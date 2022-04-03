News Words_Consumer .mp4

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ວີດີໂອພາສາລາວ
ການຝຶກອົບຮົມແບບເລັ່ງລັດ ສະໜອງໂອກາດ ແກ່ແມ່ຍິງທີ່ບໍ່ແມ່ນຄົນຜິວຂາວ ສາມາດທັບມ້າງເຂົ້າໄປໃນຂະແໜງ ເທັກໂນໂລຈີໄດ້
ເທັກໂນໂລຈີທີ່ໃຊ້ປັນຍາປະດິດ ສາມາດກວດເບິ່ງ ແຮງງານທີ່ຖືກບັງຄັບ ໃນຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງສິນຄ້າໄດ້
'ການຮຽນທາງໄກ' ມີບັນຍາກາດອັນໃໝ່ ສຳລັບນັກຮຽນ ເມື່ອໄດ້ຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນ ແບບເໝືອນຈິງ
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ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ 1 ເມສາ 2022, ຜູ້ປົກຄອງເຂດ Belgorod ກ່າວຫາຢູເຄຣນວ່າສົ່ງເຮືອບິນເຮລິຄອບເຕີ້ 2 ລຳເຂົ້າໄປໃນດິນແດນຂອງຣັດເຊຍ
VOA60 World - The governor of the Belgorod region accused Ukraine of targeting an oil depot
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ 31 ມີນາ 2022, ຣັດເຊຍສະແດງ “ຄວາມເສຍໃຈ” ທີ່ ສຫລ ລາຍງານວ່າ ທ່ານປູຕິນໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຜິດພາດຈາກທີ່ປຶກສາຂອງ ທ່ານ
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ທຸລະກິດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
Robots Perform Super Fast Building Inspections
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ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະພາ ເພີ້ມງົບປະມານຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາ ເຂົ້າໃສ່ກອງທຶນສຸກເສີນຕ້ານໂຄວິດ
ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ກ່າວຊົມເຊີຍ ຄວາມເປັນເອກກະພາບ ໃນລະຫວ່າງໄປຢ້ຽມຢາມ ຊາຍແດນໂປແລນ ຕິດກັບຢູເຄຣນ
ໂຮງຮຽນໃນຢູເຄຣນ ຈະເລີ້ມການສິດສອນຄືນ ເຖິງແມ່ນໄດ້ເກີດສົງຄາມຂຶ້ນກໍຕາມ
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