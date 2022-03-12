ລັດຖະບານລາວ ຍັງປະເຊີນກັບບັນຫາຫຼາຍດ້ານ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ

ລັດຖະບານລາວ ຍັງປະເຊີນກັບບັນຫາຫຼາຍດ້ານ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໄດ້ຕໍ່າກວ່າເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ໃນຫຼາຍດ້ານ ຮວມທັງບັນຫາຍາກຈົນ ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງການເງິນເປີດເຜີຍວ່າ ການຂາດແຄນທາງດ້ານງົບ ປະມານ ຖືເປັນປັດໄຈບັນຫາສຳຄັນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະສັງຄົມ
ແຫ່ງຊາດລາວ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕໍ່າກວ່າເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ໃນທຸກດ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ການພັດທະນາເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນລາວໃຫ້ດີຂຶ້ນນັ້ນຖື
ເປັນພາກສ່ວນທີີ່ລັດຖະບານລາວ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕໍ່າທີ່ສຸດ ທັງຍັງປາກົດວ່າ ມີຫຼາຍດ້ານທີ່ລົດ
ຖອຍລົງກວ່າເກົ່າ ເຊັນອັດຕາເຂົ້າຮຽນຂອງເຍົາວະຊົນລາວ ການສັກຢາວັກຊີນກັນພະຍາດໃຫ້ແມ່່ແລະເດັກ ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະການແກ້ໄຂບັນຫາຍາກຈົນຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດເປັນຕົ້ນ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ການລະບາດພະຍາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ຍັງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ
ລາວຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ຕໍ່າກວ່າແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ອັນ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເນື່ອງ ເຮັດໃຫ້ລັດ
ຖະບານລາວຕ້ອງປະເຊີນກັບການຂາດ ແຄນງົບປະມານ ສຳລັບນໍາໃຊ້ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການພັດທະນາ ເພື່ອລົບລ້າງ ບັນຫາຍາກຈົນຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ ທັງຍັງປາກົດ
ມີຈຳນວນປະຊາກອນລາວທີ່ທຸກຍາກເພີ້ມຂຶ້ນອີກດ້ວຍ ເພາະວ່າຖືກເລີກຈ້າງໂດຍບັນດາຫົວ
ໜ່ວຍທຸລະກິດ ທີ່ຖືກກະທົບຈາກການລະບາດພະຍາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ຈຳນວນນັບລ້ານຄົນ ຮວມ
ເຖິງແຮງງານລາວ ກວ່າ 6 ແສນຄົນ ທີ່ຖືກເລີກຈ້າງໃນໄທ ແລະເດີນທາງກັບມາລາວດ້ວຍ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ລາວ ຕ້ອງເລື່ອນຄາດໝາຍການລົບລ້າງບັນຫາຍາກຈົນຈາກກຳນົດເດີມ ໃນ
ປີ 2020 ໄປເປັນປີ 2025 ເພາະການຜະເຊີນກັບບັນຫາຫຼາຍດ້ານດັ່ງກ່າວ ອັນລວມເຖິງ ການປ້ອງກັນຊາດ (ປກຊ) ແລະ ການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຫຼື (ປກສ) ດ້ວຍນັ້ນ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງ
ທິບພະກອນ ຈັນທະວົງສາ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ແລະໂຄສົກຂອງລັດຖະບານລາວ ໄດ້ຖະແຫຼງຢືນ
ຢັນວ່າ:
“ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ ການເງິນ ການນຳໃຊ້ລົດລັດ ການແກ້ໄຂລົດທີ່ນຳໃຊ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ການແກ້ໄຂ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ການສົ່ງອອກສິນ ຄ້າຢູ່ດ່ານຊາຍແດນ ບັນຫາທີ່ດິນ ແລະແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ສືບຕໍ່ປະຕິບັດແນວທາງ ປກຊ ແລະ ປກສ. ທົ່ວປວງຊົນຮອບດ້ານຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໂດຍສົມທົບແໜ້ນ ໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງກຳລັງທຸກຂັ້ນກັບການມີສ່ວນ ຮ່ວມ
ຂອງປະຊາຊົນ ຮວມທັງການປ້ອງກັນສະຖານທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆ."
ໂດຍໃນປີ 2020 ຫາ 2021 ລັດຖະບານລາວ ສາມາດສະນັບສະໜູນ ງົບປະມານ ໃຫ້ແກ່ກອງທຶນ
ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ພຽງ 120 ຕຶ້ກີບ ຊຶ່ງພຽງພໍສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາຊົນນະບົດເພືຶ່ອລົບລ້າງຄວາມຍາກຈົນ ໃນ 144 ຈຸດສຸມເທົ່ານັ້ນ ຈາກເປົ້າ
ໝາຍທີ່ວາງໄວ້ທັງໝົດ 449 ຈຸດສຸມໃນທົ່ວປະເທດ ສ່ວນເຂດຈຸດສຸມທີ່ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໄດ້ ໃນປີ 2020 ຫາ 2021 ນັ້ນ ກໍຕ້ອງເລື່ອນມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2021 ຫາ 2022 ທີ່ຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດທາງດ້ານງົບປະມານເຊັ່ນກັນ ຈຶຶ່ງເຮັດໃຫ້ບັນຫາຍາກຈົນໃນລາວ ຕົກຢູ່ໃນສະພາບ
ການທີ່ຮຸນແຮງກວ່າໃນປີ 2019 ຊຶ່ງຜົນຈາກສຳຫຼວດພົບວ່າ ຍັງມີປະຊາຊົນລາວຍາກຈົນເກີນ
ກວ່າ 18 ເປີເຊັນ ຂອງຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ.
ທາງດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ເປີດເຜີຍວ່າ ການຫລຸດຜ່ອນບັນຫາຍາກຈົນໃນລາວ ສາມາດຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໄດ້ ຕໍ່າກວ່າເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ຈາກປະຊາຊົນລາວ 632,909 ຄົນ ທີີ່ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ຍາກຈົນຢ່າງຍິ່ງ ຫຼືມີລາຍໄດ້ຕໍ່າກວ່າ 1.9 ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ຄົນຕໍ່ວັນ ຄິດເປັນ 9 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນລາວທັງໝົດ ຊຶ່ງໃນນີ້ກໍຍັງແບ່ງເປັນກຸ່ມ ທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດໂຕເມືອງ 153,184 ຄົນ ແລະກຸ່ມທີ່ອາໄສຢູ່ໃນຊົນນະບົດ 479,729
ຄົນ ໂດຍແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເປັນພື້ນທີ່ ທີ່ມີຈຳນວນປະຊາກອນຍາກຈົນຫຼາຍທີ່ີສຸດ ຄືຫຼາຍກວ່າ 230,000 ຄົນ ສ່ວນ ແຂວງພົງສາລີ ກໍເປັນເຂດທີີ່ມີສັດສ່ວນຂອງປະຊາກອນທີ່ຍາກຈົນສູງທີ່ສຸດ ໃນ ລາວ ກໍຄືກວມເອົາເກີນກວ່າ 70 ເປີເຊັນ ຂອງບ້ານທັງໝົດ.
ສ່ວນກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ຄາດວ່າ ຍອດຜະລິດຕະພັນລວມ ຫຼື (GDP) ໃນປີ 2022 ຈະຄິດສະເລ່ຍເປັນລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນລາວ ທີ່ລະດັບ 2,496 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ ຊຶ່ງລົດລົງຈາກລະດັບ 2,597 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ ໃນປີ 2021 ແລະສະພາອຸດສາຫະກຳ ການ
ຄ້າສະຫະພາບຢູໂຣບ (EU) ກໍຄາດວ່າ ການລະບາດໂຄວິດ-19 ຈະເຮັດໃຫ້ເກີນກວ່າ 80 ເປີເຊັນຂອງໜ່ວຍທຸລະກິດທັງໝົດໃນລາວ ສູນເສຍລາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 80 ເປີເຊັນ ໃນປີນີ້.
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