ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງກອງທັບສະຫະລັດ ເຕືອນວ່າ ສົງຄາມຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ອາດຈະ
ໃຊ້ເວລາຢູ່ “ຫຼາຍປີ” ໂດຍໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າໂລກ “ກຳລັງກາຍມາເປັນ
ບ່ອນທີ່ບໍ່ມີສະຖຽນລະພາບຫຼາຍຂຶ້ນແລະມີໂອກາດທີ່ສຳຄັນທີ່ຈະເກີດບັນ ຫາຂັດ
ແຍ້ງລະຫວ່າງບັນດາປະເທດມະຫາອຳນາດໃຫຍ່ໆຫຼາຍຂຶ້ນ ບໍ່ແມ່ນຫລຸດລົງ.”
ລະຫວ່າງການໃຫ້ການ ຕໍ່ຄະນະກຳມະການກອງທັບ ຂອງສະພາຕໍ່າ ໃນວັນອັງຄານ
ວານນີ້ ປະທານເສນາທິການຮ່ວມ ຂອງກອງທັບສະຫະລັດ ນາຍພົນມາກ ມີລລີ ໄດ້
ຮ້ອງການບຸກລຸກຂອງຣັດເຊຍເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນວ່າ “ເປັນການຂົ່ມຂູ່ທີ່ໃຫຍ່ສຸດຕໍ່ສັນ
ຕິພາບແລະຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຢູໂຣບ ແລະບາງທີອາດຕໍ່ໂລກໃນ ຮອບ 42 ປີ ຂອງ
ການເຂົ້າຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນເຄື່ອງແບບຂອງທ່ານ.”
“ສະຫະລັດກຳລັງຢູ່ໃນເວລາທີ່ຫຼໍ່ແຫຼມອັນຕະລາຍທີ່ສຸດແລະຈຸດຍຸດທະສາດທາງ
ດ້ານພູມີປະຫວັດສາດ. ພວກເຮົາຕ້ອງຕິດຕາມຍຸດທະສາດທີ່ເຫັນແຈ້ງໃນສາຍຕາ
ຮັກສາສັນຕິພາບດ້ວຍຄວາມສາມາດທີ່ເຂັ້ມແຂງຢ່າງດຽວເມື່ອປຽບທຽບກັບ ຈີນ ຫຼື
ຣັດເຊຍ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງສອງໂອກາດໃນການຂົ່ມຂູ່ທີ່ສຳຄັນ
ສຸດທາງດ້ານທະຫານຕໍ່ສະຫະລັດ.
ເວລາບັນດາສະມາຊິກສະພາຖາມວ່າ ແມ່ນຫຍັງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ປະທານາທິບໍດີຣັດ
ເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ຢຸດຈາກການໂຈມຕີຢູເຄຣນ ນາຍພົນມິລລີ ກ່າວວ່າ
ການປ້ອງກັນຢ່າງດຽວ ທີ່ເປັນໄປໄດ້ ຊຶ່ງອາດຮວມທັງການສົ່ງກຳລັງທະຫານສະຫະ
ລັດເຂົ້າໄປໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງທ່ານຈະບໍ່ຂໍ ໃຫ້ຄຳແນະນຳເພາະວ່າມັນຈະມີ
ຄວາມສ່ຽງ ແລະເກີດການຂັດແຍ້ງທາງທະຫານກັບຣັດເຊຍ.
ນາຍພົນມິລລີ ກ່າວວ່າ “ເວົ້າຕາມຕົງແລ້ວ ບໍ່ເຖິງຂັ້ນກັບການສົ່ງກຳລັງທະຫານເຂົ້າ
ໄປໃນຢູເຄຣນແມ່ນເປັນທີ່ເໝາະສົມ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ແນ່ໃຈວ່າ ປູຕິນ ສາມາດ ສະກັດ
ກັ້ນໄດ້. ນີ້ແມ່ນຈຸດໝາຍໃນໄລຍະຍາວຂອງທ່ານ ທີ່ມີມາກ່ອນແລ້ວເປັນເວລາ
ຫລາຍປີ.”
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່າຍລອຍ ອອສຕິນ ໄດ້ກ່າວເພີ້ມວ່າ ຣັດ
ເຊຍຮຽກຮ້ອງ ຊຶ່ງຮວມທັງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຢູເຄຣນເຂົ້າຮ່ວມອົງການເນໂຕ ແລະຈຳກັດ
ການສົ່ງກຳລັງຂອງເນໂຕ ແລະອາວຸດໄປຍັງພາກຕາເວັນອອກຂອງຕົນນັ້ນ ເປັນທີ່
ຮັບເອົາບໍ່ໄດ້.
ທ່ານ ແລະນາຍພົນມິລລີ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງສະຫະລັດ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການ
ເຝິກແອບກຳລັງຢູເຄຣນ ຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ຫລືຢູ່ໃນປະເທດເພື່ອບ້ານໂປແລນ ເຂົາເຈົ້າ
ໄດ້ຮັບການເຝິກແອບຢູ່ນອກຢູເຄຣນ ຮວມທັງຢູ່ໃນສະຫະລັດ.
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