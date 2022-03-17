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ຊີວິດຊາວລາວ

ຍານາງບົວໄຂ ພົງບຸບຜາ ຜູ້ຊ່ວຍຊອກຫາວຽກງານ ແກ່ປະຊາຄົມ ຢູ່ເມືອງຣິສມັນ ລັດຄາລິຟໍເນຍ

ຍານາງບົວໄຂ ພົງບຸບຜາ

ສະບາຍດີທ່່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບໃນລາຍການຊີ​ວິດ​ຊາວລາວໃນຕ່າງແດນ ຂອງ
ວີໂອເອ ປະຈຳ​ແລງວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະນຳເອົາການໂອ້ລົມກັບຍານາງ ບົວໄຂ
ພົງບຸບຜາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສັງຄົມສົງເຄາະ ຜູ້ມີໜ້າທີ່ຊ່ວຍຊອກຫາວຽກງານ ໃຫ້ແກ່
ປະຊາຄົມ ຢູ່ເຂດເມືອງຣິສມັນ (Richmond) ໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ ທາງພາກຕາ
ເວັນຕົກຂອງສະຫະລັດ ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ. ຍານາງບົວໄຂເປັນສະຕີລາວເຜົ່າກືມ
ມຸອາເມຣິກັນ ໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ນີ້ມາເປັນເວລາກວ່າ 13 ປີແລ້ວ. ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ ເຊີນ​
ຟັງ​ການ​ສຳ​ພາດ​ໄດ້ ຈາກ ກິ່ງສະຫວັນ.

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ຍານາງບົວໄຂ ພົງບຸບຜາ ແມ່ນຊົນເຜົ່າກຶມມຸ ມາຈາກແຂວງບໍ່​ແກ້ວ ​ປະເທດລາວ
​ແລະເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານກັບຄອບຄົວຢູ່ເມືອງຣິສມັນ (Richmond) ລັດຄາລິຟໍ
ເນຍ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ໃນປີ 1980 ເວລານັ້ນມີອາຍຸໄດ້ 8 ປີ. ຍານາງບົວໄຂ
ສຳເລັດການສຶກສາອະນຸປລິນຍາ. ຍານາງໄດ້ປະກອບວິຊາອາ ຊີບຫຼາຍຢ່າງ
ກ່ອນໄດ້ມາຮັບໜ້າທີ່ວຽກງານຢູ່ຫ້ອງການຊ່ວຍຊອກຫາວຽກເຮັດ ງານທຳໃຫ້ແກ່
ລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນເມືອງຣິສມອນ ໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ ມາເປັນເວລາ 13 ປີ ທີ່
ຜ່ານມາ.

ຢູ່ໃນຂົງເຂດເມືອງຣິສມັນ ແລະເມືອງອ້ອມແອ້ມໃກ້ຄຽງນີ້ ມີຊົນເຜົ່າມາຈາກ
ປະເທດລາວ ທີ່ໄດ້ພາກັນມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ທີ່ນີ້ເຊັ່ນວ່າ ເຜົ່າກືມມຸ ມົ້ງ ມ້ຽນ ລື້ ໄທດຳ
ໄທບານໂມ້ ແລະລາວລຸ່ມ ທີີ່ພາກັນຕັ້ງຖິ່ນຖາປະປົນກັບຊົນຊາດອື່ນໆ.

ຍານາງບົວໄຂ ຜູ້ບໍລິຫານຫ້ອງ​ໃນການຊອກວຽກເຮັດ ແລະເຝິກອົບຮົມ (Employ-
ment and Traning) ມີໜ້າທີ່ຊ່ວຍປະຊາຊົນໃນຂົງເຂດນີ້ຊອກຫາວຽກເຮັດງານ
ທຳທີ່ເໝາະສົມ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ສະແຫວງຫາວຽກການເຮັດວຽກ. ຫ້ອງ ການແຫ່ງນີ້ ມີໜ້າ
ທີ່ໄຕ່່ຕອງລະດັບຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ທີ່ມາຂໍການ ຊ່ວຍເຫຼືອ ຊຶ່ງສ່ວນ
ໃຫຍ່ເປັນວຽກອອກແຮງງານຢູ່ຕາມໂຮງຈັກໂຮງງານຫຼາຍໆຄົນ ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ຊຳນານ
ດ້ານຄອມພິວເຕີ ແລະການໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີໃໝ່ ເພາະ ສະນັ້ນຕ້ອງໄດ້ສົ່ງເຂົາເຈົ້າໄ
ປຮັບການອົບຮົມ ຊຶ່ງຍານາງບົວໄຂ ອະທິບາຍເຖິງຂັ້ນຕອນສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:

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ລິງໂດຍກົງ

ຍານາງບົວໄຂ ອະທິບາຍຕໍ່ໄປວ່າ ຜູ້ຊອກວຽກ ພະແນກຊ່ວຍພະຍາບານ ສາມາດໄດ້
ຮັບເງິນຊົ່ວໂມງນຶ່ງປະມານ 24 ໂດລາຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຂັບລົດບັນ ທຸກຂົນສົ່ງຈະ
ຂຶ້ນນຳແຕ່ລະບໍລິສັດ ເຂົາເຈົ້າສາມາດໄດ້ຮັບເງິນຊົ່ວໂມງນຶ່ງ ແຕ່ 28 ຫາ 35 ໂດລາ
ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ສຳລັບຜູ້ເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງງານ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຈະເລີ້ມຕົ້ນແຕ່ 16 ໂດລາ
ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ອັນເປັນພື້ນຖານເລີ້ມ​ຕົ້ນ ການຈ່າຍຄ່າແຮງງານ ຊຶ່ງຍານາງບົວໄຂ ກ່າວ
ໄປອີກວ່າ:

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ລິງໂດຍກົງ

ຍານາງບົວໄຂ ໄດ້ກ່າວເຖິງຜົນກະທົບຈາກການລະບາດໂຄວິດ-19 ໃນໄລຍະ ສອງ
ປີທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ເຮັດໃຫ້ໂຮງຈັກໂຮງງານ ແລະການຂົນສົ່ງຕ່າງໆ ຕ້ອງໄດ້ ຢຸດສະງັກລົງ.
ສາເຫດດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກຊາວໜຸ່ມພາກັນຫັນໜ້າ ໄປ ຂໍອະນຸຍາດປູກກັນຊາ
ຂາຍ ເພາະວ່າການປູກກັນຊາຢູ່ລັດຄາລິຟໍເນຍ ຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ
ດີ ກົດລະບຽບດັ່ງ​ກ່າວຍັງມີການຄວບຄຸມຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ໂດຍສະເພາະທາງການອະນຸຍາດ
ໃຫ້ປູກໄດ້ ຢູ່ໃນຂອບເຂດຈຳນວນຈຳກັດ ເຊັ່ນວ່າຜູ້ນຶ່ງສາມາດປູກໄດ້ບໍ່ໃຫ້ກາຍ 10 ຕົ້ນ.
ແຕ່ຫາກຫຼາຍໆຄົນ ໄດ້ພາກັນ ຝ່າຝືນ ປູກເກີນກຳນົດ ແລະໄດ້ຖືກປັບໃໝໄປຕາມໆກັນ.
ດ້ວຍເຫດນີ້ພວກເຈົ້າ ໜ້າທີ່ໄດ້ຕັດຕົ້ນກັນຊາຖີ້ມ ແລະຍືດໃບອະນຸຍາດນັ້ນຄືນ ຊຶ່ງຍາ
ນາງບົວໄຂ ໄດ້ກ່າວມ້ວນທ້າຍເຖິງເຫດການນີ້ສູ່ ວີໂອເອ ຟັງວ່າ:

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ລິງໂດຍກົງ

ຍານາງບົວໄຂ ພົງບຸບຜາ ກ່າວວ່າ ມັກໜ້າທີ່ວຽກການ ທີ່ເຮັດຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ເພາະມີ
ໂອກາດຊ່ວຍບັນດາຊົນເຜົ່າ ທີ່ມີພື້ນຖານມາຈາກປະເທດລາວ ຜູ້ຊອກຫາວຽກເຮັດງານ
ທຳໂດຍທົ່ວໄປ ບໍ່ແມ່ນ ແຕ່ບັນດາແຕ່ຊາວອາເມຣິກັນ ໂດຍທົ່ວໄປ.

ສະມາຊິກສະມາຄົມສະຕີກືມມຸລາວອາເມຣິກັນ
ສະມາຊິກສະມາຄົມສະຕີກືມມຸລາວອາເມຣິກັນ

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