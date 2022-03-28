News Words_ Furloughed.mp4

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ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ: ຢູເຄຣນ ໃຫ້ບູລິມະສິດສູງສຸດຕໍ່ອຳນາດອະທິປະໄຕ ໃນການເຈລະຈາຮອບໃໝ່ກັບ ຣັດເຊຍ.
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19:30 - 20:00
ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ
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28.03.2022
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'ການຮຽນທາງໄກ' ມີບັນຍາກາດອັນໃໝ່ ສຳລັບນັກຮຽນ ເມື່ອໄດ້ຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນ ແບບເໝືອນຈິງ
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ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ 25 ມີນາ 2022, ເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສໃກ້ກັບກີຢິບມີຄວັນໄຟພຸ້ງຂຶ້ນຟ້າ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການຍິງປືນສຸມໃສ່ກັນຢ່າງໜັກໃນມື້ນີ້
VOA60 America - US to Take In 100,000 Ukrainian Refugees
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ 24 ມີນາ 2022, ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຮັບຮອງ ເອົາຍັດຕິໂດຍ 140-5 ສຽງວ່າຣັດເຊຍເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ວິກິດການໃນຢູເຄຣນ
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ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
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ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ກ່າວຊົມເຊີຍ ຄວາມເປັນເອກກະພາບ ໃນລະຫວ່າງໄປຢ້ຽມຢາມ ຊາຍແດນໂປແລນ ຕິດກັບຢູເຄຣນ
ໂຮງຮຽນໃນຢູເຄຣນ ຈະເລີ້ມການສິດສອນຄືນ ເຖິງແມ່ນໄດ້ເກີດສົງຄາມຂຶ້ນກໍຕາມ
Russia's War on Ukraine Prompts Biden's European Visit; Emergency Summit
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