸກສະຫວັນ ທໍາມະບານວົງ ເມຊັນ
ລາຍການຕໍ່ໄປ
19:30 - 20:00
ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ
19:30 - 20:00
ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ
ລາຍການວິທະຍຸ ຕື່ມອີກ
ຟັງລາຍການກະຈາຍສຽງເກົ່າຂອງເຮົາ
VOA Asia – Asia News in English
ຄົ້ນຫາ
ຄົ້ນຫາ
ກ່ອນ
ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນຈັນ, 11 ເມສາ 2022
ຮຽນຄຳສັບອັງກິດໃນຂ່າວ
Censorship 1.mp4
11.04.2022
Embed
Censorship 1.mp4
Embed
The code has been copied to your clipboard.
width
px
height
px
The URL has been copied to your clipboard
No media source currently available
0:00
0:01:01
0:00
ລິງໂດຍກົງ
240p | 2.9MB
360p | 4.1MB
480p | 6.0MB
720p | 14.9MB
Censorship 1.mp4
ຂ່າວປະເພດຕ່າງໆ
ວີດີໂອພາສາລາວ
ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຂົນສົ່ງ ລອງຂີ່ລົດບໍ່ມີຄົນຂັບ ທີ່ຮັບສົ່ງຄົນ ເຫັນວ່າ ຍັງບໍ່ພ້ອມທີ່ຈະແລ່ນໄປເອງໄດ້ເທື່ອ
ການຝຶກອົບຮົມແບບເລັ່ງລັດ ສະໜອງໂອກາດ ແກ່ແມ່ຍິງທີ່ບໍ່ແມ່ນຄົນຜິວຂາວ ສາມາດທັບມ້າງເຂົ້າໄປໃນຂະແໜງ ເທັກໂນໂລຈີໄດ້
ເທັກໂນໂລຈີທີ່ໃຊ້ປັນຍາປະດິດ ສາມາດກວດເບິ່ງ ແຮງງານທີ່ຖືກບັງຄັບ ໃນຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງສິນຄ້າໄດ້
ຕື່ມອີກ
ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ 8 ເມສາ 2022, ມີລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ຍິງໂຈມຕີສະຖານີລົດໄຟ ທີ່ແອອັດ ໃນເມືອງ Kramatorsk ທາງພາກຕາເວັນອອກ ຂອງຢູເຄຣນ
VOA60 World- Dozens dead after a missile hit a crowded train station in Ukraine
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ 7 ເມສາ 2022, ສະມັດຊາໃຫຍ່ຂອງອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ລົງຄະແນນສຽງງົດບໍ່ໃຫ້ຣັດເຊຍຢູ່ໃນສະພາສິດທິ ມະນຸດຂອງຕົນອີກຕໍ່ໄປ
ຕື່ມອີກ
ທຸລະກິດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
Robots Perform Super Fast Building Inspections
ຕື່ມອີກ
ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
ສະຫະປະຊາຊາດ ປະນາມໂຈມຕີ ສະຖານີລົດໄຟຢູເຄຣນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ 50 ຄົນເສຍຊີວິດ
ສົງຄາມໃນຢູເຄຣນ ເຮັດໃຫ້ລາຄາເຂົ້າເບລ່ ແພງຂຶ້ນ
ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະພາ ເພີ້ມງົບປະມານຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາ ເຂົ້າໃສ່ກອງທຶນສຸກເສີນຕ້ານໂຄວິດ
ຕື່ມອີກ
ເບິ່ງລາຍການທີວີ
ເບິ່ງລາຍການວິທະຍຸ
Back to top
XS
SM
MD
LG